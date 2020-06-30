浙江大学校长吴朝晖：在大变局中践行新时代浙大学子的使命担当

人民网北京6月30日电 29日，浙江大学2020届本科生毕业典礼举行。浙江大学校长吴朝晖代表学校向毕业生们送上诚挚的祝贺和美好的祝福，希望学生们能始终葆有乘风破浪的昂扬姿态，以浙大人的使命担当致敬新时代。

浙江大学校长吴朝晖

以下为吴朝晖校长题为《在大变局中践行新时代浙大学子的使命担当》的发言全文——：

亲爱的同学们：

大家上午好！

夏日的杭城，草木葱茏、绿意盎然，一如风华正茂的你们，充满着蓬勃朝气与无限生机。在这样一个美好而又特殊的时期，我们以毕业之名、赴青春之约，共同为别样精彩的大学生活画上圆满句号。首先，我要向学有所成的你们，送上诚挚的祝贺和美好的祝福！同时，也要向所有帮助你们成长成才的师长、亲朋表示衷心的感谢！

光阴飞逝，美好的求学时光转瞬成为难忘的青春回忆，从今天起，你们将从这座学习生活多年的港湾扬帆起航，驶向属于你们的星辰大海。在浙大，你们体验了开环整合的教育理念，在一流本科教育中领略了多学科交叉、混合式教学、国际化办学的无穷魅力，实现了德智体美劳的全面发展。回首过去几年，你们亲历了学校“双一流”建设和“十三五”发展，见证了国家改革开放40周年与新中国成立70周年的繁景盛况，激发了建功立业的壮志豪情。尤为特殊的是，你们以各种特有的方式参与了疫情防控阻击战，用实际行动为“中国之治”增辉添彩，证明了当代青年是可堪大任的。不久前，习近平总书记提出了浙江要建成“重要窗口”的新目标，更是让包括浙大在内的之江大地倍感振奋。我相信，中国自信、浙江自信与浙大自信的叠加，必将更好地指引你们筑梦新征程、奋进新时代！

当前，21世纪第三个10年已经揭开序幕，百年未有之大变局将连续演进，科技革命、产业革命与教育革命将持续交融，时代发展的不确定性与不对称性将继续显现，人类的思考方式、学习范式和工作模式将发生全新变化。在未来十年，国家将更加期待青年人厚植家国情怀，时代将更加渴求青年人挥洒聪明才智，全球将更加呼唤青年人汇聚合作力量。作为未来的新青年，你们需要勇当变局下的弄潮儿，始终葆有乘风破浪的昂扬姿态，以浙大人的使命担当致敬新时代。

希望你们始终扎根中国大地，坚守报效家国的赤子情怀。面对大变局，唯有信念笃定的人，才能经受考验、担当重任。几天前，北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射，这支屡破核心技术难关、实现关键部件自主可控的研发团队，平均年龄只有31岁，“85后”成员占比六成，他们用行动和奉献诠释了爱国情、报国志。这正如习近平总书记所言，“无论过去、现在还是未来，中国青年始终是实现中华民族伟大复兴的先锋力量”。面向未来，期待你们积极践行“以天下为己任”的世界观、人生观和价值观，坚持知识、能力、素质、人格并重，将回报家国、服务社会作为立德之源、立功之本，在大变局中明确奋斗的正确方位。

希望你们始终勇立时代潮头，练就化危为机的过硬本领。面对大变局，唯有奋起作为的人，才能赢得主动、决胜未来。浙大西迁时期，办学环境十分简陋，以苏步青、程开甲等为代表的一批青年师生不畏艰辛、潜心治学，将清苦的办学条件营造成为清净的学术环境，共同创造了“东方剑桥”的办学奇迹，让浙大享誉世界。这正如丘吉尔所言，“被克服的困难就是胜利的契机”。面向未来，期待你们以“中流击水越险滩”的魄力走在时代前列，坚持“通”“专”“跨”的思维导向，逢山开路、遇水架桥，在大变局中赢得发展的主动权制胜权。

希望你们始终秉承开放胸怀，涵育合作共赢的人生智慧。面对大变局，唯有开放包容的人，才能灵活应对、行稳致远。在诺贝尔奖的百年颁奖史中，有超过40%的获奖成果属于交叉学科领域，这既表明了未来科学研究的趋势和走向，也意味着勇攀学术高峰需要打破零和博弈，吸纳多领域之智慧，在通力合作中实现发展共赢。这正如马尔科夫所言，“任何一个进步的体系，也都是开放的，不然就会丧失其发展的可能性，因而也就会丧失其进步性的特点。”面向未来，期待你们秉承“大不自多、海纳江河”的求是基因，坚持全球开放发展，在大变局谋求干事创业的最大公约数。

同学们，回忆往昔，你们自五湖四海而来；再望今朝，大家将赴天南地北而去。但无论何时何地，希望你们都能用情怀、本领和智慧擦亮“浙大人”这个无上光荣的称号，以实际行动写好大变局下的奋进之笔，向时代、向祖国、向母校交出优秀答卷！

最后，祝大家前程似锦、一帆风顺！谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)