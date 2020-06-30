原标题：吉大学生会：做校园里“潮”且专业的“服务团”

很多初次来长春的人，都会听到一句打趣的话，“长春坐落在吉林大学里。”作为教育部直属的全国重点综合性大学，吉林大学共有6个校区，全日制学生72900多人。近年来，为了更好地服务超大规模学生群体，吉林大学学生会进行了一系列尝试与改革，争做校园里“潮”且专业的“服务团”。

“健康瘦身” 打造精锐服务力量

吉林大学校区多且分散，学生基数庞大，如何实现多校区之间的协同合作，快速有效地动员学生群体，是吉大学生会改革再出发的关键攻破点。

不增加学生会人数，反而把人数由1500多人减少到400多人，吉大学生会改革先从“健康瘦身”开始。

在这份“健康瘦身”计划里，精简机构设置、建立轮值和中心工作制度等新举措都名列其中。目前，吉大学生会由以往的13个职能部门整合为综合事务、学生服务、校园文化、宣传调研、社团指导5个中心。与此同时，吉大学生会还推行各校区学生会主席轮值制度。

良好的制度是一个组织高效运行的前提，与“健康瘦身”计划同步，吉大学生会还进行了“自强筋骨”的制度完善。

吉大学生会完善绩效考核制度，督促学生干部在考核中发现不足，提高综合服务能力。此外，在财务管理方面，吉大学生会实行“严格预算，一帐一票”制度，公开详细收支，让同学们监督。为了能及时为学生提供服务，吉大学生会要求学生干部轮流值班，午休和休息日也要在岗。

“学生干部不能以学生干部身份显示优越姿态，不以所任职位相互称呼、不以所处年级进行欺压，营造和谐平等的组织‘家’文化……”《吉林大学学生会学生干部规范条例》给学生干部划线立界。不仅如此，从2018年开始，吉大学生会发布《学生干部自律公约》，号召全校学生干部“立青年志、做青年友、心有所畏、言有所戒、行有所止”。

“以服务好学生为改革的出发点，完善制度，理顺学生会职能，服务才能更专业、更到位。”吉林大学校团委书记齐晓亮说。

做随时随地可见的学生组织

学期内的每个周三，不论寒冬或夏日，在吉大中心校区的日新楼前，都会聚集很多来自不同学院和年级的学生，参加“吉青周三谏”活动。

“吉青周三谏”是吉大学生会开展的谏言建议征集活动，目前已经举办了50多场。与“吉青周三谏”活动相配合的是“权益周三报”。过往一周各项学生权益工作的完成情况与推进程度，以及下一周要落实的权益事项，都在每周三进行通报。

“有事就找吉小益。”学生会还以微信小程序“吉小益”的形式，出现在吉大学子的学习和生活中，大家可以随时反应诉求和建议。“吉小益”收到的每一条意见和建议，都会在24小时之内回应并登记备案。每一个问题和诉求的解决进展也会在这个平台上及时跟进与发布。齐晓亮介绍，学生会通过设立“吉小益”，建立权益保障网络矩阵，推动线上“工作网、联系网、服务网”三网合一。

在吉大朝阳校区，学生会与后勤餐饮中心共同成立了“学生监督委员会”，建立微信群实时更新每日菜品，同学们在群内反映食堂餐饮情况。在南湖校区，为了解决“冬天暖气还没有自己手热”的寝室供暖问题，学生会汇总了同学们的反馈意见，与供暖公司据理力争，最终，寝室的供热管道得以更新。在南岭校区，“东区权小益”“东区青年意见群”等线上诉求平台开通半年，就为吉大学子解决了700多件大事小情。

“权益保障与同学们的切身利益密切相关，解决大家的诉求，我们应当尽心履责。”吉大学生会主席宋志浩说，学生会希望通过贴心服务，让同学们在吉大的生活不窝火、更舒心。

争当校园文化风向标

维护和保障同学们的权益是吉大学生会的重头服务内容，但“服务同学”不止于此。一直以来，吉大学生会及时发现学生成长需求，为同学们的成长和进步搭桥铺路，不当“活动机器人”，争当校园“文化风向标”。

吉林大学鼓励大一新生以学业为重，于是，学生会将纳新时间由秋季调整到春季学期。为了形成浓厚的学习氛围，学生会设置了理论学习组、专题学习会、外语学习角3个主要学习途径。此外，学生会内部还定期举办公文写作、摄影技术、办公软件等多种类型的培训会，帮助学生干部提高综合服务能力和水平。

吉大学生会要求学生干部要学习和工作两不误。宋志浩介绍，本届学生会学生骨干和学生社团负责人学习成绩综合排名分别在本专业前30%和50%，学生会主席团成员中有5人获国家奖学金，4人保送研究生。

习文尚武，一流大学更需一流的体育和文艺。为了让更多的同学参与到文体活动中，吉大学生会设计了很多“小而美、小而实、小而专、小而久”的活动。

“早起三十天，锻炼一小时。”“励志·立志”训练营是吉大学生会的“明星”活动。截至目前，训练营已经举办了15期，累计参与人数6000多人。

此外，吉大学生会通过“青春故事分享会”，传播在校优秀大学生的青春故事和典型事迹，推行榜样教育和荣校教育，很受吉大学子欢迎。学生会的另一个品牌活动“先锋论坛”辩论赛，已经连续举办了29届，参赛是一件让吉大学子感到骄傲的事。

吉林大学党委副书记冯正玉说， 吉林大学学生会一直在建设“学习型、创新型、服务型”组织的目标上不懈努力。“联系同学，服务同学”，吉林大学学生会永远在路上。（记者 王培莲）

(责编：郝孟佳、熊旭)