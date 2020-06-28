“云毕业”，千万别忘档案转递

毕业季到了。今年遭遇疫情，很多高校的毕业和离校手续变为线上办理、远程服务。毕业生在忙着“云毕业”时，可千万别忘了档案转递这件事。

毕业生档案里究竟装了什么呢？很多人都很好奇。由于档案是不能个人私拆的，所以人们通常也不会有机会见到自己档案里面的材料。毕业生档案主要包括高中（中专）阶段的学籍材料，以及参加高考的报名材料、高中以上学习阶段的学籍材料和每阶段的报考材料、《就业通知书》（或《就业报到证》），还有党团材料、大学成绩单等等。它在以后办理职称评审、报考公务员、入党政审、养老待遇核准等事项时都要用到。

毕业后，档案要放在哪里呢？这个根据生源地、户籍地和就业情况会有所差异。针对毕业后要找工作的同学，主要有两种转递档案的渠道方式。

第一种是在毕业离校时已经落实就业单位的同学，单位可以负责接收管理档案，那么档案就可以由学校根据就业单位提供的详细档案接收地址，直接进行邮寄。

第二种是毕业离校时还没有就业的同学，以及虽然已经找到就业单位，但单位不负责管理档案的同学。这种情况下，要按照毕业生自己的生源所在省市的相关规定，由学校寄回生源地的相应接收部门。

比如，毕业离校时没有就业的北京生源毕业生，也包括离校前已经落实就业单位，但是单位不负责管理档案的北京生源毕业生，他们的档案就要邮寄到户籍所在区的人力资源公共服务中心。

毕业生要配合学校登记好相关信息，以便学校转递档案，切记不要自己将档案拿在手里或者弃之不顾，这将有可能造成“死档”。

到工作单位报到后，应向人事部门查询自己的毕业生档案是否已及时到达。如果较长时间仍未到达，应立即与学校联系，查询毕业生档案邮寄机要号或EMS快递单号，了解毕业生档案下落，避免因长时间延误而造成毕业生档案遗失。如果发生毕业生档案遗失，将可能影响工龄认定、职称评审、政审等手续办理。

对于选择出国留学继续深造的同学，应将毕业生档案存放到户籍所在区的人力资源公共服务中心，也可根据需要将毕业生档案放到教育部留学服务中心。

选择在国内考研的同学，如果是毕业当年考取的，毕业生档案直接由毕业院校转递到研究生录取院校。如果毕业生档案已经在户籍所在区的人力资源公共服务中心了，研究生录取院校应从户籍所在区的人力资源公共服务中心调取毕业生档案。

(责编：李依环、熊旭)