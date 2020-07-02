出国留学呈三大变化 英国成首选留学目的国

在新冠肺炎疫情影响及国际形势复杂多变的背景下，近期留学行业呈现出哪些特点？又有哪些新的变化？

英国成首选留学目的国

新东方前途出国联合相关市场研究和咨询公司等机构于日前发布的《2020中国留学白皮书》（下称白皮书）数据显示，在意向留学人群倾向的留学目的国的调查中，42%的受访者青睐英国，比去年上升了1%；37%的受访者倾向美国，相比去年下降了6%；选择澳大利亚和加拿大为留学意向国的受访者均占16%；其次为日本、德国和新加坡。

相关专家指出，从该数据看出，在留学国家的选择倾向中，英国、美国、澳大利亚、加拿大仍是中国学子青睐的热门留学目的国。但是，在今年比较明显的变化是英国首次超越美国，成为中国学生心目中的“首选留学目的国”。近两年的国际形势以及英国重新开放PSW签证、学制短等优势，均导致倾向英国留学的群体占比上升。

同时，近两年，学生赴日本和新加坡留学的热情明显上升。日本学生支援机构（JASSO）数据显示，截至2019年5月，亚洲学生占日本整体国际学生总人数的93.63%。日本的国际学生中，来自中国内地的学生以124436的人数位居第一，占比39.86%。在高等教育阶段，中国内地学生人数为94047人，在国际学生中占比41.18%，位居第一。在语言学校就读的学生中，中国内地留学生为30389人，占比36.26%，位列第一。

相关专家表示，亚洲国家由于相似的文化环境、低廉的留学成本等而变得越来越有吸引力。

本科阶段意向留学群体仍是主体

白皮书数据显示，就产生留学意向的时间来看，本科阶段产生留学意向，并计划在研究生阶段出国留学的群体仍是主体，占比46%。

相关专家表示，近年来，受国内国际办学热的影响，许多国际学校应运而生，在一定程度上分流了部分低龄留学人群的需求，但却没有弱化甚至在一定程度上催生了更多人群的本科留学需求。

在中小学意向留学人群中，来自于白皮书的数据显示，就读于国际学校及国际班的学生群体持续上升。相关专家指出，这体现出家长对于国际教育理念的逐渐认可，选择让孩子提前进入国际化的教学环境，为日后留学做好准备。

跨界申请艺术专业比例提升

近年来，艺术留学市场发展迅速。白皮书数据显示，在2020年申请季遇到疫情的背景下，选择艺术相关专业的申请人数仍然呈明显的增长趋势。

斯芬克国际艺术教育总裁郝斌表示，英国和美国一直是艺术类留学生青睐的主要留学目的国，但今年艺术留学申请呈现出新的趋势。

“2020年申请季，对于申请艺术专业的中国学子而言，选择赴日本、韩国以及北欧国家留学的学生比例大幅上升。申请赴日本攻读艺术专业的学子中，目标学位以研究生为主，本科背景都很优秀。”郝斌说。

此外，越来越多攻读艺术专业的学生的目标申请学校不再局限在传统意义上的专业艺术院校，比如申请到美国读书，第一意向没有选择像普瑞特艺术学院、帕森斯设计学院这样的艺术院校，而选择了综合性大学。

值得关注的是，申请攻读艺术类研究生学位的学子中，出现了较高比例的跨专业申请的学生。“这意味着这些申请人原来读的专业并非艺术类专业，比如我了解到的例子，有学计算机专业、工程专业等的学子，跨界申请攻读设计专业、艺术专业，获得了成功。”郝斌说。

（本文配图来自网络）

(责编：郝孟佳、熊旭)