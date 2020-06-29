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十部门：确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%

2020年06月29日11:32  来源：人民网
 

人民网北京6月29日电 据教育部网站消息，教育部等十部门印发《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》。《意见》强调，要确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%。

《意见》提到，实现义务教育有保障是教育脱贫攻坚战的重大政治任务，也是“两不愁三保障”的底线目标之一，事关脱贫攻坚的成效和全面小康的成色。在党中央国务院的坚强领导下，教育部会同有关部门聚焦控辍保学核心任务，持续开展控辍保学专项行动，健全精准控辍长效机制，形成合力打好攻坚决战。截至6月14日，全国义务教育阶段辍学学生人数由2019年年初的60万人减少至6781人，下降了近99%，其中建档立卡贫困家庭辍学学生人数由20万人降至97人；52个未摘帽贫困县辍学学生人数由8.2万人减少至433人，下降了99.5%。

《意见》强调，要确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%，持续常态化开展控辍保学工作，形成义务教育有保障长效机制。

《意见》要求挂牌督战重点地区，以52个未摘帽县为主战场，以“三区三州”为决战地，以控辍保学为主攻点，从政策、资金、项目上给予倾斜支持。全面梳理已复学和仍辍学学生情况，一人一案制定工作方案，继续加大劝返力度，确保建档立卡贫困家庭辍学学生今年秋季学期全部应返尽返。坚决防止因疫情造成新的辍学。

《意见》要求突出工作重点，切实解决因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而辍学问题。对学习困难辍学学生，要建立学有困难学生帮扶制度，有针对性地制定教学计划，通过插班、单独编班、普职融合等多种方式做好教育安置工作；对外出打工辍学学生，会同公安、人力资源社会保障部门建立协作劝返机制，及时相互通报信息，严厉打击使用童工违法犯罪行为；对早婚早育辍学学生，要在严格禁止、依法依规处罚的基础上，认真做好这类适龄儿童少年的劝返复学工作，给予特殊关怀；对因信教而辍学学生，严格落实宪法和法律相关规定，严禁利用宗教妨碍国家教育制度的实施，会同有关部门依法依规共同做好劝返复学工作。

《意见》要求各地加强组织保障，健全五大机制，更好地保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。一是健全联控联保责任机制，切实加强组织领导，认真履行政府控辍保学法定职责，不断完善“一县一策”控辍保学工作方案，强化督导检查和考核问责，确保中央要求落到实处。二是健全定期专项行动机制，坚持控辍保学与招生入学工作同部署同落实，在每学期开学前后集中开展控辍保学专项行动，加大行政督促劝返复学力度，防止辍学新增和反弹。三是健全应助尽助救助机制，全面落实义务教育“两免一补”政策，对符合条件的劝返复学适龄儿童少年要落实社会救助政策措施，保障学生顺利完成九年义务教育。四是健全依法控辍治理机制，加强法律法规的宣传教育，坚决禁止各种违法违规导致的辍学现象，鼓励各地结合实际完善运用法律手段做好劝返复学的工作举措。五是健全办学条件保障机制，统筹利用义务教育各类工程建设项目，大力改善农村特别是贫困地区义务教育办学条件，大力加强义务教育学校教师队伍建设，不断提高教育教学质量。

教育部将依托控辍保学工作台账，加大跟踪指导，加强督促检查，推动各地认真落实《意见》要求，严格按照中央提出的义务教育有保障工作标准完善政策措施，抓好相关工作，确保今年控辍保学攻坚任务顺利收官。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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