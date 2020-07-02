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留学记：留学生活让我学会理解父母

2020年07月02日08:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　李涵深近照

　　“90后”的我是独生子女，父母将大部分精力倾注在我身上，尽他们所能支持我。我的家庭不算富裕，却很温馨。留学日本的经历改变了我和父母的交往方式，也改变了我与父母的关系。

　　在我到日本留学前，父母一直扮演着保护者的角色。不论是精神上、物质上，我都很依赖父母，他们会教育我、批评我，也会默默为我承担压力。尽管父母的爱如此厚重，但我却不能完全理解他们的做法，常常觉得他们思维古板、陈旧。我也常会向他们倾诉人生的不如意，每到这时，父母都会温柔地安慰我，这样的相处模式不仅没有让我学会独立，反而更加依赖家庭。

　　2015年9月，我参加了上海交通大学的选派项目，赴日本早稻田大学攻读双硕士学位。初到日本，一切都是新鲜的，让我充满了探究的欲望。但很快，这种新奇感消退，没有了父母的陪伴，我只得独自面对学习、生活以及人际交往，也需要为自己做好未来规划，这让我感到孤独与无助。远在海外，在国内的父母想帮我分担也是鞭长莫及，大部分时候只能靠自己。2016年春节，我和同学们在异国他乡看着春晚、吃着饺子，和家人通过视频电话问候，但我没感觉到过年的氛围，也很想念父母。

　　半年后，一次事故改变了我孤独的情绪。准备暑假回国的我，在日本骑自行车时由于坡度陡峭而摔倒，摔断了两颗牙齿，身上多处挫伤。当完成急救处理后，我才意识到，我的爸妈，就算努力向我的生活靠近、了解我的想法，却也无力改变距离带来的隔阂。我在日本留学对他们而言，如果一直处于孤独的氛围中，只会让他们感到焦虑和牵挂。那一刻，我明白了，在留学期间，我忽略了他们的感受。在理性和感性的双重考量下，我决定隐瞒这次事故，自己独立面对。于是，我告诉父母，自己改变了计划，决定暑假待在学校继续学业。在此期间，我完成了治疗。直到身体痊愈，我才找了个机会告诉父母真相。选择性倾诉积极的一面，这是许多留学生的成长，也是我们对父母的一份责任。

　　留学后，我更加切身感受到，父母老了。现如今，我在北京华北电力大学读博，之前的留学经历加上这次新冠肺炎疫情的考验，让我对自己和父母的关系有了更深刻的感受。我在思考如何反哺父母，如何提高他们的生活质量。曾经，由于观念差异，我不理解父母，甚至试图去改变父母。现在，我更多的是接受父母，适应父母，降低差异带来的碰撞，努力包容、吸纳、理解不同的想法。

　　回头看父母这代人，他们承担了太多压力。作为他们的孩子，我应该努力呵护他们，特别是当我们出国留学、远走他乡之时，除了加强与父母的沟通，更要力所能及地鼓励父母，培养他们新的爱好，让他们度过高质量的空巢期生活。

　　作为一名留学生，我们所获得的机会与成绩，离不开家庭不求回报的支持。当我们负笈海外留学时，新的文化背景的了解会改变我们的固有观念，也会扩大我们和父母之间的代沟。其实，在这个信息爆炸的时代，无论是否选择出国留学，我们和父母之间观念的差异，都将不可避免地带来冲突。尽管如此，中国的传统家庭观念依然在我们心中根深蒂固，不论我们飞得多高、多远，始终是父母心中任性撒娇、调皮捣蛋的孩子，这既是生命的成长，也是亲情的光辉。（李涵深）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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