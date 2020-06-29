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与高价查重相比，严格学术精神才是刚需

李思辉

2020年06月29日09:27  来源：光明日报
 
原标题：与高价查重相比，严格学术精神才是刚需

最近有媒体报道，临近毕业季，疯狂涨价的硕士学位论文查重服务，引发不少毕业生不满。有人抱怨：“论文查重简直就是坐地起价，毕业前还要被宰一次。”“为什么口罩、头盔涨价有人管，论文查重涨价就没人管？”

毕业论文查重价格，每逢毕业季都会有所上涨，今年更是如此。“2月初120元，后来550元，翻倍地涨”，到6月份甚至达到每篇1200元，这种扶摇直上的价格，对应的是巨大的市场需求。

为预防和遏制学术不端，高校普遍采取对毕业生学位论文进行查重。对高校而言，这是一个捍卫毕业论文纯洁性的手段。对很多毕业生来说，这不仅关乎学术道德，还关系到毕业论文能否顺利通过，自己能否顺利毕业，属于“刚需”。按理说，有需求就有市场，问题是学术不是买卖、学生不是羔羊，论文查重不能变成一门“宰客的生意”。

作为论文查重主要服务机构之一的知网明确表示，其提供的硕士论文查重服务是免费的。但有一个前提，只针对单位，不面向个人。按知网的说法，只要是建立合作关系的高校，知网均免费提供“和毕业生数量挂钩”的查重额度，如果不够用，高校可申请追加。

既然知网提供的是免费服务，动辄每篇几百元上千元的查重收费进了谁的腰包？有媒体报道称此为高校内部人士倒卖资源所致。倘若如此，那就不是一个服务价格的问题，而是赤裸裸的腐败问题。对此，有关部门应予以调查，坚决打击不法行为，确保大学的廉洁和干净。

也要看到，论文查重只是防止学术不端、确保学术纯洁性的一个技术手段，而非根本手段。加强学术道德教育，增强学术诚信意识，恪守学术操守，踏踏实实完成论文，才是遏制学术不端的根本。大学应该尽可能给学生提供免费查重的便利。毕业生也应该有“打铁还需自身硬”的意识。认真调研、独立思考、坚持原创，写出有独到见解、有学术价值的论文，自然不怕“重复”，更不必花高价去反复查重。

论文查重乱象折射出一个社会现象：人们在解决某个问题时很容易对看似立竿见影的手段过度依赖，而忽视了本质，结果造成新的问题。重“术”轻“道”实不可取。就治理学术不端而言，高校可以借助查重技术辅助，但绝不能把它当成万能的灵丹。相反，那种学生宁愿被“宰”，也要一哄而上竞相购买查重服务的急切和不满，恰恰是对审查方式、评价手段单一的一种映射。

与不惜花高价查重之类的“刚需”相比，诚信笃实、严谨细致、独立思索、自由探究等学术精神，才是真正的刚需。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

(责编：孙竞、熊旭)
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