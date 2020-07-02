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2020年大学毕业季“最后一课”

北京中医药大学校长徐安龙：壶天燕地水“云”间

2020年07月02日10:54  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月2日电（李依环）6月30日，北京中医药大学2020年毕业典礼在良乡校区举行，人民日报客户端等平台同步在线直播。据统计，超过60万人在线观看毕业典礼，共同见证了2729名毕业生顺利完成学业。

接受人民网采访时，北京中医药大学校长徐安龙寄语毕业生，希望同学们在步入人生新阶段之后，如水般至柔，而能至坚；如水般至静，而能积厚。在与人相处时，能够谦逊豁达、润泽他人，虚怀若谷、淡泊名利，始终有水一样的胸襟；在面对选择时，能够放眼世界、胸怀国家，依势而为、不懈而作，不图眼前三分利，将小我融入大我，始终有水一样的气魄；在遇到困难时，能够不畏惧、不退缩，静之徐清、动之徐生，以不变应万变，始终有水一样的柔韧，坚守初心、牢记使命，在磨炼中成长、在挫折中奋起，书写新时代的奋斗之歌！

北京中医药大学校长徐安龙在2020年毕业典礼上发表讲话（学校供图）

徐安龙教授在题为《壶天燕地水“云”间》的演讲全文如下——

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”。今天，身处各地的我们共同为2729名北京中医药大学2020届毕业生举办一场“特殊”的毕业典礼。这是第一次在大美良乡校区举办的毕业典礼，是第一次线上同步直播的毕业典礼。同学们，我知道你们心中有遗憾，不能亲临现场，但你们又是幸运的，你们的老师和云端的家人、好友、社会各界朋友，将共同见证你们的毕业，给予你们最真挚的鼓励与祝福。今年的毕业典礼是我最挂念的一次，我希望今天的典礼能有满满的“仪式感”，展示出爱护你们的细节,让母校的温暖陪伴你们一生，成为你们心中的永恒。

从年初放假到现在，算起来你们已经有161天没回学校了。首先，我代表学校的全体教职工，对你们说一句：好久不见，欢迎“云端”回家。这161天，你们或组成线上义诊团队，或坚持在医院急诊一线，或参与家乡疫情防控志愿服务，不论是医学生还是其他专业的同学，都尽己所能为疫情防控贡献一份力量。你们在线学习、在线答辩，克服困难，圆满毕业。毕业后，将有近百名同学通过学校“丹心计划”奔赴基层社区卫生服务中心工作。90后的你们，勇于担当，甘于奉献，仁爱苍生，我为你们点赞，新时代的北中医青年是好样的！是能堪当大任的！

同学们，一别数日，咱们的校园有了新的变化，我想很多同学都已在微信朋友圈看到，大美良乡校区多了两片湖水，名曰：壶天、燕地。相信很多同学都很好奇这两个名字的由来，今天我就来给大家讲一讲。

“壶天”，源自《后汉书》，意指仙境，也指中医。面对前所未知、突如其来的新冠肺炎疫情，党中央坚持人民至上、生命至上，不遗漏一个感染者，不放弃每一位病患，14亿中国人民上下同心，共同构筑起坚固防线，取得战略性成果。中医药更是发挥了独特的作用，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。作为以“守护人类健康”为使命的一所医学院校，我们良乡校区东院之湖以“壶天”为名，意在致敬这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地湖北和武汉，纪念全国人民付出的巨大代价、承受的重大牺牲、取得的伟大成果，致敬中医药在抗疫过程中发挥的独特作用，以此激励所有北中医人奋力前行，悬壶济世，顶天立地，更好地呵护人类健康。

在对岸的校园还有一湖，与“壶天”相互守望，名曰“燕地”。为什么取名“燕地湖”呢？每次驻足良乡校区，伫立燕蓟故地，回望中华文明五千年的浩瀚历史，我都会为中医药这一打开中华文明宝库的钥匙所折服。中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分和典型代表。回顾历史，张骞西行、鉴真东渡、玄奘取经、郑和远航，这些名垂青史的中外文明交往佳话，推动了中医药传播到世界各地，对世界文明进步产生了积极影响，充分彰显了求同存异、和而不同、兼济天下的胸襟气度，践行着大道之行、天下为公的大同理想。所以，良乡校区西院之湖以“燕地”为名，意在传承精华，守正创新，弘扬中华文化，美美与共，天下大同。

东西两院，壶燕二湖，天地人和，道法自然。希望大家记住“壶天湖”“燕地湖”所承载的寓意。将我们北中医人誓愿守护人类健康，励志弘扬中华文化的两大使命，牢记在心，奋斗在肩。

同学们，疫情终将过去，但世界从此不同。面对这样的变局，我们该怎么做？离别在即，作为母校的家长，在这“壶天”“燕地”湖畔，面对一池静水，我想和你们再分享一点人生感悟。

我崇尚水之品格：“上善若水，水善利万物而不争”。水以润下而成就上善，就像天上的云，归于细雨，投入大地的怀抱，才成就其价值。我常想，作为北中医人，我们的知识就像这润下的水，深深扎根在祖国大地，滋养于最需要的地方，化解基层百姓的病痛疾苦。

我敬仰水之气魄：“水无形而有万形，水无物能容万物”。它可以是一滴水、一杯水，可以是壶天湖、燕地湖、鄱阳湖、洞庭湖，可以是黄河、长江、珠江、黑龙江，可以是大海。月满月亏、潮涨潮落，无论风云变幻，水既平静如斯，淡定从容，又奔腾不息，海纳百川，这给身处变局中的我们以启示。

我珍视水之力量：“河海不择细流，故能就其深”。正如我们的事业，汇细流而成其大，积跬步方至其远。水是生命之源，它不仅滋养了生命，更孕育了璀璨夺目、光辉灿烂的四大文明，让我们的世界从此水脉相连、密不可分。正如历史悠久的中医药文化，是中华文明与世界文明联通的纽带，是人类卫生健康共同体珍贵的资源，让我们的世界丰富多彩、和合共生。

同学们，在以后的日子里，希望大家，如水般至柔，而能至坚；如水般至静，而能积厚。在与人相处时，能够谦逊豁达、润泽他人，虚怀若谷、淡泊名利，始终有水一样的胸襟；在面对选择时，能够放眼世界、胸怀国家，依势而为、不懈而作，不图眼前三分利，将小我融入大我，始终有水一样的气魄；在遇到困难时，能够不畏惧、不退缩，静之徐清、动之徐生，以不变应万变，始终有水一样的柔韧，坚守初心、牢记使命，在磨炼中成长、在挫折中奋起，书写新时代的奋斗之歌！

同学们，感谢你们把最青春的时光留在了北中医！祝你们以水为路，以云为帆，在这跨越山海的水云之间，扬帆起航，一路顺风！

各位家长，各位朋友，感谢你们共同见证孩子们的毕业典礼！感谢你们对北中医的关心和支持！祝大家平安幸福！

(责编：李依环、熊旭)
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