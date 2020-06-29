对外经济贸易大学校长夏文斌：用奋斗之笔书写青春人生

人民网北京6月29日电 今天上午，对外经济贸易大学为4423名毕业生举行了2020年毕业云典礼。典礼上，校长夏文斌深情寄语同学们： 坚定理想，勇于担当，弘扬新时代家国情怀；读万卷书，行万里路，在实践中不断增长才干；和而不同，求同存异，彰显自信、包容的优秀品质。

对外经济贸易大学校长夏文斌 / 校方供图

以下为夏文斌校长发言节选——

经过多年的奋斗和磨砺，同学们终于迎来了人生中这一“高光时刻”。

毕业典礼作为大学生涯的重要节点，既承接过往，又开启未来，是每一位毕业生在毕业阶段最向往的活动之一。然而，突如其来的新冠肺炎疫情打破了学校原有的工作节奏，根据北京市“灵活简洁举办毕业典礼及学位授予仪式”的工作要求，也为了保障同学和老师的安全和健康，学校疫情防控领导小组慎重决定将毕业典礼调整为线上举行，学校视疫情情况将于一年内在疫情防控允许条件下，专门为2020届毕业生举办线下典礼和学位授予仪式。如果仍因时间原因不能参加的同学，欢迎大家选择参加今后学校举办的任何一届毕业典礼和学位授予仪式。

没有一个冬季不能逾越，没有一个夏天不值得期许，2020年注定是永载史册的一年，中国政府、中国人民不畏艰险，始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位，在习近平同志为核心的党中央坚强领导下，打响了一场抗击疫情的人民战争，既有效防控疫情在中国蔓延，也为阻止疫情在世界扩散作出重要贡献。

今天，我们在学校诚信楼三层国际会议厅举行这场特殊的毕业典礼，我们很高兴、很激动，也很荣幸，能和各位2020届毕业生同学们一起见证这一重要的时刻，一同分享这份成功的喜悦！

今年我校约有本科生毕业生2194人，四年前你们怀揣远大理想，选择贸大、加入贸大。入校时，你们的平均年龄是18.2岁，年龄最小的学生仅有15岁，年轻的你们富有理想和定力，在报考专业时，你们的选择趋于多元，更加遵从自己的兴趣和志向。四年里，你们在各自的专业领域努力学习、刻苦钻研，用奋斗之笔书写青春之歌；今年我校约有研究生毕业生2229人，近年来我校研究生报考规模连续增长，生源质量不断提升，连年创历史新高。2020年，我校硕士生报名17000余人，报录比居全国第六，北京市第二，博士生报名1700余人，报录比突破10:1。这些数字的背后是全国的青年学生对对外经贸大学的信任和敬仰。千帆竞逐，披荆斩棘，你们就是这万千学子中脱颖而出的追梦人！

同学们，新冠肺炎疫情发生后，我校毕业生就业工作遇到了前所未有的挑战，但是你们依然以扎实的专业知识、良好的专业素养、丰富的实践能力得到了用人单位的青睐。我可以自豪的告诉所有同学们，即使在艰难时期，截至目前，我校本科生就业率达到78%，研究生就业率达到90%，全校整体就业率达到了83.93%，在全国高校也是名列前茅的，充分说明了我校毕业生质量和竞争力！你们当中有471名同学被世界500强企业录取，占已签约毕业生的1/3，485名同学将在国内“双一流”高校继续深造，还有560名同学选择出国（境）深造，其中266名同学被麻省理工、牛津等世界排名前50的顶级名校录取；你们当中有118名同学选择到西部地区和东北地区就业，17名同学奔赴山东、广西等地基层担任选调生，240名同学投身医疗卫生、高新技术、能源制造等国家战略行业。

同学们，对外经济贸易大学从1951年建校起，就肩负着贸易强国的特殊使命。一代又一代的贸大人矢志不渝地投身于国家经济和对外贸易事业的发展之中。你们在校的这几年里，世界格局剧烈变动，尤其今年这场席卷全球的新冠肺炎疫情，给各国经济、金融、安全、政治带来前所未有的影响和考验，贸大众多专家、学者挺身而出，凭借高度的责任感、扎实的专业知识，依托学校坚实的科研平台，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，为完善全球治理体系贡献“贸大智慧”、发出“贸大声音”。近年来，学校深入服务于国家开放大局和地区战略建设，不断提升服务国家和地方经济社会发展的能力，深圳、青岛、成都与海南四大驻外研究院战略布局完成，与校内北京对外开放研究院等一道，蓄势待发，全力服务地方和北京经济发展；就在刚刚过去的2019年，全校近千名师生参与了国庆70周年活动服务保障工作，表现出色，与首都所有参与国庆70周年活动服务保障的师生一道，受到教育部集体嘉奖；2019年12月，教育部党组书记、部长陈宝生莅临学校调研指导工作，充分肯定了我校取得的成绩，特别是改革开放以来，对中国对外经贸事业发展做出的巨大贡献，并对学校发展提出了要求和希望，他用“外经贸战线出题目，外经贸大学做文章”来勉励学校广大师生砥砺奋进，再立新功；由英国泰晤士高等教育集团发布的2020年世界大学影响力排名中，我校是中国大陆地区唯一一所参与了全部17个可持续发展目标的项目排名的高校。国内外权威的影响力排名既体现了我校鲜明的学科特色，又体现了我校积极融入全球化的办学潮流中的实力、底气与自信。

贸大走在“双一流”建设、“新文科”建设的快速发展之路，与此同时，各位同学的专业知识、创新精神、实践能力和综合素养也与日俱增、突飞猛进。大数据时代，让我们用随机捕捉的数字来展示2020届毕业生的实力和风采。我校2020届硕士、博士研究生中共产出成果762项，其中，发表论文499篇；研究生参与编著50部，发表研究报告32篇，翻译作品30篇，以及其他学术成果20篇，参与及主持课题131项；四年里，2020届本科生在“一带一路”国际合作高峰论坛、亚洲文明对话大会、中非合作论坛峰会等志愿活动中体现青年价值，累计志愿时长达22万6587小时。同学们，你们用智慧和汗水浇灌了自己无悔的青春，也在贸大留下了浓墨重彩的一笔。作为校长，我深深地为你们感到骄傲和自豪。

“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”。亲爱的同学们，未来无论你们身处何方，你们都将会成为对外经济贸易大学一张张鲜活、闪亮的名片。在你们即将开启新的人生征程之际，作为师长，我还有几点想法与大家分享、共勉。

坚定理想 勇于担当 弘扬新时代家国情怀

家国情怀是几千年来扎根在中国人内心深处的精神元素。“修身、齐家、治国、平天下”， “先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”， “天下兴亡，匹夫有责”等，这些都是家国情怀在不同历史阶段表达的时代最强音。对于新时代的年轻人而言，我认为弘扬家国情怀就是要把个人发展与国家发展紧密联系起来，在推动中华民族伟大复兴的的征程中实现个人的价值。无论从事什么职业，立于什么岗位，做人首先是第一位的。做一个有理想使命、勇于担当、乐于助人的人，事业必定前程似锦，朋友也会越来越多。我曾经遇到一些年轻人，天资过人，但就是做人格局不够，缺乏担当，结果很难成就一番事业。同学们即将踏上新的求学之路、新的人生征程，希望大家常常用“立志而圣则圣矣，立志而贤则贤矣”、“士不可以不弘毅，任重而道远”等来对照自己，这些都是数千年来中华民族人格的气象所在，是我们做人做事的基本准则，更是未来我们报效祖国、成就个人的制胜法宝。

读书万卷 行万里路 在实践中不断增长才干

“毕业”对很多人来说或许是学习生涯的结束，而我认为这恰恰是另一段人生学习之路的开始。当今世界，经济飞速发展，科技日新月异，信息极度爆炸的同时又呈现出碎片化的特点。如何在全民自媒体的背景下，拥有独立思考、分析和判断的能力显得尤为重要。建议亲爱的同学们少一些微信，多一些思考。我认为：在读书中涨知识，在实践中增才干，不失为一种可以尝试、践行的办法。曾国藩曾说过：刚日读经，柔日读史。其意有多重解读，但我以为最核心的是要人们将读书与外部世界联系起来，与个人的生活历练结合起来，读书可以使人得到全方位的成长，让你变得更有高度、厚度和深度，让你在未来的学习和工作中有一种刚毅的定力和智慧的通融。同样，“行万里路”对增长人的智慧和才干有着不可替代的作用。我曾经作为援疆干部在新疆工作八年，在那段日子里，我积极、主动地参与到边疆生产建设、教育改革当中，积累了经验、开阔了视野、磨练了意志，对我后来继续从事高等教育管理工作是一笔宝贵的人生财富。在座的各位同学，我相信你们的青春会因磨砺而出彩，你们的人生将因奋斗而升华！

和而不同 求同存异 彰显自信、包容的优秀品质

同学们，新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。一方面，世界各国同处于一个地球村，责任和命运都是共同的，面对全球性危机和挑战，各个国家都要共同维护世界和平、促进共同发展。另一方面，不同国家的国情又是具体的，全球治理应从各国的实际出发，尊重世界和各国发展规律，提升全球治理成效。不仅国与国之间的关系如此，个人的成长和发展蕴含着同样的道理，同学们踏上工作岗位之后，会遇到不同风格的领导、同事、合作伙伴和竞争对手，如何处理好竞争与合作的关系，如何处理好自信与包容的关系，恐怕是一个终身需要学习、实践的课题。中国自古就有“君子和而不同、小人同而不和”的格言，君子可以与他周围保持和谐融洽的氛围，但他对待任何事情都持有自己的独立见解，而不是盲目附和。希望同学们在未来的发展中，既能与他人、与世界和谐相处，又能保持独立、自信的个人品格，走出属于自己的人生之路。

亲爱的同学们，2020年对所有人都是一场考验，在这个特殊的时期，对于2020届毕业生而言，更要有一种“咬定青山不放松”的韧劲，更要有一种“无所畏惧舍我其谁”的勇气，“只要我跑得够快，悲伤就追不上我”。

亲爱的同学们，社会远比学校复杂，迎接你们的不仅有喷薄的朝阳，或许明天你们还将承受“996”的工作压力，但只要回到贸大，你们依然是整条惠新东街最靓的风景！无论你们身处庙堂之高，还是身在江湖之远，母校永远关注你们的成长。

亲爱的同学们，请坚定地珍惜健康、热爱生命、相信未来，相信不屈不挠的努力，相信义无反顾的追求，追你们的梦想，做最好的自己！祝你们后浪奔腾，更愿你们平安归航！

风雨过后总会有彩虹，衷心祝愿2020届全体毕业生不惧风雨、勇挑重担、前程似锦、未来可期！

(责编：孙竞、熊旭)