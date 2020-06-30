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两部门联合举办文旅行业面向高校毕业生网络招聘

2020年06月30日15:25  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月30日电（孙竞）教育部、文化和旅游部29日联合印发通知，共同举办2020年文化和旅游行业面向高校毕业生网络招聘活动。本次招聘活动以促进高校毕业生就业为目的，聚焦文化和旅游行业人才需求，通过各地文旅行业协会广泛发动企业积极参与，依托教育部“24365校园招聘服务”网络平台（www.ncss.cn），免费发布用人单位招聘信息，为高校毕业生提供在线求职服务。

近年来，文化行业和旅游行业进一步融合发展，文化建设和旅游发展再上新台阶，行业吸纳就业能力持续增强，为国家“稳就业”政策的实施作出了积极贡献。新冠疫情期间举办文化和旅游行业专场网络招聘活动，为相关专业毕业生就业提供精准信息和对接平台，有助于文化和旅游行业储备高质量人力资源，建设一支高素质、专业化的人才队伍。

据了解，教育部不断深化同行业主管部门的合作，已先后联合工信部、国资委、商务部、卫健委、国家邮政局等行业主管部门，开展了信息技术、战略新兴产业、电子商务、医疗卫生、邮政快递等行业网络专场招聘活动，精准汇聚相关行业最优质岗位招聘信息，实现了用人单位招聘与高校毕业生求职的精准对接。后续，教育部还将继续联合相关部门，举办更多行业性网络专场招聘活动，推动毕业生求职就业。

(责编：孙竞、熊旭)
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