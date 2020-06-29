西南大学校长张卫国寄语2020届毕业生：在危机中学会成长

人民网北京6月29日电 近日，西南大学迎来了一年一度的毕业典礼，活动采取线上线下同步进行的模式。校长张卫国教授在典礼上寄语2020届毕业生，希望学生们能够在危机中学会成长。

西南大学校长张卫国教授

2020年注定是不平凡的一年，一场突如其来的疫情让人类社会共同面临着一次历史上最严峻的挑战。同学们经历了许许多多的“有生之年”，比如遭遇有生之年最长寒假、碰到有生之年最难的毕业季、少了有生之年最想要的毕业集体照等等。“虽然经历的这一切难免会带来些许遗憾，但我想要告诉大家，真正的‘有生之年’，是我们所处的伟大时代，这个时代比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。为这个伟大时代奋斗，是我们的责任；不辜负这个伟大时代，是我们的心声。”张卫国教授朴实的话语中却充满着力量。

在危机中学会成长，需要同学们胸怀大局，担当作为；需要同学们勤勉奋进，不负青春；需要同学们健康生活，守护幸福。张卫国教授认为，“‘胸怀大局者胜大任，德才兼备者成英才’。一个人境界的高低，决定了成就的大小和人生的价值。”

“西大时光承载了大家太多成长的印记。我们一同见证了学校入选双一流高校建设行列；一同见证了学校第三次党代会成功召开；一同见证了毕业同学中有3145人光荣地加入了中国共产党，有2617人继续学习深造。”张卫国教授表示，“你们的梦想，镌刻着西大独特的烙印；你们的激情，凝固成学校最美的风景。作为师长，我为能和你们一起同向同行感到喜悦，为你们成长进步感到骄傲，更为你们即将开启人生新征程感到自豪！言辞有尽，祝福无穷。祝愿同学们以梦为马，不负韶华；诗酒人生英雄梦，归来依旧是少年！”

（何淼）

(责编：熊旭)