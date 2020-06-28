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做孩子身边的法治引路人

2020年06月28日08:34  来源：法制网
 

　　“习近平总书记强调‘人生的扣子从一开始就要扣好’，就是告诉我们一开始就要养成良好习惯，教育好、引导好青少年从小掌握法律知识、树立法治意识、养成守法习惯，这既是对孩子负责，也是对社会负责，对国家负责。”这是我作为福建省福州市延安中学法治副校长，上法治课的开场白。

　　近年来，全社会青少年法治教育活动开展得有声有色。检察机关作为法治建设不可或缺的一员，更是责无旁贷。面对福州市鼓楼区教育资源聚集的特殊区情，鼓楼区检察院始终把“法治进校园”作为加强未成年人司法保护的一项重要工作。2016年底，我们会同区教育局、司法局启动“法治进校园”巡讲活动；2017年，我们实现从幼儿园到小学、中学、大学的普法全覆盖；2018年，我们建立“媛贞检察宣讲团”，实现校园法治巡讲常态化；2019年，我们还推动区委政法委牵头成立区未成年人保护共同体……

　　细细数来，这些都是我们开展校园法治宣传教育的工作印记。而推行法治副校长制度，则是对“送法进校园”活动的一次深化和提升，让法治宣教队伍深入学校、走近孩子，更系统、更精准、更高效地做好青少年法治教育。

　　作为一名法治副校长，我始终认为，让孩子深刻认识到法律的力量、学会扣好人生的第一颗扣子，不是一朝一夕可以实现的。青少年法治教育这项事业需要我们持之以恒、深耕细作。

　　记得第一次授课时，我听见有的孩子抱怨法治课占用了他们学习的时间，上这样的课没有意义。这句话触动了我，让我不禁反思：为何我们花了这么大气力进行普法教育，孩子们对法律还是抱着无所谓的态度？是我们的普法次数不够、案例讲述不生动，还是我们用错了普法方式？由此，我清楚地意识到，青少年法治教育的路还很长，任务性的法治宣讲不仅达不到普法效果，也许还会适得其反。作为普法者，不仅是为了让受众知法，更是要引导他们培育法律信仰，让他们把对法律的尊崇和敬畏根植于内心深处。而如何用好法治副校长的身份、如何履行好法治副校长的职责，也将会是我长期潜心“修炼”的一门必修课。

　　抓好青少年特别是在校生的法治宣传教育，是实现依法治国总目标的基础。身为法治副校长，我有责任有义务帮助孩子们树立法治意识，通过把教书育人与自我思想修养结合起来、把言传和身教统一起来，引领他们秉持“法治兴则国家兴”的信念，争做社会主义法治的崇尚者、遵守者、捍卫者。

　　福建省福州市鼓楼区人民检察院党组书记、检察长 江伟

　　本报记者 王莹 整理　　

(责编：何淼、熊旭)
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