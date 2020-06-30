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兰州大学毕业生——

到祖国最需要的地方去（延伸阅读）

本报记者  王锦涛

2020年06月30日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　“愿同学们始终保持坚守奋斗的兰大精神，做一个敢担当、能担当、有担当的兰大人……”2020届毕业生离开母校之际，兰州大学校长严纯华赠言学子。

　　6月29日，兰州大学2020届毕业典礼暨学位授予仪式在榆中校区举行。典礼上，138名志愿到基层、艰苦边远地区、重点领域就业创业的应届毕业生格外引人注目，他们选择到祖国最需要的地方去。

　　来自西藏日喀则市定日县的土登曲塔就是其中一名。这名22岁的年轻人是2016级大气科学类专业的一名本科生，毕业后他选择回到家乡定日县气象局工作。12岁时，土登曲塔考入西藏班，在上海和江苏度过了中学时代。大学期间，他两次回到日喀则市支教。气象工作多在户外进行，定日县气温最低可达零下27摄氏度。土登曲塔没有丝毫畏惧，“我是在那里长大的，有什么不能适应呢？”说起土登曲塔，大气科学学院辅导员史万峰很欣慰：“这个孩子身上有磨不掉的淳朴与赤诚。”

　　一样选择前往基层的还有生命科学学院2017级硕士毕业生董利军。董利军的舅舅一家是内蒙古乌兰察布市的贫困户，在政府帮扶下顺利脱贫。亲人的脱贫经历给董利军带来了极大的鼓舞。董利军参加了广西选调生考试并被顺利录取。他对未来工作有了规划，“无论分配到哪个岗位，我都会要求自己肯吃苦、勤学习。”

　　看着即将奔赴世界各地的毕业生，兰州大学党委书记马小洁希望他们开阔视野，以舍我其谁的担当、时不我待的拼搏、自强不息的韧劲和独树一帜的作为，服务国家，建功立业。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月30日 12 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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