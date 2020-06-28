辅导作业逼疯家长？别让情绪主宰家庭教育

最近，一段“一人训孩子、全小区受教育”的视频，引发了不少网友的热议。视频中一位妈妈深夜狂吼辅导孩子作业，响彻整个小区。

无独有偶，前段时间还有一位妈妈辅导孩子作业“气到跳河轻生”。不知从何时起，家长辅导孩子作业“情绪崩溃”屡屡成为新闻，辅导作业这事儿俨然成为社会公共话题。《中国青年报》曾报道，某在线调研调查了两万名家长，结果发现，超九成家长曾因辅导作业“情绪崩溃”，其中，孩子的“注意力不集中”是最大元凶。

近一年来，我也会辅导孩子学一学幼小衔接的知识内容，也经常会控制不住自己，发点脾气。冷静下来理性地想一想，我还是认为，父母因孩子作业情绪崩溃，只是对自己缺乏教育智慧、教育策略与方法的无奈表达。

之前有种说法，做父母都是不需要持证上岗的。每个父母在孩子诞生后，就不自觉地承担起了养育的责任。现在生活水平提高了，物质资源也宽裕了，给孩子提供物质生活条件，多数父母并没有什么困难。然而，一旦涉及教育，并不是每个父母都有“妙招”，家长们都在“摸着石头过河”的磕磕绊绊中走过。

拿辅导作业来说，低龄儿童的学习习惯还没完全养成，更没有形成系统的逻辑思维能力，自我约束力不够。家长们之所以会发脾气，难以控制情绪，除却个人性格问题，还隐含着一种急于求成的心态，总觉得给孩子讲了一遍道理，他就应该很快理解和接受。当然，也不排除有些家长碍于面子，担心孩子在学校的成绩表现太差，面子上挂不住，情绪崩溃所传递出来的不过是自己内心的焦虑。

事实上，每个孩子的接受能力不一样，家长不过是站在自己的角度思考，总觉得孩子连这么简单的问题都搞不懂，就是一个字——笨。更何况，自己家的孩子，想发脾气就发脾气。不管怎样，孩子在父母面前总归处于弱势的位置，早已深知和父母的强势直接对抗，并不会产生什么好的结果。于是，不少低龄的孩子也学会了察言观色，忍气吞声，这给家长产生了一种通过发脾气就可以较快地 “控制局面”的一种错觉。

发脾气的消极影响也是显而易见的。孩子是父母内在的延续和继承，耳濡目染之下，这种暴躁的脾气和情绪很容易产生代际传递，很难保证孩子在未来不使用同样的办法来教育下一代。

很多家长或许都懂得这样一个道理：耐心是家庭教育的前提与基础。然而，懂是一回事，实际行动又是另一回事。即使回到辅导作业的“场景”之下，不少家长还是控制不住自己，做父亲的忍不住，对待儿子甚至还要动用一些武力。

对很多家长来说，更应该在辅导孩子做作业的过程中，认识到自己性格的短处，转而不断修剪自己的暴躁脾气。

所幸的是，家长也只能陪孩子做作业一程，到了初高中阶段，作业的难度会超出家长的能力范围，再加上孩子进入青春期阶段的叛逆期，家长想管恐怕也管不了了。还处在作业煎熬中的家长们，不妨学会适当地放一放，放弃“孩子应该一讲就懂、一学就会”的不合理预期，多多提醒自己不必过于着急。

何况，家庭教育所蕴含的内容也是复杂、多元的，辅导作业只是家庭教育中很小的部分。家长在陪孩子做作业的过程中，还可以多一些心灵上的沟通与交流。比如，怎么和别人交往和相处、怎样互相理解和包容，和孩子聊一聊这些“非知识性”的生活智慧。（胡波）

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