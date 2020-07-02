北京中医药大学党委书记谷晓红寄语毕业生：忠诚事业，牢记责任与担当

人民网北京7月2日电（李依环）五湖四海而来，天南地北而去。又到一年毕业季，又一批学子即将挥别母校。一场突如其来的疫情，让这个毕业季变得与众不同。“云合影”“云晚会”“云毕业”“云拨穗”成为新的告别方式。高校书记、校长深情寄语学子，谆谆话语，切切期盼，以师者之心点亮明灯。

谷晓红教授在北京中医药大学2020年毕业典礼上讲话（学校供图）

接受人民网采访时，北京中医药大学党委书记谷晓红寄语学子：6月30日，北京中医药大学举办了2020年“云”毕业典礼。办学64年来，我校第一次“云”毕业、第一次在大美良乡校区举办毕业典礼、第一次让全世界在线见证同学们毕业的盛况......这些都将化成永恒的记忆。疫情中的毕业与众不同，失去了许多，但也收获了更多。在这次疫情中，北中医人坚守“为党育人、为国育才”的初心和使命，体验着“医者仁心、大医精诚”崇高追求的畅快，感受着“传承精华、守正创新”的责任与担当！这是使命和担当，这是大爱和情怀，这是坚定的态度，更是坚实的行动！

谷晓红表示，希望毕业的同学们更加敬畏自然、更加尊重生命、更加珍惜健康、更加敬重职责、更加忠诚事业，牢记“勤求博采、厚德济生，追求卓越、止于至善”的精神，践行“若有战、召必至、战必胜”的承诺，当祖国人民需要时，永远冲锋在前！

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