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北京高考7月7日至10日举行 为集中医学观察考生设“独立考场”

2020年06月29日18:40  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月29日电（李依环）今天举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，今年北京市高考7月7日至10日举行，每个考场的人数安排将从30人减少到20人；要严格落实考生和考试工作人员健康状况登记制度，全程佩戴口罩，考场消毒通风。

李奕表示，今年北京市统一参加高考的学生有49225人，共设置17个考区、132个考点学校、2867个考场。高考期间，每个考区将设置1-3个备用考点学校。同时，每个考点学校将安排1-3个备用考场，增设一名来自卫生或疾控部门的“副主考”，以便统筹协调处置高考期间现场可能出现的防疫需求。

李奕指出，对于特殊类型考生，要妥善安排，建立“一类一策”工作方案：

1. 对于集中医学观察的考生，安排在备用考点单人单场考试，由各区专门安排车辆送考，实行全程封闭管理。

2. 对于居家观察或居住小区封闭管理阶段的考生，安排在备用考点参加考试，考生座位间距应不小于2米；

3. 对于考试当天临时出现发热等症状的考生，安排在备用考场考试；

4. 考前健康监控如发现考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，须经卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业评估后，再行个案研究考生考试相关事宜（目前无此类考生）。

(责编：李依环、岳弘彬)
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