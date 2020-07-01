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2020年大学毕业季“最后一课”

陕西师范大学校长游旭群：磨砺成就出彩人生

2020年07月01日16:39  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月1日电 今天上午，陕西师范大学隆重举行2020届毕业生毕业典礼暨学位授予仪式。典礼采取主会场+分会场、线下+线上相结合的方式，未到场的毕业生、校友、家长等共聚“云端”。陕西师范大学校长游旭群作了题为《磨砺成就出彩人生》的发言。

游旭群说，同学们是在疫情防控常态化、经济下行、就业压力加大的特殊背景下，离开母校，走向社会的。困难是挑战，也是机遇。说是挑战，是因为新冠病毒的传播速度和变异能力前所未有，它严重威胁着整个人类的生命。你们是要在既做好自我防护，又要开创事业的双重压力下步入社会的。所以要有接受生存、就业、创业等多种困难的心理准备。说是机遇，是因为时势造英雄，面对百年未有之大变局，如何正确把握好人生方向，从而做出正确的目标抉择，对自己未来的成长至关重要。

陕西师范大学校长游旭群 / 校方供图

以下为游旭群校长《磨砺成就出彩人生》发言全文——

今天是一个令人激动和欢欣鼓舞的日子，今天是伟大的中国共产党成立99周年纪念日，也是一个有成就感和仪式感的日子，当你们身穿学位服庄严步入会场的那一刻起，我格外分明地感受到了陕西师范大学学子们所独有的厚重与矜持，襟怀与气象！

从今天起，你们将奔赴祖国的四面八方，走上社会的各行各业，开启一种崭新的生活。此时此刻，包括我，也包括在场的和不在场的同学在内，大家的心情都很不平静！数年来，无数次上课、考试的铃声响起，无数个日夜奋战在教室、图书馆、实验室的日子，大家终于走到了向往已久的这一天，等来了毕业的日子！大学毕业，意味着同学们将从以求学为重心、以取得优异成绩为目标，向以生活实践为重心，以努力实现自身价值为目标的转变。这是同学们人生中一个极为重要的节点，将会在同学们心中留下长久的记忆。在这一重要的时刻，我首先向大家顺利完成学业表示衷心的祝贺！

我们这一届毕业生与以往任何一届毕业生都不同，大家在即将离开学校走向社会之际，遇到了突如其来的、历史上前所未有的新冠肺炎疫情的肆虐，正常的学习和生活秩序都受到无情的干扰。病毒的肆虐不仅考验着中国人民，也考验着和正在考验着整个世界。中国人民在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，同舟共济、守望相助，筑起了一道抗击疫情的钢铁长城。目前，疫情防控已经取得了重大战略成果，交出了一份全球抗疫的“中国答卷”。但是目前病毒还在世界许多地方肆虐，多国人民还正在与病毒进行着顽强地抗争。在此，我祈福世界能够太平，人类能够健康！

同学们，你们是在疫情防控常态化、经济下行、就业压力加大的特殊背景下，离开母校，走向社会的。就我的人生体验，大家面对的困难和将要面临的人生考验，是以往历届毕业生所不曾有过的。此时此刻，我想与大家说几句心里话，既有我的希望，也有我的嘱托。

第一，困难是挑战，也是机遇。说是挑战，是因为新冠病毒的传播速度和变异能力前所未有，它严重威胁着整个人类的生命。你们是要在既做好自我防护，又要开创事业的双重压力下步入社会的。所以要有接受生存、就业、创业等多种困难的心理准备。说是机遇，是因为时势造英雄，面对百年未有之大变局，如何正确把握好人生方向，从而做出正确的目标抉择，对自己未来的成长至关重要。方向正确，就有可能谱写出精彩的人生篇章。古人云，艰难困苦，玉汝于成。困难不可怕，重要的是对待困难的态度。其实，困难和艰辛，可以磨砺我们的意志，锻炼我们的能力；世界未有之大变局，可以引发我们对人类未来、对祖国命运、对个体成长的深度思考。无数事实证明，大凡有大作为者，都是能把实现自我价值与国家、民族命运紧密联系在一起并为之不懈奋斗的人。孔子因为有“博施于民而能济众”的广阔胸襟，才成为“万世师表”；孟子因为能“乐以天下，忧以天下”，才被后人尊称为“亚圣”；范仲淹也因为有“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的崇高情怀，才能成为历史上受人敬慕的人格典范。我们陕西历史上的大思想家、关学的创始人张载，因为有“民胞物与”的伦理境界，有“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的使命意识和人类情怀，才能作出巨大的理论贡献，被历代尊为“关学宗师”。今年恰逢张载诞辰千年，我们将隆重举行纪念张载的活动。在今天共和国的历史上，也涌现出许许多多为祖国作出巨大贡献的志士仁人，从李四光、钱学森、邓稼先，到当代的袁隆平、钟南山等等，所有这些为国家民族做出巨大成就的人，其成长的历程和成功的经验也许并不尽相同，但是，他们把自己人生价值的实现与祖国的命运、国家的发展紧密联系在一起，则是共同的和重要的一条，无一例外。

第二，目标决定方向，毅力和能力是达到目标的必要条件。同学们，大学毕业不是学习的终点，而是迈向新目标的起点。只有不断为自己设定新的目标，才有不懈的前行动力，所以学习将是一辈子的事情。人生目标不一定要多宏伟，适合的就是可行的；人的目标也不一定要多高远，经过不懈努力能达到的，就是理想的。目标一旦选定，人生就有了前进的方向，也就有了理想信念。习近平总书记曾说过：“理想信念，源自坚守，成于磨砺。”也就是说，在理想信念确立之后，要有坚守信念的意志和决心，这种意志和决心是要不懈磨砺的，否则信念就会成为空谈，理想就会成为空想。我真诚地希望大家，在未来人生的征途上走得远，飞得高！飞得高不高，取决于你的能力；但走得远不远，取决于你的毅力。所以，不断提升自己的能力，是实实在在的事，来不得半点虚假；坚定自己的毅力，是经久磨砺的功，不容有半点懈怠。

第三，“欲事立，须是心立”。这还是我们陕西关学创始人张载讲过的一句话。就是说，我们人的行为是受思想主导和支配的，要使所致力之事取得成功，就必须有坚定正确的思想观念作“主宰”。“心立”，就是要立“自强”之心，立自我“主宰”之心。这里，我想跟大家分享一个故事。宋、元之际有位著名的思想家叫许衡，盛夏带兵，路过一片梨树，大家争着摘吃，只有许衡安静地坐在树下。有人问他为什么不去摘吃，许衡回答说：“梨不是我们自己的，是不可以摘吃的啊！”那人说：“天下如此大乱，这梨子没有主人啊。”许衡俨然说：“梨没有主人，难道我们的心也没有主人吗？”这个故事告诉我们，无论在什么场合，都要“心有主”，不可轻易放弃自己的信念和操守，这才不至于做傻事、做错事，才有可能取得事业的成功。

第四，“学相近，功相远”。孔子说“性相近，习相远”，我借用这句话，说“学相近，功相远”，就是说，现在你们大学要毕业了，学习上的差距其实并不太大。但是在未来的事业发展中，由于种种原因，同学之间可能会拉开差距。导致这种差距的原因也许很多，但有一点是肯定的，就是自己的主观努力。有句话说得好：“幸福不是从天上掉下来的，而是从自己的心里长出来的。”爱因斯坦说：“人的差异产生于业余时间。业余时间能成就一个人，也能毁灭一个人。”我真诚地希望，若干年后，每个人都会有一个好的人生结果，每个人都能开出一朵美丽的人生之花。同学们，我期待着分享你们的成就与幸福！

最后，祝愿大家一帆风顺、前程似锦！

(责编：孙竞、熊旭)
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