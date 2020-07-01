海归讲解员毛浩夫：讲述跨越时空的井冈山精神

毛浩夫（右四）在讲解工作中。

毛浩夫（右三）正在向外宾讲解井冈山的故事。

2014年，“85后”的毛浩夫从英国赫尔大学金融系毕业回国。在南昌工作两年后，他选择回到自己的家乡井冈山，成为井冈山革命旧址的一名讲解员。

巍巍井冈山，毛浩夫将青春留在了这里。近日，本报记者采访了毛浩夫，听他讲述自己与井冈山结缘的故事，而对于如何更好地讲述井冈山精神的时代意义，毛浩夫也在挖掘着内容与形式中的更多可能。

心底的种子生根发芽

“俏也不争春，只把春来报。待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

2016年，正在休年假的毛浩夫回到井冈山，旁听爷爷毛秉华的一节培训课。在那节课的最后，毛秉华引用了《卜算子·咏梅》作为结束语。

“革命烈士就好比是梅花，将最宝贵的鲜血与生命无私奉献给了革命事业。”毛秉华的这番话，不仅打动了在座的学员，也让毛浩夫感到心中一震。

毛秉华曾任井冈山革命博物馆馆长，从上世纪60年代调任至博物馆后，讲好井冈山的故事便成了他一生的使命。从小到大，毛浩夫在爷爷身上见到了太多井冈山的烙印，毛秉华不仅在讲述过去，几十年来，他也在不断收集关于井冈山的新的党史资料，追寻着历史新的足迹。

50多年来，毛秉华讲了两万多场井冈山的故事，爷爷半个多世纪如一的执着坚守，毛浩夫全都看在眼里。“井冈山像是一颗埋在我心底的种子，它一直在那里。或许在等待某个时间点，之后便会生根发芽。”毛浩夫说。

在井冈山革命博物馆里，收藏着陈毅安烈士写给妻子的一张英文新年贺卡，字体优雅、内容清新流畅，第一次见到这张贺卡时毛浩夫就被深深地吸引住了。他忽然意识到，在坚毅严肃的外表之下，每一名红军战士都有着非常可爱、活泼的一面，有着一个个温情的故事。因此讲解他们，并不只是陈述历史，更要还原历史背后的温度。

“我又能为此做些什么？”

随着了解深入，井冈山对毛浩夫来说却变得陌生了。这片他生于斯长于斯的土地，似乎有着太多他不曾了解的过往。历史带来的震撼越多，井冈山就变得越发“神秘”——这座山中的魅力引发了毛浩夫的深深好奇。

他决定留下。2017年初，毛浩夫从南昌回到井冈山，成为江西干部学院的一名现场教学讲师，由此展开了一段重新认识家乡、认识父辈的寻根之旅。

讲好“双语”故事

挹翠湖岸边，清清嗓子，背上扩音器，在茨坪革命旧址群里，常常能看到毛浩夫穿梭于一排排黄色干打垒土坯房之间的身影，他自信、从容，对井冈山的故事如数家珍。但是在刚开始做讲解员的那段日子里，却并不像现在这样顺利。

“我的性格偏内向，不会在言语上表达太多，这是我从事宣讲工作的障碍。因此在刚接触讲解的时候有压力，担心自己并不适合这个岗位。”毛浩夫说。

毛浩夫对自己的定位有清醒认识。在他看来，单论讲解，自己比不过播音主持专业的学生；单论历史，自己又比不过党史专业的学生。对自身实力做了全面评估之后，他意识到自己最大的优势正是双语教学。

若是接待外宾，如何能让他们更好地读懂井冈山、了解井冈山？毛浩夫费了不少心思。

第一，井冈山的故事自己得先领透。

第二，翻译内容要确保准确无误。

第三，要用外国人更易懂的方式增加有效表达。

为了要讲好井冈山的故事，毛浩夫阅读了大量的党史文献，并在其中探索国际表达，讲解翻译成英文时，还得结合具体语境仔细推敲。与此同时，最关键的，是让这些故事真正走入外国游客的心里。

“井冈山上讲的是中国的故事，不少外国游客拥有与我们完全不同的文化背景，若是简单地用我们的惯性讲述方式去讲，游客脑中会一直‘放空’。我之前有过一次，单纯按照翻译一一对应着讲，我能感觉到他们其实并没往心里去。”

外国游客缺乏共鸣，让毛浩夫意识到，要想向外国人讲好井冈山的故事，单靠字面翻译远远不够，更重要的还是得增加文化上的沟通与交流。

在此过程中，毛浩夫摸着石头过河。围绕井冈山，他在文化方面下功夫，并将相关内容揉进讲解内容，外国游客便有了兴致。“比如，很多外国游客对毛主席诗词非常感兴趣，我就把其中与井冈山有关的、或是在井冈山创作的诗词都找出来，与讲解相结合，扩充内容的深度与广度。”毛浩夫说。

“中国共产党原来是在这么艰辛的条件下一步步走过来的。”一次，在听完讲解后，一名外国游客对毛浩夫感慨地说。这简简单单的一句话，却让他感到欣喜——“有效表达”，自己或许逐渐摸着门道了。

开发线上课程

现在，毛浩夫的身份是毛秉华工作室负责人。爷爷去世后，他感到了这支接力棒沉甸甸的分量，接力棒中既有信任，还有新的期许。

受新冠肺炎疫情影响，毛浩夫的现场讲解工作还未正式复工，工作室正在通过新媒体渠道进行内容生产与传播的新尝试。

“之前的讲解更多还是面对面进行的，现在我们制作好视频在微信、抖音等平台传播，形式上更接地气。大家也在思考着如何用更活泼、年轻人更喜欢的方式去讲述历史，讲述跨越时空的井冈山精神。”毛浩夫说。

录制视频并不是讲解内容的单纯上网。平常的现场讲解短则10分钟、长则20多分钟，对于视频来说显然过长，观众很快便会失去耐心。毛浩夫决定凝练出最核心的观点、选取新颖角度切入并大幅压缩时间。短小精悍的视频作品，才更符合新媒体传播规律。

与此同时，工作室这些日子还在研发一堂名为“旧物初心”的新课程，将革命文物引入室内教学，聆听文物背后的故事。为了新课程，毛浩夫已绘制好一张长长的史实考证计划表，这其中有大量的实地走访工作需要完成。

除此之外，还有一件事成了毛浩夫如今的关注重点。

2017年2月，井冈山正式脱贫“摘帽”，革命老区面貌发生了巨大变化。如何进一步发展产业，巩固脱贫成果，让老区人民过上更加美好的生活，毛浩夫也想出一份力，他打算将课程与电商相结合。“井冈山有许多优质农产品，我们想推出一堂扶贫项目课程，希望在课程结束后能为村民、为一些农产品引流，在不同领域之间形成合作，为大家提供平台。这值得一试。”毛浩夫充满信心地说。

（本版照片均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、熊旭)