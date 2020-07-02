学习“四史”:心有所信，方能行远

日前,习近平总书记在给复旦大学青年师生党员回信中指出：“希望广大党员特别是青年党员认真学习马克思主义理论，结合学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，在学思践悟中坚定理想信念，在奋发有为中践行初心使命，努力为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。”

历史是最好的教科书。学习“四史”是共产党人的必修课。习近平总书记对广大党员提出的殷切期望，为我们不断把“四史”学习教育引向深入提供了根本遵循。广大党员要深入学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，从党的非凡历史中找寻初心、激励使命，在对历史的深入思考中做好现实工作、更好走向未来，切实在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦的伟大进程中奋勇争先、走在前列。

认识时代意义，学会以古鉴今。“观今宜鉴古，无古不成今。”历史是一面镜子，从历史中，我们能够更好看清世界、参透生活、认识自己；历史也是一位智者，同历史对话，我们能够更好认识过去、把握当下、面向未来。重视学习历史是我们党的优良传统，党在领导革命、建设和改革的过程中，一贯强调对历史经验的借鉴和运用，总是从中获取智慧、认识规律、把握方向。历史是过去的现实，现实是未来的历史。今天，我们进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，更需要重视、研究、借鉴历史，这对我们丰富头脑、开阔眼界、提高修养、增强本领具有重要意义。

掌握历史脉络，感悟成功不易。学习“四史”，首先要了解“四史”的来龙去脉。党史是一部中国共产党从无到有、从小到大、从弱到强、不断从胜利走向新的胜利的伟大斗争史。新中国史是一部中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃史。改革开放史是一部中国人民从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃史。社会主义发展史是一部中国特色社会主义从创立、发展到完善的伟大飞跃史。通过学习“四史”，我们要深刻认识红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，牢记党的初心和使命，牢记党的性质和宗旨，坚定理想信念，坚定不移贯彻党的理论和路线方针政策。

汲取历史经验，把握发展规律。“四史”中积累的宝贵经验，是党和人民弥足珍贵的精神财富。现在的青年党员普遍学历高、文化素质好，但涉世未深，磨炼不足，缺乏经验，容易产生“世人皆睡，唯我独醒”的错觉，以及轻视历史经验的倾向。学习“四史”，有利于弥补这些短板弱项。广大青年可以从“四史”中学到许多宝贵经验，从“四史”中汲取无穷的智慧，获取继续前行的强大力量。

坚持历史担当，做到知行合一。学习“四史”，最终要落在实践中来。通过学习“四史”，广大青年要认识到这一代人的历史使命。每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。今天，这一代青年人的长征，就是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。青年一代必将大有可为，也必将大有作为，这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。广大青年要用青春之肩负起该负的责任，做好该做的事情，把本职工作责任担起来，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

心有所信，方能行远。学习“四史”是一场精神上的长征，能帮助广大青年坚定理想信念，矢志奋斗拼搏，在深入学习与不断领悟中找准自身的历史方位，凝聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴之力。

（作者：孙明增，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心市委党校基地研究员）

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