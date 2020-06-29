中国地质大学（武汉）校长王焰新：幸福与磨难

人民网北京6月29日电 26日，中国地质大学（武汉）举行2020年毕业典礼暨学位授予仪式，中国科学院院士、校长王焰新以《幸福与磨难》为题，深情寄语2020届毕业生。他说，战“疫”大考，同学们在求知中拼搏、在磨难中奋起、在关键时担当，用“硬核”实力回应“最难毕业季”，交出了合格的答卷。经此一“疫”，大家更能体会人生的意义，更能直面生活的磨难，更能领悟幸福的真谛。他说，幸福是一种体验、一种感受、一种心境，一个人对幸福的看法集中体现他的世界观、人生观和价值观。任何专业、任何工作要想取得新成果、实现新突破，收获因创造性劳动带来的无与伦比的幸福，唯有“华山一条路”，那就是历经磨难并艰苦卓绝的奋斗。

对2020届毕业生，王焰新提出三点希望：一是明辨识大势，在感悟磨难中珍惜幸福。“明辨”是关乎方向与道路的关键问题，只有善于明辨是非，善于决断选择，人生才能选对路、走正路。二是铁肩担道义，在直面磨难中定义幸福。面临汹涌澎湃的时代浪潮和历史巨轮，需要同学们在担当中定格拼搏的姿态，在奉献中品尝幸福的味道，为每个专属幸福增添精彩注脚。三是笃行谱华章，在战胜磨难中创造幸福。正是对各种磨难的回应，才能唤醒大家主宰自己命运的自我意识，激发起勇攀高峰的豪迈气概，进入不断自我超越的能动过程，在克服磨难中放大格局，在应对挑战中升华人生，在务实笃行中赢得未来。他寄语毕业生：慎终如始，保持积极乐观心态，在常磨砺中守望幸福，在大担当中创造幸福，在小奋斗中收获幸福。

中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新 / 校方供图

以下为中国科学院院士、校长王焰新《幸福与磨难》发言全文——

寒冬一别，重逢已是夏日。突如其来的新冠肺炎疫情打乱了我们正常的节奏，令大家缺失了一个近距离与同学切磋交流、面对面和老师教学相长的毕业季。今天，我们又以这种特殊方式举行毕业典礼。我代表学校，向在场的和镜头前的同学们表示热烈的祝贺，恭喜你们：毕业啦！

几年来，你们在心向阳光、行向远方的热切期待中蜕变、成长：你们中的樊熊菲、邹源同学潜心钻研，志在攀登地学高峰；王立诚同学坚定选择学校高起点设置的新专业，投身大气科学事业；熊帅舟同学夯实数理基础，为全面发展争取了更多可能；赵一博同学乘势而上，在大数据与人工智能的浪潮中探索；马佩瑶同学厚德笃行，矢志为依法治国贡献力量；蔡薛文同学砥砺奋进，争做马克思主义的信仰者、传播者和践行者；张杰钦同学学以致用，将为国际交流与合作搭建桥梁；房雯璐同学苦练“四力”，用新闻传递正能量；边永捷同学专注实践，在志愿服务中无悔追逐。今天，我要为你们大大地点个赞：你们是非凡的一届毕业生！

今年上半年，我们一起经历了战“疫”大考。地大人众志成城、共克时艰，坚持科学防治，精准施策，审慎研判，着重加强疫情防控各项工作，着力构筑起群防群治的严密防线，为师生重返校园营造了安全稳定、和谐有序、温馨舒适的环境。我们按照“停课不停学”的要求，率先开展线上教学，老师们纷纷化身“主播”，使出浑身解数让知识在线上分享、科研在云端开展，教学效果在互动中显现，课程质量在参与中提高。学校组织动员师生科研攻关，在应急管理、公共卫生、心理健康、大数据支撑、医疗废弃物管理、环境监测等方面为政府、企业和各类社会机构献言献策，为抗击疫情、复工复学、常态化防控提供了有力的科技支撑。我们全力保障海南、陕西、福建援鄂医疗队入驻未来城校区，为他们开展医疗工作提供后勤服务。在大考面前，地大人不惧磨难、直面挑战、敢于斗争，汇聚起爱国、奉献、团结、奋斗、担当的磅礴力量。

这个学期，你们在居家学习、防控疫情的严格校规中守望、担当。你们在线上筑起了心连心的长城，在云端串起了武汉加油的力量，在评论区用理性的思辨捍卫良知的底线，在朋友圈用向上的感召形成向善的场域。难能可贵的是，你们克服网络不畅、文献查阅不便、实验数据难以获取等诸多困难，顺利完成毕业论文；主动适应云招聘、云面试、云签约的新变化，毅然奔赴祖国最需要的地方建功立业。平措朗杰同学返回西藏，在中铁集团用所学回报家乡；程璇同学选择留在湖北，在江汉油田实践专业知识；赤道几内亚籍留学生罗木（Nkogo Bindang Romualdo Obama）见证了武汉战“疫”，选择申请在地大继续攻读硕士研究生。作为非凡的一届毕业生，你们在求知中拼搏、在磨难中奋起、在关键时担当，用“硬核”实力回应所谓“最难毕业季”，交出了合格的答卷。

同学们，暂别数月，当你们隔空思念校园的时候，学校无时无刻不在牵挂着你们。经此一“疫”，我们也许更能体会人生的意义，更能直面生活的磨难，更能领悟幸福的真谛。临别之际，我想与大家分享自己对于“幸福与磨难”的体会。

幸福是一种体验，一种感受，一种心境，很难给它下定义，但是可以肯定的是：一个人对幸福的看法集中体现他的世界观、人生观和价值观。翻开历史长卷，我们看到的幸福是“仰不愧于天，俯不怍于人”的问心无愧，是“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的忧国忧民，是“今日长缨在手，何时缚住苍龙”的豪情壮志，更是“我将无我、不负人民”的责任担当。磨难是一种经历、一种挑战、一种考验，它是“宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来”的淬炼，是“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的毅力，还是“千淘万漉虽辛苦，吹尽黄沙始到金”的涅槃。阅历和时间会帮助你们领悟幸福与磨难的内涵和关系。40年前我被录取到地质专业时，有人为我“惋惜”：搞地质太“苦”了。40年过去，我已然发现这一个“苦”字，道出治学与人生之真谛：任何专业、任何工作要想取得新成果、实现新突破，收获因创造性劳动带来的无与伦比的幸福，唯有“华山一条路”，那就是历经磨难并艰苦卓绝的奋斗。

同学们，希望你们明辨识大势，在感悟磨难中珍惜幸福。古人讲：“多闻而择，多见而识”。“明辨”是关乎方向与道路的关键问题，只有善于明辨是非，善于决断选择，人生才能选对路、走正路。一部中国近现代史记载了中华民族饱受欺凌、惨遭压迫的屈辱，记录了中国人民不屈不挠的泣血抗争，也印刻着洪水、干旱、雪灾、地震、泥石流、瘟疫等无数灾难的记忆，但是我们从未屈服低头。苦难辉煌，历史和人民选择了伟大的中国共产党，她带领全国各族人民于民族危亡之际挽大厦之将倾，于百废待兴之时重整旧山河，于姓资姓社的争论之中拨云见雾校准航向，在面临百年未有之大变局始终坚持人民至上。多难兴邦，我们从灾难和错误中学到的东西比平时多得多：民族的命运、社会的安定和人民的安全必须要牢牢掌握在我们自己手上。道阻且长，更需要我们从磨难中总结教训、看透本质、汲取智慧、凝聚力量，慧眼看大局、明辨识大势，始终保持定力，坚定信心，沿着被实践证明是正确的中国道路前进，坚决守护来之不易的幸福生活。

同学们，希望你们铁肩担道义，在直面磨难中定义幸福。倏忽一瞬三千秋，人的一生十分短暂，磨难却是常态。固然，磨难不值得赞美，关键是我们如何面对磨难，怎么定义幸福。我们看到：无数仁人志士为了民族解放和人民幸福，浴血奋战，前赴后继；我们看到：无数老一辈地大人崇尚真理、热爱科学、献身事业，不畏任何艰难险阻，为了祖国和人民付出聪明才智；我们看到：有包括你们在内的每年千余名毕业生奔赴西部、扎根基层、助力脱贫，无私奉献，有许多医护人员、志愿者面对疫情、毫不退缩、冲锋战斗在抗疫一线。这些人的幸福，是中华民族能屹立于世界民族之林，是为祖国找到富饶的矿藏，是乡亲们脱贫致富过上好日子，是广大师生生命健康得到保护。马克思说：“能使大多数人幸福的人，他自己本身也是幸福的。”面临汹涌澎湃的时代浪潮和历史巨轮，需要你们“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”，在担当中定格拼搏的姿态，在奉献中品尝幸福的味道，为每个专属幸福增添精彩注脚。

同学们，希望你们笃行谱华章，在战胜磨难中创造幸福。漫步太古、上天入地、潜海登极，一代代地大人把足迹遍布祖国的河山，让“艰苦朴素、求真务实”的校训精神在神州大地生根发芽，形成了“不驰于空想，不骛于虚声，而惟求实的态度、作踏实的功夫”的鲜明精神特质。地大在长期艰苦的条件下，能够培养出40位两院院士和一大批各类杰出人才，根本上靠的就是这种精神。几年前，大家来到地大求学，体会探求真理、习得知识、练就本领的幸福；今天，你们将接过艰苦奋斗和实干兴邦的接力棒，用所学所获去为百姓创造幸福。犯其至难，方能图其至远。正是对各种磨难的回应，才能唤醒大家主宰自己命运的自我意识，激发起勇攀高峰的豪迈气概，进入不断自我超越的能动过程，在克服磨难中放大格局，在应对挑战中升华人生，在务实笃行中赢得未来。

山因起伏则有势，人经磨砺方事成。希望同学们在即将开启的新旅程中，慎终如始，保持从前那个少年的积极乐观心态，在常磨砺中守望幸福，在大担当中创造幸福，在小奋斗中收获幸福。

既相逢，却匆匆，挥手惜别思无穷。南望山下的一枝一叶记载了逝去的青春，未来城中的一点一滴插上了梦想的翅膀。我们相信，非凡的你们必将塑造非凡的地大和非凡的未来。同学们，此去当是良辰美景；他日归来，仍当是少年，我们再握手寒暄、击掌欢庆，一个都不会少！

亲爱的同学们，一路多保重，再见！

(责编：孙竞、熊旭)