原标题：殷红博：名师出高徒，幼儿教师最关键

又到了给孩子选幼儿园的季节，许多家长又犯难了。该上什么样的幼儿园呢？名气大的？办学时间长的？宣传报道多的？有新的教育理念的？教师水平高的？等等。的确，孩子上什么样的幼儿园对孩子一生的发展都非常重要。记得看过一些报道，世界上的一些大学者尤其是一些诺贝尔奖获得者当被问到“哪个阶段的教育对你一生最重要？”他们的回答几乎都是幼儿园阶段。幼儿园教育对人的一生到底有多重要？选择幼儿园重点看什么要素呢？带着这些问题，笔者近日专访了儿童关键期教育创始人、国际著名儿童心理与儿童教育家殷红博教授。殷教授开展儿童关键期创新学术研究已经37年，创办幼儿园开展系统成功教学实践23年，在海内外出版23部学术专著，研究成果多次获奖。

殷教授告诉笔者：幼儿教育阶段是每个人一生最重要的教育阶段，是每个人成才的第一步，也是最重要的一步。7岁前幼儿所具备的综合素质决定了人一生的幸福和事业成功的水平。7岁前孩子的综合素质同时也决定了一个民族的强大和国家的富强。

美国诺贝尔经济学奖获得者赫克曼研究表明：从综合经济效益和社会效益来分析，3岁前投入1块钱回报18块钱，7岁前投入1块钱回报7块钱，小学投入1块钱回报3块钱，中学投入1块钱回报2块钱，大学投入1块钱回报1块钱。

从教育和学习效果分析：美国著名心理学家布鲁姆研究证明，7岁前，幼儿1年的教育效果，到中小学以后6~8年都很难达到。更重要的是，孩子的许多行为偏差、心理障碍、学习困难和情感问题在7岁前能够较容易的得到矫正，而7岁以后就很难了，要花费极大的人力物力。

殷教授强调指出：我们团队30余年的学术研究和教学实践表明，7岁前孩子身心许多方面已经逐渐成熟起来，综合学习能力和生存素质接近一生最高水平的70%~80%。主要表现为：

1、 7岁时孩子的大脑的脑容量和脑重量已经接近成人的90%，脑功能也接近成人的90%。

2、 人生最核心的智力素质、心理素质、语言素质、运动素质、艺术素质、数学素质、情感素质、以及认知模式、思维模式、创新模式、独立、自信、毅力、勇气、利他、诚信、以及是非观、价值观、兴趣、习惯等的产生发展关键期70%在7岁前，如果在发展关键期得到科学系统的因时施教，将得到最佳发展，一旦错过将难以补偿。所以说，7岁不到人生的10%，却几乎决定了人生的100%。这就是古语所说的“3岁看大，7岁看老。”

3、 7岁前孩子的母语水平已经接近成人，能够顺利的进行各种场景的交流和情感沟通。

4、 7岁前孩子自我服务能力已经具备，能够在脱离成人的情况下为自己的生存提供必要的服务。

5、 7岁前孩子自学能力已经能够通过自己的努力在不需要成人的帮助下自学许多知识。

6、 7岁前孩子的天赋已明显表现出来，7岁时孩子的天赋及遗传优势已经明显的表现出来。

7、 7岁前孩子的逻辑思维已经开始形成并主导学习和交往。价值观、是非观、人生观和世界观在逻辑思维的决定下开始逐渐形成。

8、 7岁前孩子的哲学思想开始萌芽，7岁左右重要的哲学思想开始影响孩子的思维和学习。如内外因原理、量变质变原理、主要矛盾次要矛盾原理等

9、 如果在7岁前孩子得到科学系统的关键期因时施教，百里挑一的孩子将可能变成万里挑一，反之亦然，万里挑一的孩子在7岁时将变成百里挑一。

殷教授进一步指出，我们都知道名师出高徒，幼儿教师是人生最关键阶段的教师，他们对孩子一生的教育、指导、影响是最关键的，无可替代。所以在世界上最重视教育的发达国家，幼儿教师的待遇和大学教授不相上下。我们说教师是“人类灵魂的工程师”主要就是指幼儿教师。因为，孩子8、9岁以后心智方面已经成熟起来，自我认知能力、自我评价能力、自我评价能力、自我控制能力已经形成，不再像7岁前极易受到成人的掌控。所以，为孩子选择幼儿园最重要的一点就是要选择教师优秀的幼儿园。

殷教授指出：世界上贫穷落后愚昧的国家，尽管每个国家落后的领域各不相同，但有一点是共同的，就是他们的教育水平低下，教师综合素质低下。这些国家教师的落后状况和素质低下的主要表现以下几个方面：

1、 幼儿教师具有三最特点：工作最辛苦，社会地位最低，待遇最低。幼儿教师对未来失去希望，人生梦想已破灭，得过且过。

2、 优秀的青年不愿选择幼儿教师这个职业。一旦选择了，2~3年以内也会离职而去。幼儿教师流失率极高，尤其是优秀教师流失率更高，幼儿教育行业已留不住高素质的人才，高素质人才进入幼儿教育行业也越来越少。

3、 幼儿教师比学生还厌学，自主学习和素质提升的时间比学生还少。

4、 教师不理解幼儿教育的真谛，不重视自身素质的发展和孩子的全面发展。

5、 5~6岁孩子的平均智商比教师高50%~200%。学生的学习能力比教师高1~3倍。

6、 幼儿每年看书比幼儿教师多3~6倍。

7、 幼儿创新能力是幼儿教师的2~4倍。

8、 幼儿的品德、人性心理素质，比如感恩、善良、团结、诚信、公正、利他比教师还优异。

9、 幼儿比教师的责任感还强。

可见，不重视幼儿教育，没有科学先进的幼儿教育，孩子就没有未来和希望。

(责编：郝孟佳、熊旭)