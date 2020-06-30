教育扶贫多措并举精准发力 多照看，保证孩子有书念

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各地强化教育帮扶，切实解决贫困家庭孩子上学问题。有的地方实行乡镇与学校双责任制，精准识别教育扶贫对象，保障适龄儿童接受学前教育；有的地方打出组合拳，使用数据筛查、分类劝返、精准资助等方式，抓好控辍保学；职业教育上，很多地方推出优惠政策，减轻入学经济负担。

江西：

乡镇与学校双负责

贫困户幼儿能入园

炎热的夏日，6岁的蔡诗贤绑着一个清爽利落的马尾，乖巧地趴在教室的桌子上画画。她所在的海天幼儿园，位于江西省鹰潭市余江区刘垦乡，是一所普惠性民办幼儿园。园内现有贫困户幼儿5名，低保户幼儿2名。

说起刚入园那会儿，诗贤的奶奶孙克凤哽咽难语。2012年，诗贤的爸爸查出肝腹水后，家里为了看病欠下不少债，日子越过越难。两年前，诗贤到了该上幼儿园的年龄。孙克凤来到幼儿园，小心翼翼地把园长艾早凤拉到一边，询问幼儿园的收费情况。艾早凤了解到诗贤家里的难处后，为她免除了第一学期的学费。

2019年，诗贤爸爸因病去世，家里仍然欠着不少债。了解情况后，余江区政务服务管理局的帮扶干部杨光鑫赶紧帮诗贤家向民政局递交了材料，申请到相关政策补助。同时和学校对接，把孩子的情况与艾早凤做了沟通。此后，孩子一年1980元的学费全免，每学期还能拿到1000元补助，直接打进社保卡里。

艾早凤是本地人，一年对孩子们做4次家访，谁家是什么情况，她都非常清楚。“我们市县乡3级，一年开4次资助大会，每次到村里去都要宣讲政策，还要和村干部对接。”无论在学校还是在村里，用公告栏、宣传图册、主题班会、致家长的一封信等方式，把相关政策宣传到位，不落一个死角。

实际上，在教育精准扶贫方面，江西省早在2018年便建立了乡镇与学校双负责制，乡镇确认核实学生的家庭信息，学校负责落实资助到位。余江区在此基础上进一步建立了教育扶贫责任包干制度，从乡镇到每户明确责任人。区教育局挂职洪湖乡西杨村的扶贫干部赵金龙，也是常和艾早凤对接的人员之一。“每年至少比对数据两次，确保无错漏、无重复，再发放。”

确保数据比对无遗漏，各项补助的发放就更精准。现如今，各项补助算下来，“在普惠性幼儿园就读的贫困户幼儿享受补助2000元/年，低保户幼儿1000元/年，其他困难家庭幼儿享受1500元/年。”余江区教育局学前办主任金红娥捏着一张红色宣传页介绍道。截至6月15日，鹰潭市资助学前教育幼儿983人次，资助金额约80万元。

学前教育是一份阳光事业，部分幼儿园对困难学生的学费能免则免，政府也出台了不少直接惠及学校的政策。“现在，区教育局给予持有教师资格证的老师每人3600元补贴，从今年开始，按照每个孩子200元补贴普惠性民办幼儿园。我们干起来也更有劲儿了！”说起这个，艾早凤很欣慰。

广西：

控辍打好组合拳

补课谈心给资助

广西百色市田阳区民族中学校长廖忠等走到教室窗户边，往里一看，学生丹丹（化名）一边看着板书，一边做着笔记。廖忠等舒了一口气。

下个月，丹丹将迎来中考。可是年初，她差点就不打算上学了。因为成绩不理想，丹丹萌生了辍学的念头。她请假回到位于田阳区五村镇巴浪村大将屯的家里，帮忙干农活，照顾两个年幼的妹妹。母亲的心揪了起来：“不上学往后可咋办呀？”

学校老师们的心放不下，去丹丹家走访。可是生性内向的她，安安静静地坐着不说话。过了几天，县里的劝返组也来了人：“丹丹啊，你只有完成学业，将来才有更多的机会和更大的能力帮衬家里呀！”

经过多次面对面的沟通，丹丹的心扉总算是打开了。可是请了不少假，耽误了学业，怎么办？老师们就专门给丹丹开起“小灶”，心理老师也常找她谈心。由于丹丹家境不宽裕，学校还专门给她提供路费，减免了她的伙食费。这书包总算是背踏实了。

以前，在田阳区，义务教育阶段的失学辍学问题一直是家长们的痛心事、干部们的关心事、老师们的忧心事。这些农村孩子失学辍学的直接原因，主要是学习吃力，成绩上不来，产生了厌学情绪，加上不少家庭的经济条件不好，加剧了当地孩子辍学的情况。

为了抓好控辍保学，尤其是让建档立卡贫困户的孩子有学上，阻断贫困代际传递，田阳区打出了一套组合拳。首先要“找得准”，控辍保学数据处理中心专门负责大数据比对精准筛查，学生们的学籍信息等都可以在该中心查到；其次要“劝得返”，当地组建劝返组、原籍教师返乡团和心理疏导专班分类开展劝返工作，学校还为尚未返校的辍学生提供送教上门等临时性补偿教育；最后要“留得住”，通过落实精准资助、学业帮扶和心理疏导等方式开展帮扶。

除了贯彻落实“两免一补”政策，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生补助生活费，开展中小学校舍维修改造以外，田阳区还格外重视加强教师队伍建设。2015年以来，通过农村小学教师定向培养等渠道，田阳区新增教师933名，大部分都充实到乡村学校。“我们还积极落实乡村教师生活补助政策，截至目前，田阳区今年共发放乡村教师生活补助超188万元，受益人数达4642人次。”田阳区教育局副局长农梅花说。

现在，田阳区小学阶段学生已全部返校，实现零失学。初中阶段不能及时回校学生从本学期初的81人降至3人，未回校率从0.62%降至0.023%，劝返率达96.3%。接下来，田阳将进一步加大劝返和保学力度，争取实现未返校学生全面返校，已返校学生不再失学离校。

青海：

补助政策减负担

职业教育给饭碗

洗鱼改刀、热油炝锅、兑汤下鱼、泼油装盘……西宁市城中区一家酒店的后厨里，17岁的赵统鑫正在师父的指导下，第一回试做酸菜鱼。这已经是他两个月内学会的第三十道菜了。

今年17岁的赵统鑫是青海省互助县职业技术学校中餐烹饪专业二年级的一名学生。两个月前，酒店负责人来学校招聘实习生，校长汪元寿极力推荐他。赵统鑫家有姐弟二人，还有体弱多病的母亲，全靠父亲打零工的收入，维持开支。2018年，赵统鑫中考失利，他一度一筹莫展。就在这时候，村里的扶贫干部带着县职中的老师找上了门，讲职业教育的前景、介绍各种惠民政策，“考虑到家庭实际，也想学技术，再加上有我喜欢的烹饪专业，于是就去了。”从入学起，学校的一系列减免、补助政策大大减轻了家里的负担，免除了赵统鑫的后顾之忧。

“我们按照‘校领导包片、中层包乡、教师包村’的工作原则，组织专项工作组，深入各乡镇，宣传职业教育‘两免一补’‘国家助学金’‘大学生自主贷款’等优惠政策，实行一对一帮扶，努力消除扶贫对象家庭学生思想顾虑、解决经济困难。”汪元寿说，学校在按照国家政策免除学费、课本费的基础上，每人每学年发放2000元的中职助学金，并免收600元的住宿费。建档立卡的学生全部享受每人每年3000元的雨露计划资金。目前，学校已累计为学生免除学费1356万元，免教材费103.42万元。

谈及未来的计划，已经被扬州旅游烹饪学院录取的赵统鑫信心满满：“我准备大专毕业后再读个本科，提高自己烹饪技术的同时，也提高自己的知识文化水平，将来好好找份工作，让辛苦了一辈子的父母也享享福……”

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)