大学生就业教育中的法律意识培养

大学生就业关系着国家经济发展，关系着国家社会稳定，也关系着大学生本人的事业前途，搞好大学生就业工作，“稳就业”成为党和政府的一项重要战略任务。今年以来，突发公共卫生事件的暴发，严重影响着企业生产和企业用工，更影响着大学生就业，企业用工的减少，对大学生就业是个极其严峻的挑战。与此同时，今年特殊的就业形势，也赋予人才就业市场新的特点。大学毕业生在就业过程中，由于法律意识淡薄，维权观念薄弱，合同意识不强，社会经验不足，有些企业利用大学生急于就业的心理，抓住大学生就业过程中的薄弱环节，设置陷阱，侵犯大学生合法权益，因此，有必要在就业教育中加强对大学生法律意识培养，从而增强大学生就业法制观念，提升大学生就业技能，保护大学生合法就业权益，以达到依法就业、文明就业和理性就业。

开展就业教育的法律维权意识培养

大学生毕业之后，会出现一段较为迷茫的时期，特别是所投简历不被回复、面试不通过时，就会出现焦虑和抑郁的情绪，这更增加了大学生求职的急迫性。为了能尽快找到工作，往往会忽略自身合法权益。当用人单位毁约，不能履行合约时，由于缺乏法律意识，维权意识薄弱，就会出现不知所措、忍气吞声的现象，不知道自己享有违约求偿权，不知道运用法律维护自身合法权益，维护自身平等就业权和公平待遇权。《劳动法》规定“劳动者享有平等就业和选择职业的权利”。维权就是维护自身合法权益，是法律赋予每个人应有的权利。对大学毕业生而言，维权是在就业时，对自己所拥有的权利的维护。在就业教育中对大学生维权意识培养，一方面是把培养维权意识体现在大学教学的每个环节，让大学生了解到运用法律维权的重要性。在大学阶段，推进维权意识培养在教学中顺利进行，做到从教学大纲设置，到教学体系、教学手段、教学内容等方面都要有具体的体现，从而全面系统地培养维权意识，形成完整的就业维权意识培养体系。另一方面是在就业教育中将《就业促进法》《劳动合同法》等作为培养维权意识的基础，防止大学生合法权益受到不平等的对待。除此之外，国家还根据大学生的不同状态设置了针对性的待业法、医疗保健和社会保障法，力求为大学生创造一个良好的就业环境。

实施就业教育的法律契约意识培养

在目前现行高校毕业生就业体制下，高校要求毕业生与用人单位签订就业协议。每个高校在大学生即将毕业时，都会向学生发送一份就业协议书，最主要的目的是了解大学生的就业状况，明确高校、毕业生与用人单位之间各自承担的责任和义务。但在实际的协议书应用过程中，很多大学生都忽略了其中的规定，经常会出现签约多家单位、确定保底单位、多次跳槽等问题，这些问题所带来的麻烦会给三方都造成影响。大学生是具有民事行为能力的成年人，要为自己的行为承担责任。首先是在就业教育中，教师可以对学生分析就业协议书中的重要内容，让学生了解就业协议书的重要作用，强化学生对就业签约的重视度。就业协议书一旦经过三方的签订就会产生法律效力，任何一方都不得擅自解除协议，如果出现违约现象则需要支付相应违约金。其次是就业教育需要让大学生了解社会就业中所应当遵循的契约，并倡导学生要做一名诚实守信的人，要求大学生严格地选择单位进行签约。再者是在就业教育过程中，教师要引导学生领悟法律中所蕴含的伦理道德精神，培养大学生的就业法律意识，把握道德自律精神，自觉约束自身行为，构建良好的社会道德体系。最后是大学生自身的法律素养会直接影响到大学生的就业行为，在就业教育中，教师应当让大学生形成较高的法律素养，领悟并传承中华民族中从善如流、严于律己的优秀品质和高尚美德。

进行就业教育的法律合同意识培养

合同是保障双方合法利益的重要方式，由于大学生涉世未深，在初期就业过程中经常出现合同纠纷问题。部分大学生过于轻信用人单位，认为口头承诺即可，一旦出现问题纠纷无法使用合同保障自身合法权益。部分用人单位会使用模糊语言来描述合同条款，误导大学生思想，甚至利用合同漏洞损害大学生权益。合同纠纷是大学生在就业过程中最为常见问题，因此，培养良好的法律合同意识，有利于完善大学生法律思维体系。一是在就业教育中充分让大学生了解合同的概念、内涵、重要性以及常见的合同骗局，使学生对合同有全面了解。大学生需要多学习有关于《劳动合同法》内容，强化自身对合同的认知，提高合同意识和法律意识，避免自己掉入合同陷阱。二是面对逐渐严重的就业形势，越来越多的大学生被卷入了劳动纠纷之中，给大学生的权益造成了侵害。各个高校和社会行业都开始关注大学生的法律意识问题，高校也开始在就业教育中融入法律意识教育，以期改变大学生的就业观念，提高大学生的法律意识。法律意识的培养可以让大学生增强就业法制观念，从而达到理性择业、文明择业、依法择业的效果。三是当前大学生在就业过程中体现出了维权意识差、契约意识差和合同意识差的问题，因此更加容易陷入到就业骗局中，高校在进行就业教育过程中，应当从维权意识、契约意识以及合同意识教育入手，针对大学生的薄弱之处制定出行之有效的教学策略。高校在就业教育中需要让学生掌握就业方面的法律内容，使大学生可以更好地使用法律武器保护自己。

（作者单位：吉林师范大学文学院）

(责编：孙竞、熊旭)