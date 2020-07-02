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“小镇做题家”缘何引发热议

2020年07月02日08:34  来源：光明日报
 

最近，“小镇做题家”这个词有点火。这个词指的是一群来自农村地区的贫寒学子，依靠题海战术与学业高压考进一流高校，但在大学期间乃至毕业后就变得泯然众人，甚至面临“毕业即失业”风险。

这个词主要来源于网络，是对那些毕业于“985”“211”大学，却表现不尽如人意的学子的描述。希望通过讨论如何“脱困”，以帮助他们实现“自救”。该话题在网上引发了热议。

这个现象，从一个侧面说明了城乡之间的教育差异——农村地区大多数学子的高中生涯都是在做题与高压学习中度过的，城市学子则相对接触了更多其他教育资源、培养了更多兴趣爱好。这种教育差异，在目前社会中是很普遍的，而造成这种资源差异的原因之一，正是城乡二元结构。从这个角度上说，通过教育改革、社会改革，建立一个更加公平的人才选拔通道，打破限制阶层流动的桎梏当然很重要，但也要清醒认识到，城乡融合发展需要一个过程。

这个话题，很容易让人想到最近流传颇广的另外一篇文章——《看不见的二本学校学生》。作者是南方一所普通二本院校的教师，入职14年，教过4000多名学生。他认为，二本院校的学生，从某种程度而言，折射了中国最为多数的普通年轻人的状况。他们的命运，勾画出了中国年轻群体最为常见的成长路径。作者以班主任的身份，观察了06级某班学生的命运，目睹了这个班级来自不同地域、不同家庭背景的孩子从学生时代到完全步入社会的状况。她得出的结论是：“整体上，对80后一代孩子而言，在房价平稳低廉、经济上行的阶段，他们通过各种努力和尝试，大都能拥有一份让人踏实的工作，并在工作的庇佑下，得以成家立业，实现读书改变命运的古老承诺。”这个结论令人信服。

与那些多数毕业于一流高校的“小镇做题家”相比，这些二本学校的年轻人整体所拥有的条件还不如他们，但这并不影响他们也能拥有一份踏实的工作，并安稳地成家立业。“擅长做题的孩子”从较低的起点出发进入名校，本身就已经是同龄人中的优秀者。但是，他们也因此背负了更多的家庭希望，对自己的未来有更高的期望。这也是他们内心失衡、自感失败的一个重要原因。

每个人的发展都会受到各种条件的限定，教育是摆脱父辈生活轨道最重要的途径，但并不是所有限定都能被个体所突破，这是每个人都必须接受的事实。另外一个事实则是，大部分人的生活，都逃不出“庸常”二字。走出小镇，头顶光环，进入大城市，却遭遇生活、文化等方方面面的落差，这是难免的。但不必为此自怨自艾，甚至颓废、悲观。摆正心态，脚踏实地继续努力，朝着目标前行，生活自然不会辜负这份努力。就像“擅长做题的孩子”中的很多人，虽然他们有叹息，但更会反思，并在梳理过往中寻找出路。他们深知，进入大学之后的选择和努力，同样重要。

（作者：李一陵，系媒体评论员）

(责编：孙竞、熊旭)
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