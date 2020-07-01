重庆市高校推进课程思政建设研讨会在西南大学召开

人民网北京7月1日电 为全面贯彻落实《高等学校课程思政建设指导纲要》和全面推进高等学校课程思政建设工作视频会议精神，落实立德树人根本任务，重庆市教育委员会于6月28日在西南大学召开重庆市高校推进课程思政建设研讨会。

受疫情影响，教育部高等教育司副司长徐青森在北京通过视频连线方式出席会议并作主旨报告。中共重庆市委教育工委专职副书记覃正杰，重庆大学副校长廖瑞金，西南大学党委书记李旭锋、副校长王进军等65所高校负责人出席会议。重庆市教育委员高教处副处长吴岚主持会议。

徐青森指出，推进课程思政建设，要重点把握好五个方面：一是把握好课程思政建设的目标任务，二是把握好课程思政建设的基本内涵，三是把握好课程思政的方法路径，四是把握好分类推进的要求，五是把握好课程思政建设的关键。全面推进高校课程思政建设是一项长期性、系统性工作，教育部将成立课程思政建设工作协调小组和专家咨询委员会，各地党委教育部门要把课程思政建设纳入工作重点，制定或完善本地课程思政建设专项方案。各高校要建立由党委统一领导、党政齐抓共管、教务部门牵头抓总、相关部门联动、院系落实推进的工作机制。

覃正杰就推进重庆市高校课程思政建设提出三点意见：一是提高认识，增强高校课程思政建设的责任感和紧迫感；二是抓准抓实，全面推进高校课程思政建设提档升级；三是强化保障，全面助推高校课程思政改革创新。要求各高校一定要提高政治站位，统一思想，高度重视，狠抓工作落实，为培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人做出新的更大的贡献。

李旭锋表示，“课程思政”已然成为当下高等教育战线的高频热词，“让所有高校、所有教师、所有课程都承担好育人责任，构建全员全程全方位育人大格局”已经得到全国高校以及广大教师的广泛认可和积极响应，西南大学将以本次会议为契机，充分发挥好专业课教师“主力军”、专业课教学“主战场”、专业课课堂“主渠道”的作用，主动担当、攻坚克难、久久为功，力求形成教师人人重育人、课程门门有思政的生动局面。王进军还代表西南大学作了题为“立德树人 抓准抓实 着力书写课程思政建设‘奋进之笔’”的报告。

据了解，西南大学始终坚持把立德树人作为根本任务，坚持做重拾灵魂的教育、负责任的教育和面向未来的教育，通过建章立制抓重点、点面结合抓覆盖、立足课程抓贯通、注重统筹抓协同，深入推进课程思政建设。（何淼）

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