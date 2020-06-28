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高三女生手绘肖像 做明信片赠予同学

2020年06月28日08:19  来源：北京青年报
 

本报讯（记者 张夕）近日，浙江衢州高级中学一高三女生手绘42名同学肖像，做成明信片给同学作为毕业礼物，获得7万名网友点赞。6月27日，记者获悉，这名女生是美术生，希望用肖像明信片留下同学们的青春回忆，作为一份毕业礼物。对此，女生的班主任称，很支持她给同学们画肖像画，觉得很有意义。面对即将到来的高考，女生希望通过自己的努力，考上中国美术学院，未来从事动漫、游戏相关工作。

6月25日，一则“高三女生手绘肖像明信片送42名同学”的视频引发网友关注。在该视频中，一面貌清秀的女生在画板前专注绘画，画出的同学肖像惟妙惟肖。“她把我画帅了，能在别人笔下留一个比较帅的印象还是比较开心的。”一男同学说。

6月27日，北青报记者从浙江省衢州市教育局获悉，手绘同学肖像的女同学名叫方兰，是衢州高级中学的一名高三学生，即将迎来高考。

“我觉得这是我表达对同学的感激，还有对他们的一种怀念。当他们看到这个肖像画的时候，可能也会想起我，想起同学之间的一些经历。”方兰说。

据方兰介绍，她是一名美术校考生。今年4月份，在结束第一次联考之后，她便开始给同学画肖像。“刚开始只画了一两个同学，但画着画着就发现这是一件很有趣的事情。我们要高考了，学业压力会比较大。所以对我来说，画画也是一种解压的方式。而且我们要毕业了，我想给每个同学画一幅肖像，送给他们作为一个毕业礼物。”方兰说。

方兰表示，她打算把这些肖像画做成明信片，等高考结束、返校报志愿时，亲手把明信片送给同学们。面对即将到来的高考，方兰也有着憧憬。她希望通过自己的努力，考上中国美术学院，未来从事动漫、游戏相关的设计工作，“我想学场景设计、人物建模。平时我除了喜欢动漫以外，也喜欢打游戏。所以未来职业想从事这方面的工作。”

除了给同学画肖像画以外，方兰还给老师画过肖像画。“学校有个外教刚离开，几个同学给这个外教画人物素描，最后这个外教选了方兰的画作为纪念相册的封面。”方兰的班主任余颖说。此外，方兰和同学们用电脑给6个任课老师各画了一幅卡通肖像画。

昨日，余颖告诉北青报记者，她所带的班级是学校的美术班，方兰在班级里专业课拔尖，成绩优秀。方兰曾获学校优秀班干部、三好学生的荣誉称号，还在学校艺术节作品比赛中获得二等奖，今年她还被评为学校的优秀课代表。

余颖称，方兰的性格活泼，与班级同学之间的关系很好，曾跟她交流过画同学肖像的想法。“本来是3月份校考，今年受到疫情影响就延后了，所以现在她一边准备文化课、一边准备专业课，学习任务比较重。她在画同学肖像的时候也跟我沟通过，周末还会在微信上主动联系我，分享她画的画给我看。我觉得很有意义，也很支持她。”余颖说。

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(责编：何淼、熊旭)
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