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儿童用品安全容不得丝毫马虎

马  原

2020年07月01日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　少年儿童是祖国的花朵，是民族的希望、国家的未来。创造更安全的成长环境、提供更可靠的生活保障，让孩子们健康快乐成长，是家长们的普遍诉求，也是全社会的共同责任。

　　近年来，儿童用品质量安全形势总体向好，但在校园跑道、儿童玩具、学生文具、校服等方面的质量安全事件仍时有发生，引起社会关注。党中央、国务院对此高度重视，要求切实加强儿童生活和学习用品的质量监管，夯实质量安全保障线。从制定完善认证标准到加强产品抽查检测，从落实产品召回到严把进口产品质量关，相关部门采取有力举措，合力守护儿童健康。国家市场监管总局发布的数据显示，2019年，我国儿童和学生用品质量安全投诉占比下降，合格率上升。

　　儿童用品安全容不得丝毫马虎。前不久，媒体调查发现，来自多个电商平台的10款儿童地垫中有6款甲酰胺超标，超标最多的高达17倍，其中不少为热销产品。这提醒人们，儿童用品质量问题绝非小事，需要加强治理、久久为功；另一方面也启示我们，只有全社会高度重视，凝聚各方合力、付诸坚实行动，才能切实保障儿童用品质量安全。

　　从源头消除风险，要为儿童用品质量安全扎紧篱笆。一些儿童用品之所以频现质量隐患，一个重要原因是生产厂家为了追逐利润，导致原材料、生产工艺、检验等环节不达标。对此，市场监管部门、消费者权益保护组织应各司其职，督促企业绷紧质量安全这根弦。近期，国家市场监管总局（标准委）批准成立了全国婴童用品标准化工作组，旨在加快构建协调统一的新型婴童用品标准体系，为保护广大儿童健康安全做好标准护航。

　　严把质量关，必须压实平台、渠道的责任。如今，儿童用品迭代较快，质检标准出台的速度常常跑不过产品的更新速度。特别是在一些互联网平台上，监管容易跟不上。电子商务法明确，电商平台需对所售商品或服务承担监管责任。平台有义务加强对网售儿童用品的日常监管，从提高售卖准入门槛、严守质量关口、畅通投诉渠道等入手，有效保障产品质量安全。

　　此外，还应完善缺陷产品召回制度，使其在保护儿童安全、提高企业产品安全意识、完善政府产品安全监管模式等方面发挥更大作用。国务院《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》明确提出，健全儿童玩具、儿童用品等的缺陷产品召回制度。加强消费者安全教育，落实好今年开始实施的《消费品召回管理暂行规定》，有助于减少不合格产品对儿童的伤害。对于家长来说，应当从正规渠道购买儿童用品，注重产品的质量安全标识和风险提示信息，努力把不合格产品拦在家门之外。

　　从长远来看，抓实抓细质量安全保障，有利于促进行业良性发展。据统计，2019年，我国玩具市场零售规模达759.7亿元，同比增长7.8%。落实质量安全责任，从提高竞争力的角度出发狠抓产品质量，更好保护消费者权益，才能促进市场平稳健康发展，更好实现社会效益和经济效益的统一。

　　儿童健康事关家庭幸福和民族未来。凝聚众智、集聚众力，优化制度环境、提升治理水平，从根本上保障儿童用品的质量安全，我们就能更好守护孩子的安全和健康。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月01日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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