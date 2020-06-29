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2020年大学毕业季“最后一课”

兰州大学校长严纯华：做敢担当、能担当、有担当的人

2020年06月29日11:13  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月29日电  今天，兰州大学2020届本科生毕业典礼暨学位授予仪式在榆中校区举行，人民日报微博、人民日报客户端、人民网人民视频等平台同步在线直播。

“历史的书写从未缺席过青年的‘责任与担当’”。典礼上，中国科学院院士、兰州大学校长严纯华寄语毕业生：你们不仅是国家的公民，社会的一份子，更是家庭的一员。责任与担当体现在家庭生活的点滴细节里，孕育在干事创业的奋斗过程中。究竟是把一年的岁月活成365天，还是活一天，再重复364次？同学们要做好这道选择题。我坚信，只要你们锤炼担当的能力，不困于旧日、也不惧未来，就一定会成为社会的中流砥柱、家庭的幸福源泉。

兰州大学校长严纯华院士在2020届本科生毕业典礼上发表讲话（学校供图）

严纯华院士在题为《做敢担当、能担当、有担当的兰大人》的演讲如下——

又是一年毕业季，我们再一次迎来同学们鸿雁整装、振翅高飞的时刻。在此，我代表学校，向完成学业、圆满毕业的2020届全体本科生同学表示衷心的祝贺！向一直帮助支持、陪伴你们的老师、同学、家人及朋友表示诚挚的感谢！

“西北的青年莫要再耽延，大时代的使命奔临在眼前”，每每听到咱们的校歌，总让人踔厉风发、感慨良多。我想，同为兰大人，同学们一定和有着和我一样的感受。四年前，你们迎着这首歌来到学校，今天又将伴着它踏上远行的征程。许多年后，你们或许会忘记歌词，甚至忘记旋律，但时光带不走的，是这首歌灌注于你们灵魂的兰大精神和青春回忆。匆匆数年，你们以梦为马、学海泛舟，在母校留下一串串深深浅浅的脚印；成长路上，你们善思乐学、守正创新，每一点进步、每一份荣光都是留在母校独一无二的印记。

2020年，于你们和我，都是一段特殊而难忘的历程。春寒未尽，突如其来的新冠肺炎疫情突袭全球。值此时艰，在党和国家的正确带领下，华夏儿女众志成城、风雨共济，谱写了中华民族越是艰险越向前的赤子之歌。在这场全民战“疫”中，我们看到了一种东风浩荡，叫中国制度优势；看到了一种力挽狂澜，叫中国力量迸发；看到了一种大爱无疆，叫中国自信担当。许许多多感人的壮举告诉我们，担当奋斗已成为新时代最亮丽的底色。愿同学们在未来的人生路上，始终保持坚守奋斗的“兰大范儿”，做一个敢担当、能担当、有担当的兰大人。

希望同学们从中华传统文化中汲取担当的力量

在当下这个高度信息化的时代，B站、知乎、抖音、头条铺天盖地，埋头刷手机、枯坐追综艺，成了很多年轻人的日常。然而，当公众话语日渐以娱乐的方式呈现，短暂的欢乐喧嚣背后，隐藏的可能是思想的苍白或精神的萎靡。同学们要知道，只有经过时间检验的优秀文化才能够超越时代，展示永恒的人类价值。五千年中华文明，辉煌于史、溢彩于今，构成了中国人的精神世界，蕴含着生生不息的当代价值。因此，不论身处何地、何所境遇，优秀的中华传统文化都将是你们体悟世界、立身处世的思想宝库，它将帮助你们获得更深沉、更持久的精神力量，指引你们在担当使命、奉献祖国、服务人民中塑造自我、丰厚人生。

希望同学们从祖国发展现实中树立担当的自信

今日之中国，在百年未有之大变局中焕发出蓬勃活力。面对疫情，我们以“人民至上”凝聚万众一心，以制度优势对决重大疫情，以“人类命运共同体”共克时艰。事实再次证明，个体的前途命运，必然与国家的前途和民族的命运紧密相连。未来，潮流奔涌，同学们就是立于潮头的“后浪”，你们每个人的进步都将助推中国梦的实现。愿同学们主动把小我融入祖国的大我、人民的大我，在这个大有可为、大有作为的时代脚踏实地、勇敢前行。

希望同学们在兰大百年传承中坚定担当的志向

百十年沧海桑田, 见证了一代代兰大人的奋力坚守与光荣梦想。110年来，兰大人根植西部、奋斗担当，彰显着根骨中的责任、志气和修养。今后你们将面对的人生，困难和挫折在所难免。但请相信，挫折只是人生必需经历的风景，只要勇敢出发，每一个下一秒都将离梦想更近一步。愿同学们永怀“自强不息、独树一帜”的兰大精神，坚定信念、志存高远，争做锐意进取、敢为人先的时代先锋。

希望同学们在个人事业发展中锻造担当的能力

历史的书写从未缺席过青年的“责任与担当”。你们不仅是国家的公民，社会的一份子，更是家庭的一员。责任与担当体现在家庭生活的点滴细节里，孕育在干事创业的奋斗过程中。究竟是把一年的岁月活成365天，还是活一天，再重复364次？同学们要做好这道选择题。我坚信，只要你们锤炼担当的能力，不困于旧日、也不惧未来，就一定会成为社会的中流砥柱、家庭的幸福源泉。

亲爱的同学们！

新征程已经开启，你们前行的脚步不仅连接着时代的远景，更连接着世界的未来。多年以后，当你们再次归来，我希望“眼前这个少年，还是最初那张脸。say never give up，like a fighter！”

也请诸位记得，不管未来有多远，路途有多险，母校一直就在你们身后。

(责编：李依环、岳弘彬)
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