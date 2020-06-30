香港浸会大学：面向内地预计招生140人 无文理科名额限制

香港浸会大学成立于1956年，是获得香港特区政府全面资助的一所公立大学。学校以成为顶尖博雅大学为目标，办学理念和文化拥有“关爱”、“创意” 和 “国际视野”三大特质。学校文学院、工商管理学院、中医药学院、传理学院、理学院、社会科学院和视觉艺术院等七个学院提供本科专业。

近日，浸大协理副校长黄岳顺教授在接受人民网专访时就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

面向内地计划招生140人 无文理科名额限制

据介绍，浸大今年采取自主招生的方式，招生与统招并不冲突，只是让学生多一个高考升学的选择机会，同学只需要通过浸大的官方网站提交申请。黄岳顺明确，“浸大今年预计招生140人，最终录取人数视考生的整体水平而定。学校对各省区市没有名额限制，亦没有文理科名额限制，各专业均按申请人高考成绩及面试表现综合评估，择优录取。”

今年浸大文学院及工商管理学院将会改变招生模式。文学院将采用双轨招生，同时提供大类招生及独立招生的专业给同学去选择，工商管理学院刚好相反，会由双轨招生改为大类招生，而其他例如学费和奖学金计划等安排不变。

“今年浸大开办两个新的课程，一个是由传理学院开办的‘环球萤幕演技艺术学士’。这个专业是应电影业界的需求而设计，培养学生成为具国际视野的演艺人才。另一个是由社会科学院开设的‘全球及中国研究社会科学学士’，这个专业主要研究全球化转型以及中国转型的相互关系。”在谈及新增课程学位时，黄岳顺特别说明。

“为扩展我们学生的国际视野及增强学生的竞争力，学校与海外多所着名大学合办双学位课程，学生分别于香港浸会大学及海外大学就读，完成后将获得由两间大学颁发的学位，其中包括加拿大西门菲莎大学、澳洲昆士兰大学等。详情请观看学校和各学院的招生视频与网站信息。”

据了解，由于高考延后一个月举行，学校报名申请截止日期也顺延到7月12日，有报考意愿的考生可以到学校的招生网站直接申请。面试方面，为了加快录取程序，大部份专业会改在7月底进行在线面试，有关面试安排及详情，可以到学校的招生网站查询参考。

学校大部分科目都以英语教授为主 提供众多海外交流机会

“香港是一个国际城市，同学不用到海外就可以感受不同的文化特色，开阔视野。学校的师资非常优秀，教授来自世界各地，研究成果达到世界领先的水平。浸大也有很好的英语教学环境，大部分科目都以英语教授为主的，高强度的英语环境，使得学生英语水平提升迅速，对他们以后深造或者是工作有很大帮助。”黄岳顺表示，在课程方面，由于学校大部分专业以大类招生的方式录取学生。同学在本科四年的第一年就可以了解基本课程，以后学生可以根据个人兴趣选择主修专业或课程。

据了解，浸大本科课程包括主修科目、通识教育科目、选修科目等，学生根据个人情况还可以选择利用选修科目的学分进行副修，从而拓宽在专业以外的知识。同时，浸大还为学生提供了很多学术、就业以及兴趣培养方面的资源和机会，不仅有一些学术研究机会，也有海外交流、创业比赛、就业培训等等丰富多彩的活动。学校鼓励学生去尝试更多自己感兴趣的东西，让他们在不断的尝试与探索中找到自己的未来职业规划。

此外，学校还与海内外超过350所大学有交换协议，积极培养同学们的国际视野，浸大在英美澳新都有全球顶尖的合作高校，能够为学生提供优质的外出交流机会。学生可以进行弹性选择，既可以选择短期交换，也可以选择一个学期或一个学年的交换计划，申请可以在大学四年中任意一年递交，非常灵活。同时，学校还会为学生提供众多的实习、实践机会。比如全港只有浸大与加州伯克利大学合作的创业培训项目，每年都会汇聚来自加州大学伯克利分校、牛津大学、浸会大学以及南京大学的同学来到这里参加为期4天的集中创业培训，届时伯克利大学的导师会围绕创业而展开一系列培训课程。

“在报读专业时，同学应平衡自己最感兴趣的学科和能力，而不应只侧重于各专业过往的录取统计数字。同学来港前要做好心理准备，适应新的学习模式；来港后应多参与课堂内外的活动，开阔视野，能够帮助认识新的环境，这样将可尽快融入大学生活和香港文化。”黄岳顺为高考生提出了中肯的建议，献上了衷心的祝福， “最后，祝福大家高考成功，能够圆大学的梦！”

(责编：熊旭)