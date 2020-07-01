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教育部：积极防范和应对洪涝灾害 切实保障师生安全

2020年07月01日19:35  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月1日电（孙竞）当前，我国进入主汛期、多雨期和极端天气多发期，南方地区汛情集中，部分地区洪涝灾害严重。教育部近日召开专题会议研究，并在前期部署教育系统开展学校汛前检查准备工作基础上，发函提醒各地教育部门和学校进一步做好学校防汛抗旱工作，保障师生安全和正常教育教学秩序。

教育部要求，各地教育部门和学校要进一步提高政治站位，坚持生命至上、安全第一，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，把保障师生生命安全作为学校防灾减灾救灾工作的出发点落脚点，牢牢守住安全底线，在疫情防控常态化条件下，进一步抓好学校防汛抗旱各项工作。

各地教育部门和学校要加强与气象、水利、应急管理等部门的联系，密切关注雨情汛情趋势，及时向师生发送灾害预警信息。强化风险隐患排查，要按照“汛期不过、检查不停、整改不止”的要求，持续开展风险隐患排查治理。加强对特殊环境地区学校应对突发自然灾害能力的评估研判。加强暴雨、台风、雷暴、冰雹等防范应对准备，强化应急抢险和人员转移安置，落实学校转移避险责任，细化转移避险方案，特别是做好山洪、地质灾害易发地区，低洼易淹地区学校师生转移避险工作。

各地教育部门和学校要制订中考、高考期间防汛应急处置预案，保障中考、高考平稳有序组织。要做好受灾学校校园清理恢复、灾后重建等工作，确保秋季学期具备正常开学条件。要强化组织领导，克服麻痹大意思想，时刻绷紧安全弦，明确责任人员，压实工作责任，严格落实重大事项报告、值班值守、监督检查等各项制度，切实加强学校防汛能力建设。

(责编：孙竞、岳弘彬)
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