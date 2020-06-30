从“后花园”到“百花园”  华北电力大学课程思政助力三全育人

人民网北京6月30日电 落实立德树人根本任务的战略举措，高校要深化教育教学改革，充分挖掘各类课程思想政治资源，发挥好每门课程的育人作用……近日，教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》，全面推进高校课程思政建设。

自2018年起，华北电力大学控制与计算机工程学院就开启了以课程思政带动课程供给侧改革，优化课程设置，修订专业教材，更新教学模式，完善教学设计，推动课程思政体系建设。学院院长、党支部书记、教研室主任、专业骨干教师当好课程思政改革的先行者，组建了课程思政教学团队，在课程思政教学改革中，结合课程具体特点重新编制教学大纲和教案，重新制作课件PPT，深入挖掘各门专业课程中所蕴藏的思政元素，再融入专业课程的讲授中，做到价值引领与知识传授和能力培养的有机统一。

从课程思政改革之初老师们的无所适从、为难顾虑；到建设过程中的逐渐理解、自觉探索；再到现在更多老师主动融入，全面掀起建设热潮……不仅最初遴选的15门试点课程形成了较好的示范引领作用，而且全课程育人的浓郁氛围正在逐步形成。

你中有我，我中有你

对大多工科学生来说，思政课是他们“痛点”，却是专业课老师的“着力点”。

《数据结构与算法》课堂上，在完成“树”知识点讲解后，焦润海老师留给学生们这样一个任务：“画出2019年中华人民共和国成立70周年庆典的树型图，并根据层级结构说出庆典中各个方阵是如何做到有条不紊地完成最终任务的”。

“看庆典时只顾着看热闹，通过画树形图才明白只有无数个个体服从庆典指挥部整体才能最终达成目标”，同学们完成作业后反馈说。

每一门课的背后是一种观察世界的方法,老师在教授专业知识的同时,让学生们转换身份跳出原有框架,不断完善自己看待世界、思考问题的方式。杨婷婷老师在《检测技术原理》课上通过“美国塔科玛峡谷桥”坍塌事件中冯卡门的质疑精神培养学生们的批判思维；李元诚老师在《密码学》中以解决“卡脖子”工程科研攻关主题引发学生的责任之思；闫江毓老师在《计算机组成与结构》里用“八卦”的哲学内涵深化了“二进制”的原理学习……

在一次次专业课中实现一次次价值引领，老师们没有刻意向学生灌输价值观，学生却能在一门门工科课程里用科学思维完成一次次思政课的论证。

专业课和思政课，“你中有我，我中有你”，化学生的“痛点”为课堂的“着力点”最后成为教学的“闪光点”，老师们在把知识讲透、把课程讲活的过程中完成了从“思政课程”主渠道育人向“课程思政”全方位育人的跨越性转变。

你就是我，我就是你

对立德树人而言，第一课堂目标达成就够了吗？显然不够！

华北电力大学控计学院把育人的触角延伸到第二课堂，精品讲堂教育、校企共建专题、心理健康教育、社会实践指导……所有有学生在的每一寸“神经末梢”都有形式多样的“行走课堂”，引领学生以实事求是的态度完成实验、以开拓进取的精神探索知识奥秘，铸造学生严谨务实、精益求精、实践创新、团结协作的科学探索精神等等。

通过校企共建课程思政实现第一课堂与第二课堂的有机联动是《分散控制系统》的课程思政建设特色。梁庚老师紧紧抓住专业课要与生产实践密切结合这个特点，将国电智深公司DCS自主创新的精神内核和思维理念融入到知识体系中，带领学生赴研发现场进行实地参观，邀请对方科技标兵、十九大代表陈锋同志为同学们讲授企业前沿成果……

自动1601的林照耕同学课后说：“这是非常特别的一门课，老师用立体、多维、组合的手段不仅加深了我对知识的理解，也在无形中激发了我投身科研事业的决心。”

“从你中有我、我中有你”的课程思政达标版到“你就是我、我就是你”的课程思政升级版，学院育人成效初现。课程思政建设问卷调查反馈表明，90%以上的同学认为“思政”融入明显提升了课堂吸引力，深化了理论学习，激发了责任担当。

有华电特色的育人体系逐渐明晰，关于课程思政的探索还在继续。“落实好立德树人根本任务，切实打通‘育人最后一公里’，我们仍需努力前行！”新任学院党委书记孟大伟同志如是说。

（作者：华北电力大学 朱慧花）

(责编：李依环、熊旭)