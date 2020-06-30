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助攻脱贫攻坚“最后一公里”

2020年“青年红色筑梦之旅”活动正式启动

2020年06月30日13:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月30日电（孙竞）今天上午，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”全国启动仪式在深圳和北京同步举行。教育部党组成员、副部长钟登华，广东省人民政府副省长覃伟中出席启动仪式并讲话。

钟登华指出，面对突如其来的新冠疫情，新时代的青年大学生们，坚决响应党的号召，接受了一场人生大考，坚持停课不停学，积极参加各类志愿服务、参与疫情防控科研攻关，展现了新时代大学生昂扬向上的精神风貌。他强调，要弘扬伟大的改革开放精神，聚焦脱贫攻坚，用创新创业的生动实践贡献源源不断的青春力量。他对青年学生提出三点希望，要深入学习贯彻习近平总书记重要回信精神，牢记嘱托担当作为；要积极投身脱贫攻坚伟大实践，用青春书写华彩篇章；要传承红色基因，坚定理想信念，走好新时代青年的长征路。

据介绍，本届大赛“青年红色筑梦之旅”活动全面聚焦52个未脱贫摘帽贫困县实际需求，引导广大青年学生扎根中国大地、了解国情民情，用创新创业实践助力精准扶贫脱贫，推动高校的智力、技术和项目资源在贫困地区落地生根，帮助百姓脱贫致富，带动当地经济社会发展。

由教育部主办的“青年红色筑梦之旅”活动自2017年启动以来已举办三届，累计有170万大学生走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼、加强实践锻炼，为全国青年学生打造了一堂“红色大课”、一堂最大最有温度的国情思政课。三年来，有近38万个创新创业项目参与活动，对接农户近100万户、企业3万余家，签订合作协议2万余项，产生直接经济效益逾100亿元，帮助一大批农村青年解决了就业问题。

本次“青年红色筑梦之旅”活动启动仪式在线上线下同步进行，线上开设了12小时直播活动，推出“脱贫致富 青年先行”红旅优秀案例线上汇报、“相约红旅”访谈、“我为扶贫带货”淘宝直播等专栏，数百万师生参与并实时互动。线下开展了“勇闯脱贫攻坚奋进之路”闯关越野赛、“大潮起珠江”广东改革开放40周年展参访等活动。

教育部、农业农村部、国务院扶贫办、中国建设银行、广东省农业农村厅、深圳市政府、中国建设银行广东省分行、华南理工大学等相关单位负责人和31个省（市、区）、新疆生产建设兵团的师生代表参加了启动仪式。 

(责编：孙竞、熊旭)
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