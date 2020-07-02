不能坐视“校闹”把校园搞得鸡飞狗跳

学生在校园遭遇安全事故要闹，对老师安排座位不满意要闹，孩子被罚抄课文还要闹……近年来在一些地方，“校闹”频发让学校疲于招架，让教师无所适从。（半月谈网6月29日）

“一个家长来闹，全校鸡飞狗跳。”“校闹”现象不仅干扰了正常教学秩序，令一些老师和学校管理者头疼，而且破坏了良好教育生态，造成恶劣的社会影响。对此，理应依法依规治理，杜绝类似现象发生。

然而，现实往往比理论要复杂得多——学校是教书育人的地方，老师手上只有教鞭。遇到蛮不讲理的，老师和学校管理者再有耐心，只怕也是“秀才遇到兵，有理说不清。”如果遇到动粗耍横的，更是几无还手之力。从这个意义上说，“校闹”看起来是家长和学校的冲突，实际上是矛盾突出的社会问题，学校和老师往往不具备独立解决这一问题的能力。

学校和老师解决不了，一些地方治理者却又心存顾忌。因为担心激化矛盾，所以对“校闹”行为一让再让，有时没有做到有法必依、违法必究、执法必严；因为担心“影响稳定”，所以犹豫不决，乃至投鼠忌器，甚至做起“和事佬”，让学校花钱了事。心存顾忌而息事宁人，息事宁人而养成“闹”的风气，“闹”的风气盛行导致一些官员更加心存顾忌。这种“恶性循环”助长了“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”的畸形维权逻辑。

一个法治社会应该有完备的责任体系，各方的责任都是有边界的，只要尽到应尽之责，法律就应该为之撑腰。对于发生在校园的事故、纠纷，该学校承担的责任，学校不能推卸；不该学校承担的责任，学校也应坚持原则，不能息事宁人。对社会治理者而言，则须科学理解“稳定”的含义。何谓“稳定”？稳定不是息事宁人炮制的一时假象，而是法律和制度筑起的钢铁长城。

事实上，法治才是解决问题、定纷止争的最经济、最有效手段。认清了这一点，很多看似难解的问题，解决的路径也就变得非常明晰。

依照教育部、最高法等5部门联合印发《关于完善安全事故处理机制维护学校教育教学秩序的意见》，要依法依规认定哪些是正常维权，哪些是“校闹”行为。对影响教学秩序、造成严重后果的“校闹”行为，依照刑法等法律的规定追究责任，决不能姑息。

疏通诉求反映渠道、完善纠纷解决机制、明确损害赔偿办法，建立学校安全事故调解、赔偿、诉讼机制，坚持保险赔偿为主、人道补偿为辅，坚持合法途径解决纠纷，依靠司法裁决维护公平正义等，说到底就是要给公众一种“闹与不闹赔偿结果都一样”“闹了反而要承担法律责任”的明确行为预期。

此外，有关部门也需加大普法宣传教育，让人们对学校的责任边界有清晰认知。一方面藉此督促学校和老师恪尽关心爱护学生之责，把校园安全真正当成“天大的事”。一方面努力把社会舆论从盲目的“同情闹事者”转化为理性判断和分析问题，形成实事求是、秉中持正的舆论导向。

(责编：孙竞、熊旭)