视高考为平常考，就能发挥出最强实力

属于我的高考记忆已经是一年多以前的事情了。回想我的高考，那时的我面对这场影响人生的考试并没有什么强烈的紧张或是激动；高考的日子就像此前无数个普普通通的日子一样从高中生活里散去了；现在想来，也许正是这样的心态，反倒对我的考场发挥起到了正面的作用。

高三一年奋战下来，想必没有哪个学子不会饱受睡眠缺乏之苦，特别是越临近高考越耗费精力。因此，考前的规律作息，留出充足的时间来休息非常重要。考前一周我基本上都是早睡早起，保持七个小时以上的睡眠时间，保持足够的精力。要知道，在考前这段时间，高中三年的学习成果和知识体系都已经基本固定，不会因为考前几天的临时抱佛脚就有本质性的提升；而过度的熬夜学习反而会带来负面的效果，不仅劳心劳力，还会加剧心理的紧张，有可能越复习觉得不会的东西越多。

另外，考前几天，我会散散步，或者进行些简单的体育活动，比如踢毽：没有激烈的篮球场上受伤的风险，实乃考前运动的最佳选择。在饮食方面，一定要保持规律，考前尽量不要吃得太油腻，或是“营养过剩”，这都会对身体状态造成影响。考前饮食的最好选择，不过是家人亲手做的家常菜而已，这是考前复习的最好保障。

说到学习方面，个人认为考前的复习并没有一个固定的模式，而是因人而异：既可以选择再次温习一下整个学科的整体知识架构，也可以强化特定的易错知识点，快速提高分数。不过，不管选择什么样的学习方式，都应该以总结和熟悉已有知识为主，而不是试图掌握新的知识点。

在高三大大小小的考试中，我养成了一个习惯，那就是在考前把最近易错的知识点，或者重要的答题思路用几个词或者顺口溜的方式总结一下，写在一张小便签上，进考场前拿出来看一下提醒自己注意。到了高考前，我在整体复习之余主要做的一件事就是把这些历次考前的总结再整理一下，形成一个高考版的“锦囊妙计”。

尽管高考考察的是学习成果，然而在考前，心理状态的重要性丝毫不逊于知识复习。毕竟，决定高考胜败的往往不是知识掌握与否，而是考场的发挥。所以，以一颗平常心去面对高考就非常重要。无论高考再怎么重要，它终究只是一场考试，高考的胜败不等于人生的成败。像对待高考一样对待平时的考试，像平时一样对待高考，就一定能发挥出最强实力。正所谓“胜，不妄喜；败，不遑馁；胸有激雷而面如平湖者，可拜上将军”，走入考场之时心中已经想到过最好和最坏的情况，不因为可能的胜而过分激动，也不因为可能的败紧张焦虑；面对可能的最坏结果并勇敢地接受它，其实就已经立于不败之地了。

在走入考场的时候，我的心里在平静之余，也有想要证明自己的跃跃欲试，现在想来，也许这就是最好的心理状态了吧。

（作者：黄展扬，系北京大学2019级本科生）

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