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2020年大学毕业季“最后一课”

北京航空航天大学校长徐惠彬：历经风雨 方见彩虹

2020年06月29日10:28  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月29日电 今天，北京航空航天大学举行2020届本科生毕业典礼暨学位授予仪式，3000余名本科毕业生在现场或通过“云端”收看的形式参加了典礼。

“一代人有一代人的历史际遇，一代人有一代人的时代使命。”典礼上，中国工程院院士、北京航空航天大学校长徐惠彬寄语毕业生：作为新时代青年，要为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不断奋斗。作为北航人，更应该登高望远，要有大格局、大胸怀，跳出个人利益的小框框，干大事、有大作为。毕业后不论从事什么工作，都应该具有强烈的担当精神，勇挑重担，积极作为，与新时代同向同行，绽放青春光芒。

徐惠彬校长在北京航空航天大学2020届本科生毕业典礼上发表讲话（学校供图）

徐惠彬院士在题为《历经风雨 方见彩虹》的演讲全文如下——

今天，是一个特别的日子。北航2020届3495名本科毕业生和家人亲友在“云端”相聚，以线上线下结合的方式在主楼广场举办毕业典礼。在这里，我代表学校，代表曹淑敏书记，向毕业的你们和家人表示热烈的祝贺，向培养你们的师长表示衷心的感谢！同时，我们还要向为抗击疫情牺牲烈士和罹难同胞表示深切的哀悼，向为抗疫斗争做出贡献的医护人员和各界人士表示崇高的敬意！

2020年是见证历史的一年。岁末年初，突如其来的疫情给经济社会带来巨大冲击。我们每个人都身处其中，这些经历都将成为大家终身难忘的回忆。面对严峻的考验，全国人民同心协力，用最短的时间控制了疫情蔓延，用最快的速度推动复工复产，保持经济社会平稳有序发展，在航空航天等领域取得了重大突破。上半年，我国成功发射卫星25颗，发射数量较去年同期增加近40%。3月，国产大型客机C919全面提速取证试飞。6月，时速600公里的高速磁浮试验样车成功试跑。北斗三号最后一颗组网卫星成功发射，我国提前半年完成全球卫星导航系统星座部署。特别是，由北航校友李东担任总设计师的长征五号B运载火箭，搭载新一代载人飞船试验船首飞成功，拉开了中国空间站工程的大幕。

大家知道，长征五号作为我国运载能力最强、起飞规模最大、技术跨度最广的运载火箭，研制过程经历了很多艰难困苦。2016年首飞成功后，第二次任务就遭遇了发射失利。研制团队顶住巨大压力，用908个日夜归零、总结，负重拼搏，最终迎来了长五的一飞冲天。复飞成功当天凌晨，李东总师感言：“枕戈饮胆九百天，万般磨砺难尽言。”“斗转星换，十年终铸成巨箭。”“初心不变，今日筑梦空间站。更待来年，鲲鹏扶摇九重天。” 同学们，从李东校友的身上，我们看到了中国航空人、航天人百折不挠、奋力拼搏的精神境界，希望你们能从他们的身上汲取更多的精神力量！

在与疫情斗争的同时，我也知道，这场疫情给大家的毕设、求职、出国深造也带来了意想不到的困难。学校始终关心和关注着你们的状态。辅导员、班主任每天提醒你们健康打卡、寄送防疫物资、远程连线慰问，老师们给你们邮寄实验器材、线上研讨指导、保证顺利毕业。你们在完成学业的同时，也积极投身疫情防控。全校5422名学生参加了抗疫志愿服务，涌现出余汉明、付莹莹等一批优秀代表，体现了北航学子敢于担当、勇于奉献的精神面貌。

随着毕业时间临近，学校也一直惦记着大家的毕业心愿。按原定安排，计划6月23日起组织大家分批返校，6月29日举办一场所有同学参加的毕业典礼。但是半个月来，北京疫情形势变化，本着尊重科学、尊重生命、保护校园、关爱师生的考虑，我们决定首次以线上线下结合的形式，举办毕业典礼。典礼之前，学校把3000多套学位服寄给大家，从27日开始到今天举办持续30个小时的毕业慢直播，老主楼、新主楼、沙河主楼也在昨晚亮起红心，向你们表达学校的关爱。尽管如此，不能回校参加典礼，同学们心中仍然会留下遗憾。为此，学校承诺，2020届毕业生可以在今后任意一年，回来参加母校的本科生毕业典礼。

风雨之后，终见彩虹。同学们，经历这半年的疫情，经历了这个特殊的毕业季，相信你们对生命和健康有了更深的认识，对人生和命运有了更直观的体会，对责任和价值有了更多的思考。所有的经历、收获和感悟，终将成为你的财富。今天你们即将踏上人生新的征程，我这里有几点体会和大家一起分享。

要立志，永葆空天报国之志。爱国，更是全体北航人的精神底色。从建校起，北航就始终坚持把办学精神与服务国家使命融为一体，空天报国是最鲜明的精神标识。希望你们能传承“空天报国”精神，把个人理想同祖国前途和民族命运紧密联系在一起，用实际行动践行爱国主义精神，绘就精彩人生。

要担当，自觉肩负时代责任。一代人有一代人的历史际遇，一代人有一代人的时代使命。我们每个人，都要在所处的时代条件下谋划人生，走好每一步。作为新时代青年，要为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不断奋斗。作为北航人，更应该登高望远，要有大格局、大胸怀，跳出个人利益的小框框，干大事、有大作为。毕业后不论从事什么工作，都应该具有强烈的担当精神，勇挑重担，积极作为，与新时代同向同行，绽放青春光芒。

要奋斗，坚定信心保持定力。这次突如其来的疫情提示我们，生活充满不确定性。中国人民展现出了敢于斗争、敢于胜利的精气神。个人也一样，人的一生不可能一帆风顺，总会遇到各种困难和挫折，必须经历磨练。“自古雄才多磨难，从来纨绔少伟男”。刚才提到的你们优秀的学长，都是数十年如一日，坚持不懈，奋斗拼搏。希望你们向他们学习，在任何时候都能心怀希望、直面挑战，在摸爬滚打中增长才干，在层层历练中积累经验，脚踏实地，实现人生价值。

同学们，今天我们相聚“云端”，以这种特别的形式为大学生活作结。虽然遗憾未能再次相聚熟悉的校园，但是学校的大门永远为你们敞开，欢迎你们常回来看看。最后，衷心祝愿你们健康快乐、前程似锦！谢谢大家！

(责编：李依环、熊旭)
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