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青海西宁控辍保学遏制贫困代际传递

本报记者  刘成友  贾丰丰

2020年06月28日08:41  来源：人民网－人民日报
 

　　老师背、妈妈托，30多个台阶，歇两次。9岁的小海婷上学，真不易！

　　出生6个月时，小海婷被查出先天脑瘫、肢体残疾，生活无法自理。由于家庭不太宽裕，母亲敏富梅说：“娃活着就行，上学想都不敢想。”

　　驻青海西宁市湟中区中沟村教学点26年的校长李德基，一直关注小海婷，上门送教坚持了两年。每次老师来，小海婷都早早起床，准备好学习用具，竖着耳朵听那熟悉的敲门声。

　　一年级期末，娃考了第一，敏富梅却开心不起来，村里教学点没有二年级，只能去乡里上。“上学来回怎么办？”“老师还会照顾吗？”两口子心里很不踏实。

　　“让她每天到我办公室来，我教她二年级全部课程。”李德基说。

　　敏富梅偶尔也担心，女儿求学的路会越走越窄。李德基对她说：“将来我背不动了，还有我的同事。只要有我们在，就有娃的课堂在。”

　　受传统观念、家庭条件等影响，西宁市义务教育阶段辍学率曾居高不下，成为贫困代际传递的主要原因。穷了，上不起学；不上学，更穷，恶性循环。“西宁市把控辍保学当作教育扶贫的重点工作来抓，确保失学的孩子回得来，复学的孩子留得住，困难的孩子得关爱，坚持的孩子有收获。”西宁市教育局局长王刚说。

　　城区学校外来学生流入多，农村学生随父母务工流出多，少数民族学生分布广，是控辍保学的难点。西宁市从最难处着手，向最细处发力，通过部门联动动态监测、划片分配任务、责任落实到人、网格化管理等，织密控辍保学大网。改善基层办学条件、创新教育教学改革、争取社会爱心帮扶，让学校更有吸引力。

　　大通回族土族自治县石山乡中心学校学生马星，去年曾偷偷跑到浙江打工。老师严永玉联系村里做工作、三番五次去家访。经过多方努力，马星终于回来了。人回来了，心也要留住。老师“开小灶”、同学精准帮，如今，“考大学”成了马星常挂在嘴边的词。

　　看到出路、拥有未来，让家长和孩子们有了更多信心。西宁打通初中与职业技术教育的通道，实现“职教一人，脱贫一家”，也让家长改变了观念，看到了阻断世代贫困的希望。大通县边麻沟村村民高生寿，三个孩子都曾面临失学，后来在政府资助下读完技校，“现在都凭手艺吃饭，再也不用像我一样刨土窝子了。”

　　“力争一个学生都不少。”王刚介绍，经过两年多摸索和努力，2019年秋季开学，西宁市义务教育学生开学报到率99.99%，小升初招生率96.87%，辍学学生应劝返592人、已劝返583人，劝返率98.48%，巩固脱贫成果有了更大底气。

　　“我的梦想，是当个画家。”采访快结束时，小海婷小声对记者说，眼睛里闪着光。

　　《 人民日报 》（ 2020年06月28日 01 版）

(责编：李依环、熊旭)
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