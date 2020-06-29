北京体育大学党委书记、校长曹卫东：为体育强国建设贡献青春力量

人民网北京6月29日电 28日，北京体育大学举行2020届学生毕业典礼，北体传媒、人民网微博等平台同步在线直播。北京体育大学党委书记、校长曹卫东寄语毕业生：时代潮流，浩荡前行。北体学子，生生不息。作为新时代的北体人，同学们要以“使命在肩、奋斗有我”的精神，向海而行、向前奔涌。

北京体育大学党委书记、校长曹卫东在2020届学生毕业典礼上发表讲话（学校供图）

曹卫东教授在题为《为体育强国建设贡献青春力量》演讲全文如下——

今天，我们共聚云端，隆重举行线上毕业典礼。首先，我谨代表全体师生员工，向2020届2388名本科生、1235名研究生致以热烈的祝贺！向辛勤培育你们的家长和老师，致以崇高的敬意和衷心的感谢!

今天，不只是一次毕业典礼，更是拉开了2020届同学们漫长毕业季的序幕。望着空荡荡的体育馆，隔着长悠悠的镜头，同学们的眼里有喜悦，也有遗憾；老师们的心中，有不舍，更有想念。这里请允许我代表学校，向全体2020届毕业生送上一份特殊的毕业礼物：在疫情结束之后，我们将为大家隆重举办线下毕业典礼和学位授予仪式，届时欢迎大家重返校园，现场授予学位。无论春夏秋冬，校园如常为你们布置；无论天南海北，老师按时与你们相约。同学们回校的路费，学校将全部承担，目的只有一个，那就是：让毕业不留遗憾，让青春得偿所愿！

今天，不只是一次毕业典礼，更是同学们抗疫公开课的期末考试。突如其来的新冠疫情打乱了同学们的学习节奏，毕业节奏，甚至人生节奏。但同学们克服重重困难，半年来，先是“云学习”，接着“云答辩”，甚至“云求职”，最近还配合老师们完成“云打包”，今天又迎来了“云典礼”，以优异的成绩圆满完成了人生的重要节点；同学们在战“疫”中贡献了北体力量，全力支持配合学校各项防控措施，积极投入全国各地防疫志愿服务，以出色的表现助力疫情防控阻击战，向祖国交上了一份青春的答卷。

今天，不只是一次毕业典礼，更是同学们的“毕业一课”。一年前，习近平总书记给我校2016级研究生冠军班亲切回信，勉励大家以“使命在肩、奋斗有我”的精神，“带头拼、加油干，为建设体育强国多作贡献，为社会传递更多正能量。”总书记寄望之深、关怀之切，言犹在耳！学校党委研究决定：从今年起，将每年6月的毕业典礼都作为“毕业一课”，全体师生员工将与毕业生一道，重温总书记重要回信精神，从中汲取再出发、再前行的信心与力量。新冠疫情改变的不仅是同学们的人生，更改变了整个世界，2020注定成为人类历史的分水岭，我们要在总书记重要回信精神的指引下，铭记体育人的身份，牢记北体人的使命，在抗疫大战中接过历史交接棒，以生生不息之力接续奋斗。

疫情肆虐加剧公共健康治理变革，体育人在健康中国建设征程中要有新作为。透过疫情灾难，我们看到了中国的制度优势和大国担当，看到了健康作为“国际公共品”的极端重要性。我们要打好“健康中国”战略升级战，为全球公共健康的治理提供样板、贡献智慧。习近平总书记在回信中强调“新时代的中国更需要使命在肩、奋斗有我的精神”，这是新时代体育人的价值引领，更是北体人助力健康中国建设的行动指南。疫情之下，同学们利用自身所学，有的参与创编诊间操，在医务人员中广泛推广；有的深入社区普及居家锻炼方法，引领健身新风尚，以实际行动践行“文明其精神、野蛮其体魄”的校训精神，为实现中华民族伟大复兴夯实健康之基。

疫情风险冲击着体育事业发展，体育人在建设体育强国征程中要有新担当。《体育强国建设纲要》明确指出，到2050年，我们要全面建成社会主义现代化体育强国。任务艰巨，时不我待。疫情之下，赛事可以停摆，体育强国建设进程一刻也不能停息。当体育因疫情而重塑，北体师生始终不忘总书记的殷切期盼：“为体育强国多作贡献”，在竞技体育高峰上为国争光。面对疫情，有的同学提前获得东京奥运会、北京奥运会参赛资格，及时调整状态，坚持刻苦训练；有的同学因年龄和伤病遗憾告别赛场，投身到教师教练的行列，继续贡献力量；有的同学放弃休假坚持服务国家队奥运备战；有的同学积极参与国家队赛事“云直播”服务，为建设体育强国作出了北体人应有的贡献。

疫情未知考验着民族信心，体育人在传递社会正能量中要担当新使命。体育精神不止发扬于赛场，更洋溢于普通人的生活之中。赛场上的力量聚集和赛场下的能量传播，是体育人最核心的价值发力点。“为社会传递更多正能量”是总书记回信中提出的期许，已经化作北体师生的行动自觉。有的同学在新中国成立70周年大典上亮相“青春万岁”方阵，激荡砥砺奋进的爱国情怀；有的同学在疫情伊始即向湖北地区捐赠防疫物资，主动投入全国各地抗疫志愿服务，为社会主义核心价值观增添生动实践；有的同学刻苦学习取得春田学院等海外名校双学位，为中外文化交流担当青春使命。你们在战“疫”中书写的北体篇章，是新时代中国青年“不畏艰险、冲锋在前、真情奉献”的典型体现。

时代潮流，浩荡前行。北体学子，生生不息。作为新时代的北体人，同学们要以“使命在肩、奋斗有我”的精神，向海而行、向前奔涌：

——在大风大浪中，勇于担当作为。世界风云变幻，历史变动不居，中国正前所未有地走近世界舞台中央。希望同学们把小我融入大我，把个人前途同国家命运紧密联系在一起，以“带头拼”的冲劲，“加油干”的韧劲，到竞技体育主战场去，到教育强国建设主阵地去，到脱贫攻坚最前线去，到祖国和人民最需要的地方去，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上书写人生华章。

——在大是大非前，敢于坚定立场。鲁迅先生说过，“青年们可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话，勇敢地进行……只有真的声音，才能感动中国的人和世界的人。”疫情发生以来，我们面临的国内外严峻挑战前所未有。面对复杂环境，同学们要坚定政治立场，为中国而发声，绝不能有丝毫动摇、含糊和迟疑；要站稳人民立场，为人民而发声，站在体育强国建设最前线，带头传递社会正能量，让青春在为人民服务的实践中绽放光芒。

——在大起大落时，保持奋斗之姿。一代人有一代人的奋斗。伟大的事业是几代人、十几代人、几十代人的接续奋斗。30多年前，中国女排姑娘们曾集体写下：“为事业而奋斗，是人生最大的幸福。”上世纪80年代“五连冠”之后，女排几经沉浮、历尽磨难，但她们从不言败，在低谷中奋起直追，一次又一次地续写辉煌。希望同学们学习女排精神，在艰难中奋斗，在曲折中奋斗，在长期中奋斗，迎接未来、直面挑战。

时代潮流风波举，挥斥方遒九万里。前途虽远，扶摇可接。没有什么生来英勇，却可以“一夜长大”。若干年后再回望2020年的这个夏天，相信同学们一定会看到洗礼、看到成长！

同学们，今天，我们不说再见，我们期待来日温暖重逢！

(责编：李依环、熊旭)