香港教育大学：本科提前批次录取 提供高额入学奖学金

人民网北京6月30日电 （记者何淼）香港教育大学可追溯至1853年成立的圣保罗书院及1881年香港首间师范官立院校，已有160余年的办学历史。学校是香港八所公立大学之一，是香港唯一的一所师范类公立高等学府，同时也是第一批被教育部列为提前批次录取的本科重点高校。

近日，学校就考生和家长关心的2020年学校高招工作的热点问题作出了权威解答。

问题一：学校今年招生计划及报名时间？

香港教育大学面向全球招生，内地各省区市招生名额今年为100名，最终录取人数视乎考生的整体水平而定。学校对各省区市没有名额限制，亦没有文理科名额限制，各专业均按申请人高考成绩及面试表现综合评估，择优录取。学校今年仍实行提前批次录取，需经过报名、面试、录取三个流程后才能入学就读，考生须登录学校网站，填写入学申请，高考成绩出来后，面试将会在网上以视频连线的形式进行。学校在高考结束后也会在学校官网发布面试注意事项，帮助考生做好准备。

受高考推迟的影响，今年学校报名截止日期推迟到7月13日，希望有意向就读的同学一定要抓紧时间申请。同时，今年学校的见面说明会都已经取消。学校特别安排在6月至7月初在线上举办香港教育大学的网上招生说明会、讲解会，与同学和家长互动。有兴趣参加活动的考生和家长，可以直接写邮件到学校环球事务处的邮箱（gao@eduhk.hk）登记参加，学校会提供说明会具体的日期和线上说明会的网址、用户名称等。

问题二：学校专业课程特色有哪些？

香港是一个东西文化交融的城市，八所公立大学主要是以英文进行授课，所使用的教材基本上是与国际完全同步的。同学在这里读书，不仅保有中国的文化特色，还能够接触到不同国家的文化，互相了解并学习沟通交流，能更好的去理解和融合。

学校拥有160多年师范教育的经验，专业课程特色主要涵盖教育专业及人文学、社会科学、创意艺术与文化等多元学科。透过近年的QS世界大学的排名可以看出，学校在教育领域里一直都是名列国际前列的，这体现了学校对师范教育的重视。师范专业学士学位课程是五年制，除了课程学习，同学还要经过不断实践。从大学的第二年就开始有实习期，之后有试讲、主讲等一直到大学的第五年，有些同学甚至能在实习当中提出教研改进方案，毕业的时候将成为一名更加合格的教师。

修读中文或者英文教育学士学位课程的同学在学期间还要参加沉浸课程，到母语国家学习环境中去，跟当地的大学生一起去学校实习。学校希望每一个师范同学都能够做好将来毕业服务社会的准备。

除了师范教育，学校也开设了很多非师范的课程，如心理学专业。值得注意的是，学校的心理学课程是社会科学学士课程，不需要做解剖，所以同学不用担心，课程也是文理兼收。专业特色是从第一年就会进入心理学专业课程的学习，而且四年的课程中会安排200小时的专门实习内容，让同学们读书的同时拥有丰富的实践经验。

学校还开办了特殊教育学士课程，也是非师范课程。大家听到特殊教育，可能会理解为肢体残障所需要的配合教育，其实学校的课程是多元化的，比如针对目前学生的精神不集中、读写障碍，甚至有一些自闭的行为等等。虽然日常生活中这些学生与普通学生没有多大差异，可是在教学的时候就需要有很多特殊的方法和辅助训练来配合才更有效，对学校的整体教学也会有帮助。特殊教育领域的人才也是市场所渴求的。

问题三：学校奖学金申请及海外交流学习机会如何？

香港教育大学为了鼓励优秀的同学就读，每年都设有入学奖学金，今年最高金额为每年185,000港币的全额奖学金，可以包括学生一年的学费以及基本的食宿费用，如果学生当年的学习成绩达到基本的GPA要求，那么修读五年制或者四年制的同学，每一年都可以续领到数额相同的奖学金。同时，学校也提供学费或是单科奖学金，希望同学们不要错过这些机会，学校希望鼓励更多优秀的同学申请奖学金来港学习，将来能够为社会服务。

此外，不管是师范类还是非师范类的专业，同学们都有很多可以到海内外去实习交流的机会。学校希望每一个同学在本科阶段，至少有一个学期到海外做交换生，学生要参加很多海外或者内地的短期交流，到世界各地去做义工、义教，或者参加一些短期项目的服务活动，学校希望每个同学能够充分利用这个时间，在校园学习的同时，多去参与感受世界各地的文化和特色，丰富自己的学习体验，更好的去理解课程和生活。

问题四：学校毕业生就业前景如何？

学校培养的毕业生一部分是以师范为主，成为教师。在香港目前超过八成的幼儿园、小学老师，以及约三分之一的中学老师都是学校的毕业生。每年香港政府都会评定优秀教师，到目前为止超过7成获奖者也是学校的毕业生，这足以证明香港教育大学培养了很多热爱教师工作的优秀教师。另外一部分毕业生会选择政府或不同的领域的企业就职，也有同学毕业后选择继续升学。学校非师范专业的毕业生，因为主要是以跨学科为主，所以就业和升学方面同样有优势。

师范专业的同学，因香港政府教育局的计划安排，所有的师范学生从本科入学开始均是按照计划名额招生的，所以学生在毕业的时候，直接就可以到教育局去申领教师资格证。教师资格证在香港不是考出来的，而是要在大学去通过五年学习才能得到。香港教师很受尊重，待遇跟各方面的整体环境都很不错。从学校的毕业生调查来看，每年本科毕业生就业率可以在95%以上。毕业生平均第一年月薪达26，000港元，这在香港刚毕业的学生中来讲是很不错的。

学校寄语高考生

希望考生们选择报考香港教育大学。祝同学们在高考中取得好成绩，都可以考取自己心中理想的大学。

(责编：何淼、熊旭)