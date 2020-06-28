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台湾高校教师日趋高龄化 逾50岁教师占比近60%

2020年06月28日08:42  来源：人民网－人民日报海外版
 
原标题：台湾高校教师日趋高龄化

　　近年来，台湾大专院校专任教师高龄化现象严重，逾50岁教师占比近60%。图为台湾某大学老教授（左一）正在为学生授课。
　　（资料图片）

　　走进校园，教室里坐满了朝气蓬勃的年轻人，而讲台上却都是已过知天命之年的“老”师……近年来，台湾地区各级学校教师高龄化危机持续发酵，师生之间鲜明的“年代鸿沟”正逐渐成为常态。

　　年轻教师“接不上来”

　　在台湾各级学校之中，大专院校是老教师扎堆的重灾区。台湾教育事务主管部门近期公布的统计数据显示，2019学年台湾大专院校教师数量继续下滑，仅剩约4.6万人在职，为过去十多年来最低。其中50岁以上专任教师占比高达59%，在教师数量整体下滑的背景下不减反增，创下近11年来新高。

　　对此，台湾学者郭大维解释称，岛内顶尖高校在教师聘任标准上非常严格，除博士学位之必要资格外，还要展现优异研究成果及潜能。很多学者进入大学任教时都完成了博士后研究，年龄也大多超过37岁，因此年龄在50岁以上的老教授总体占比高也是“自然之事”。

　　“老教师数量多并不是问题，关键在于年轻教师‘接不上来’。”台湾私校工会理事长尤荣辉直言，年轻教师梯队出现断档，未来不但会出现“教师荒”，资深教师积累的宝贵经验也无法传承下去，大学竞争力会受到严重影响。

　　台湾大学校长管中闵也曾多次公开表示，岛内大专院校教师高龄化问题迫在眉睫，整体结构已经呈现青黄不接的情况。数据显示，在台大2000多名专任教师当中，40岁以下老师仅310人，而50岁以上教师却超过1100人。此外，助理教授等资浅教师占比只有18.1%，在超过三成教师将在10年内退休的情况下，青年教师可能真的“接不上来”。

　　生源短缺加剧矛盾

　　为了培育青年人才，台湾教育事务主管部门近年来联合多个部门推出“玉山青年学者”等多个计划，为入选青年教师提供年薪之外最高150万元新台币的专项补助，以鼓励更多青年投入学术研究，然而却收效平平。根据台教育部门的最新统计，岛内各大专院校未满40岁的年轻专任教师人数不但没有增加之势，反而在近10年间“拦腰斩断”，整体占比已不足一成。

　　“当前高教师资高龄化已经形成一种结构性问题。”尤荣辉认为，受到少子化浪潮的冲击，岛内不少大专院校因应可能出现的生源短缺，对新聘用专任教师名额进行限制，使得高校师资需求量逐年降低，留给青年学者的教职缺额愈来愈少。

　　据统计，目前台湾各级学校学生总人数处于历史最低水平，2019学年大专院校学生数较2018学年减少3.2万人，而作为大专院校生源储备的高中学生数更是减少5.4万人之多，指望高校师资需求量在短期之内“触底反弹”并不现实。

　　既有政策“治标不治本”

　　资深教师吃“双薪”的现象，也让高校教师流动陷入“老人不想退，新人进不来”的停滞状态。在现有政策下，公立学校无法强迫专任教师在规定年龄退休，即便退休后他们也普遍选择到私立大学继续任教，以获取退休金外的丰厚薪水。私立大学也往往看重名誉和成就而倾向雇佣老教授。据了解，目前岛内大专院校有上千个教职缺额因被“双薪老教授”占据而无法及时释放，让不少青年学者失去了进入高校任教的机会。

　　针对持续发酵的大专院校教师高龄化危机，台教育事务主管部门此前也作出回应，称将加强扶植青壮年学者，滚动调整相关制度，以因应人才断层而影响教研能量的问题。部分教育界人士则批评相关政策“有名无实”“治标不治本”，呼吁出台更加具体的举措。尤荣辉就坦言，若教育主管部门能够出手规管“双薪老教授”，鼓励大学增聘博士后研究员，给青年学者创造更多教职缺额，“其效果可能比‘玉山青年学者’等计划好得多”。（记者 金 晨）

(责编：李依环、熊旭)
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