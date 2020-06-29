北京2020年高考怎么进行？最全防疫政策来了

人民网北京6月29日电（李依环）2020年北京高考期间如何落实疫情防控要求？各区各校相关组织工作进展如何......今天举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍了2020年北京高考准备工作。

2020年北京高考将在7月7日至10日举行，参加统一高考考生共49225人，设17个考区，132个考点学校，2867个考场。其中7月7日至8日为全国统一高考时间，考试科目是语文、数学、外语3门；7月9日至10日为普通高中学业水平等级考试时间，考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，考生自主选择3门参加考试。

北京市2020年高考时间安排 日期 科目 时间 7月7日 语文 9:00-11:30 数学 15:00-17:00 7月8日 外语 15:00-16:40 7月9日 物理 8:00-9:30 思想政治 11:00-12:30 化学 15:30-17:00 7月10日 历史 8:00-9:30 生物 11:00-12:30 地理 15:30-17:00

严格落实疫情防控措施 确保健康高考

1. 严格疫情防控要求

按照教育部、国家卫生健康委相关文件要求，结合北京工作实际，北京市教委与市卫健委拟定了《北京市高考中考疫情防控方案》。全体考试工作人员在考前进行核酸检测，严格落实考生和考试工作人员健康状况登记、考试全程佩戴口罩、考点考场消毒通风、入场体温排查等防疫措施。

考前每天掌握考生健康状况，特别是考前第14天和第3天，由区考试中心会同卫生健康部门，在各学校、各报名单位的配合下，对所有考生进行健康状态监控，无异常的考生可正常参加考试。

2. 加强考场资源统筹

降低考场人员密度，将每考场考生人数从30人减至20人。

每个考区设置1-3个备用考点校，用于提前安排考前身体状况异常、集中医学观察、居家观察或居住小区封闭管理阶段考生的考试。

每个考点校设置不少于3个备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生考试。

每个考点校增设1名由卫健部门或疾控机构安排的副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。

3. 妥善安排特殊考生，建立“一类一策”工作方案

对于集中医学观察的考生，安排在备用考点单人单场考试，由各区专门安排车辆送考，实行全程封闭管理；

对于居家观察或居住小区封闭管理阶段的考生，安排在备用考点参加考试，考生座位间距应不小于2米；

对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试；

考前健康监控如发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再个案研究考生考试相关事宜（目前无此类考生）。

4. 加强考前教育培训和演练

加大疫情防控知识宣传力度，提高考生及工作人员的公共卫生知识水平、健康意识和自我防护能力。

考前做好考试组织工作推演，在考务培训和演练中增加疫情防控和公共卫生突发事件应急处置等内容。

加强人文服务，确保温馨高考

1. 加强政策宣传

全市教育系统将围绕北京新高考改革政策，通过多种工作渠道、多种媒体加强宣传。通过组织政策宣讲、分级分类培训、网上咨询等活动，切实做好政策解读、志愿填报、信访咨询、温馨提示等一系列的服务工作。

各区、各中学要采用多种方式进行考前复习、应考策略、志愿填报辅导，及时释疑解惑，把政策和方法传递到每位考生和家长手中。

2. 加强心理疏导

指导各区各校加强考生心理疏导，要求班主任或任课教师与每位考生谈一次心，切实缓解焦虑情绪，努力让考生安心、家长放心。

3. 加强贴心服务

统筹联动维护考试秩序，净化考点校周边环境，加大交通管控力度，合理划定控制区域，避免家长送考候考扎堆聚集。

要求各区要关注远途考生赴考问题。

专人负责，为残疾人考生平等参加高考提供合理便利。

协调公安、交通部门为考生出行提供便利，继续执行送考不受车辆尾号限行政策，对遇到困难的考生提供及时帮助。

各考点校结合实际设置校门到考场之间的雨廊，发挥防晒、防雨作用。

做好考场内的防暑降温，合理使用空调、电扇等，创造舒适、温馨的考试环境。备用考点和备用考场不使用中央空调。

严密组织实施，确保平安高考

1. 抓住关键环节

加强命题工作，以适应性测试试卷为参照，做好新旧高考衔接，稳定试题难度，加强保密管理。

加强与公安部门的配合，对试卷印制、运送、保管进行严格监管。

加强考务培训，增强考试工作人员安全保密和遵纪守法意识。

严格考务实施和考场管理，通过加强考试期间巡考、进驻考点等方式，确保考试组织有序，考风考纪严明。

落实信息安全责任，及时堵塞管理和技术安全漏洞。

2. 加强诚信教育

向考生广泛宣传相关法律法规，通过与考生签定“诚信考试承诺书”、建立考生诚信考试电子档案等，教育和引导考生自觉抵制违法违规行为。

狠抓考场纪律，加强考生入场检查，采取多证核对、人机比对等措施严防替考行为发生。

3. 妥善应对极端天气

研究制定应对极端天气工作方案，明确市级各部门、各区、各考点校的责任分工，努力确保在极端天气下试卷运送、考生赴考、考点内外的平安。

方案特别强调：气象部门加强研判；公安、交通、应急等部门把保障高考安全作为重要内容；考点校不能设置在地质灾害易发区；考前排查治理安全隐患；储备必要的防汛救灾物资；做好极端天气下的温馨提示服务等。

此外，2020年北京市中考将在7月17日至19日举行，中考考生约7.8万人，将参照高考工作方案和各项防疫措施组织实施，并视本市疫情防控形势的变化，对中考组织的工作方案和防疫措施等进行进一步调整完善。届时还将正式发布。

(责编：李依环、岳弘彬)