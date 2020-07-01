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关于“新时代最美幼师”推荐宣传活动报名期截止的通知

2020年07月01日09:18  来源：人民网-教育频道
 

尊敬的园长、老师和社会各界人士：

此前受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，“新时代最美幼师”推荐宣传活动暂停投票，报名期延长。根据近期疫情防控进展情况，“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会（下文简称“组委会”）经慎重研究决定：将于2020年8月10日截止报名，2020年10月10日公布“新时代最美幼师”名单，具体的时间安排如下：

2020年8月10日，报名通道关闭，截止报名。现支持两种形式的线上报名：

1.登录“人民网”（微信号：people_rmw）或“新时代最美幼师“推荐宣传（微信号：xinshidaizmys）微信公众号报名。目前不支持信息修改，请老师报名时正确填写相关信息。

2.邮件报名。报名老师将个人信息、先进事迹、园长寄语、面部形象清晰的照片发送到zuimeiys@people.com。

2020年8月10日至9月9日，补交材料发送到zuimeiys@people.com。参与报名的老师请在此期间补交1-1.5分钟短视频，短视频将在人民网教育频道、人民幼教APP进行展示。未及时发送电子版人选推荐表的老师，务必于9月9日前发送。

之后，组委会将邀请专家，采用云讨论、云评审等方式，多方综合评选。各地教育厅可推荐一定数量的专家名单，参与后期的评审。

2020年9月10日，公布“新时代最美幼师“待选名单。

2020年10月10日，公布2019-2020年“新时代最美幼师”最终荣誉称号名单。

感谢大家长期以来对“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的关注和支持。

咨询电话：010-88580885

“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动组委会

2020年7月1日

更多内容请见“人民幼教APP”

(责编：孙竞、熊旭)
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