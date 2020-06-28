最近看到一个消息令人震惊，一名小学生觉得好玩，把一袋冰咬了个洞，装进老鼠药，放到另一个同学的桌子里，那个同学一不小心吃了那袋冰，结果不幸身亡。放老鼠药的同学，可能是想恶作剧一下，他以为误食那袋冰，只会拉肚子而已，却不知道已经犯了法。生活中，也有同学看见别人有好的东西，自己也想要，就悄悄拿走同学的东西，想着玩几天就还回去，但是他却不知道把别人的东西“占为己有”，丢了东西的同学却很着急。这种没经过他人同意就随便拿走东西的行为是很危险的，别以为自己还小，这种行为就不能算偷，不要说什么“都是同学，过几天就还”，也不要说“不就是拿来玩几天，还给他不就得了”。这种同学得注意了，所谓“小时偷针，长大偷金”，小时候不注意改正，长大了就可能犯法坐牢。

青少年尤其是男孩子是比较好动的，如果不能控制自己的行为，有可能什么时候犯了法都还不知道。上面的两个故事告诉我们要从小学习法律知识，从小尊重法律。这两名同学，都缺少学习，没有法治意识。万丈高楼平地起，小学是我们学习知识的开始，通过学习我们开始走近世界，认识世界。学法懂法，尊重法律，对我们小学生真的很重要，没有规矩，不成方圆。如果不好好学习，我们就没有法治意识，就不知道什么可以做，什么不可以做，就算自己犯法了，也不知道到底错在哪里，长大后更可能为所欲为，自己的行为很有可能就会伤害到他人，让他人不幸福。

法律知识的学习无处不在。学校的道德与法治课是学习，爸爸妈妈的教诲是学习，学习他人学法好的方面是学习，从他人的反面教材汲取教训也是学习，从书本上学法是学习，从网上学也是学习。只要我们肯学习，到处都有学习法律知识的机会。同学们，让我们在法治知识的海洋里自由地学习吧，做一个学法、知法、懂法、守法的好学生吧！

湖北省武汉市育才第二小学 四年级（10）班 董子言

本报记者 刘志月 整理

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