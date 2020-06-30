北京2020年高考成绩7月25日公布

人民网北京6月30日电（李依环）据北京教育考试院消息，2020年北京高考7月7日至10日举行。根据日程安排，7月25日，统一高考和学考等级考成绩通过北京教育考试院网站发布。考生届时可通过考生号、准考证号、身份证号等信息登录相关网站查询本人成绩。

一、考试时间

（一）统一高考时间安排

日期 时间、科目 7月7日 9:00-11:30 语文 15:00-17:00 数学 7月8日 15:00-16:40 英语（笔试） 15:00-17:00 其他外语（含听力考试）

统考外语听力考试与笔试分离，一年两次考试。英语听力实行计算机考试，第一次考试于2019年12月14日进行，第二次考试于2020年6月20日进行。其他语种第一次听力考试于2020年1月8日进行，第二次考试于2020年7月8日进行。

（二）普通高中学业水平等级性考试时间安排

日期 时间、科目 7月9日 8:00-9:30 物理 15:30-17:00 化学 11:00-12:30 思想政治 7月10日 8:00-9:30 历史 15:30-17:00 地理 11:00-12:30 生物

二、评卷

评卷工作分科目集中进行。各科目评卷点分别成立评卷工作领导小组，在市高考评卷工作领导小组的统一领导下，按照有关规定组织实施。

统一高考语文、数学、英语科目及普通高中学业水平等级性考试各科目均实行网上评卷。

三、成绩

统一高考语文、数学、外语满分均为150分。外语听力考试满分30分，取两次听力考试的最高成绩与其他部分试题成绩一同组成外语科目成绩计入高考总分。

普通高中学业水平等级性考试科目成绩按照《北京市教育委员会关于普通高中等级性学业水平考试成绩计入高考总成绩方式的通知》要求进行折算，每科目满分100分。

7月25日，统一高考和学考等级考成绩通过北京教育考试院网站发布。考生届时可通过考生号、准考证号、身份证号等信息登录网站查询本人成绩。

考生对考试成绩如有疑义，须在成绩发布后2日内登录北京教育考试院网站申请成绩复核，未在规定时间提出申请的不予受理。成绩复核工作按《北京市普通高等学校招生全国统一考试及普通高中学业水平等级性考试成绩复核办法》（京招考委〔2020〕14号）文件执行。

四、相关日程

7月1日 考生登录北京教育考试院网站打印准考证

7月7日-8日 统一高考

7月9日-10日 学考等级考

7月25日 发布成绩

7月27日-31日 统考考生填报本科志愿、单考考生填报志愿

8月上旬-8月底 录取

高职单考单招公共文化课考试时间安排

日期 7月7日 7月8日 上午 9:00－11:30 9:00－11:00 语文 外语 下午 15:00－17:00 数学

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

(责编：李依环、熊旭)