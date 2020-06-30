《2020中国留学白皮书》发布

人民网北京6月30日电 近日，新东方前途出国发布《2020中国留学白皮书》（以下简称“白皮书”）。“从6年来我们拿回的最大一份样本量中，可以管窥中国学生及家庭在特殊时期对留学的复杂感受与心态。”新东方教育科技集团助理副总裁、新东方前途出国总裁孙涛在“云发布会”上表示。

根据意向留学人群父母的职位背景调查，父母为普通家庭的比例六年来持续走高，占比44%，为近四年来占比最高的群体。根据对意向留学人群父母学历背景的调研，父母为本科学历的占比达41%，纵观6年数据有所上升；拥有海归背景的父母占比6年来持续上升，今年占比为9.3%。

在学生方面，根据白皮书数据显示，7成已留学人群认可留学带来实际价值。具体来看，73%的经验留学人群会推荐周围人及子女出国留学，以此培养他们的国际化视野，同时丰富人生经历，锻炼独立自主的能力。随着更多留学人群结束学业步入社会，他们能够清晰地认识到留学带来的帮助。

在用人单位方面，88%的用人单位在招聘时更加认可留学带来的价值和实际意义。与此同时，33%的企业更倾向于招聘海归，绝大多数企业受访者认可留学带给就业方面的正向影响。

根据白皮书的统计数字，留学目的国的教育水平仍然是意向留学人群选择留学目的国的主要因素。近年来由于就业压力的不断加大，未来就业受认可程度也成为了该人群在选择留学国家时的重点考察因素之一。

(责编：实习生（吴杰婷）、熊旭)