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2020年大学毕业季“最后一课”

北京第二外国语学院校长计金标：在平凡中创造不凡

2020年06月26日12:37  来源：人民网-教育频道
 

北京第二外国语学院校长计金标在2020届“云毕业典礼”上讲话（学校供图）

计金标校长在毕业典礼直播中赠送“标哥有约”门票，获得门票的学生可以在疫情结束后返校体验一天完整的大学生活，还可以和校长“共进午餐”。（学校供图）

人民网北京6月26日电 近日，北京第二外国语学院2020届学生毕业典礼通过在线方式举行，2000余名毕业生与母校“云告别”。北京第二外国语学院校长计金标寄语毕业生：不管到了人生哪一个阶段，都能保持你们在校园时的那一丝“少年气”，不惧挑战、不畏艰难、不知疲倦；在历经世事、千帆阅尽后，仍能热爱生活，依旧热泪盈眶，仍然棱角分明。

计金标校长题为《在平凡中创造不凡》的演讲全文如下——

亲爱的同学们：

今天，在特殊的时期，我们用一种特别的形式，来记录你们即将阔别校园的重要时刻，以此见证你们求学生涯的丰收，见证你们人生新篇章的开启。首先，我代表学校，向2020届毕业生致以最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的家长致以诚挚的问候！

这是我第一次在毕业典礼上对着镜头，而不是身着学位服的你们，还真是有点不习惯，也不知镜头另一端的你们是胖了还是瘦了。虽然看不见你们，但我每次走在校园，同学们忙碌穿梭、有说有笑的场景却历历在目。你们拖着行李箱第一天到二外，还充满稚气的笑脸；左手抱着书，右手拎着豆浆急忙忙赶往教室的步伐；为了国庆方阵一遍遍排练，略带疲惫却坚毅的眼神；在跨年晚会上，你们亲切地叫我“标哥”。这一切对我来说，仿佛就发生在昨天。标哥确实想你们了。

由于疫情，让今年的毕业季，显得有些仓促。本想着等到春天海棠花开、梧桐树绿，一定能和同学们相聚，可没想到还没开学就要毕业了。我知道你们这一届“太难了”，本该穿着一身正装出现在职场，没想到珊瑚绒睡衣一穿就是半年；本该在图书馆为论文码字，却不得不在家陪爸妈研究电饭锅蛋糕。但这么多特别的经历似乎也昭示着，你们是“特别”的一届毕业生。

去年夏天，新中国成立七十周年的群众游行和广场合唱中，你们身负考研、就业压力，挥洒汗水、尽情欢笑。疫情防控期间，面对未知的挑战，你们挺身而出、紧急驰援，成为最勇敢的逆行者。从天安门到新国展，从为祖国歌唱到为祖国站岗，变化的是时空与心境，不变的是你们作为二外人的赤子初心。你们无愧“明德勤学、求是竞先”的二外校训，无愧“家国情怀、国际视野”的谆谆教诲。

你们嘴上说着“我太‘南’了”，但却都校准罗盘，迎“南”而上，在逆势中收获了累累硕果。今天是网络直播，我干脆也当一回“主播”，利用这个机会最后一次给你们隔空“点个名”。赵越、陈思远、何珊，你们几十名同学主动报名“西部计划”，投入到建设祖国西部的伟大征程中；荆鹏祺同学，你主动报名参军入伍，陈明珠同学，你从部队光荣归来，你们都是我二外走出去的“最可爱的人”；张文睿、阮亦豪、邢智、刘昆、张亦婳等同学，你们即将入职外交部、中联部，刚开始肯定是接触一些基础工作，但任何细小的助力也是对大国外交卓著的贡献；林雨欣、宋睿怡、赖梦丽、李皓婷、张红丽等同学，我听说你们签约了字节跳动、港中旅、格兰仕等公司，企业性质各不相同，却都为国家经济高速前进提供着非凡的动力；6号公寓A717、B932、C878，我得知你们三个宿舍的同学很多都考上了研究生，而且还都是知名高校，科研的道路注定艰苦，但我祝愿你们下一次毕业也能像今天一样获得丰收的喜悦，当然一定不再是参加在线毕业典礼了！潘书昊同学，我听说你大学四年每天坚持跑步，总里程已经超过了一万公里，非常了不起！我要向你学习，希望你毕业后继续坚持！胡荻、王萌萌、邹启迪等同学，你们虽然不是英语专业的同学，但却在英语专四考试中拿到了“优秀”，英语专业的同学表示惹不起惹不起！包苏日娜、向阳蓓蕾、金骆湫、周心曌等同学，你们虽然不是专业艺术生，但你们竟然多次获得了全国和北京市大学生艺术类竞赛金奖，也得给你们点个赞！我点到的这些同学只是我们两千多名毕业生的一个缩影，其作始也简，其将毕也必巨，你们必将以梦为马，开启各自不平凡的前程！

今年，在按原定方案你们返校之前，我曾让你们的老师对同学们的返校意愿做过一次统计调研，愿意返校的同学超过了毕业生总数的85%。看到这个数据我十分感动。感动的是这数字大大超出了我们的预期，你们的要求如此朴实，尽管如果不返校，学校也会安排好同学们毕业各环节的手续，但你们甘愿冒着酷暑，自掏腰包，想着回校参加毕业典礼，这洋溢着你们对母校的热爱，谢谢同学们！然而自上周开始北京连续出现新增本地确诊病例，疫情防控形势严峻复杂，已进入非常时期。本来学校已经为迎接同学们返校做了大量的筹备工作，精心布置的各类毕业季景观、焕然一新的文化橱窗、全面消杀调整后的宿舍食堂，以及反复研判慎重设计的学位授予仪式等等，里面饱含了我们对同学们的期盼和思念。此前我给学工团队提出的工作要求是，要以最精细的准备、最大的热情和最深的感情为今年这届毕业生，也就是你们各位，献上母校最高的礼遇。However！但是，现在根据疫情防控的要求，为了大家的安全，同学们渴望亲临毕业典礼现场的心愿不能实现了，这多少给你们的整个大学生涯留下了遗憾。前天早晨我特地去操场感受了一下毕业典礼的氛围，今天一早我在求是楼大台阶前发了一会儿呆，布置得真是好，想到你们不能回来在这拍照，我有些心酸！今年营造的氛围本来你们一定会喜欢的！但是我向大家保证，明年毕业季你们可以回到母校补上毕业典礼！学校将为你们开设专门的通道，那时我再为你们拨穗！

同学们！受今年疫情的影响，我知道你们承受了很多，大学校园的美好时光不仅在时间上打了折扣，还要面临诸多压力。有的同学说根本顾不上毕业季的伤感，因为自己一边准备着考研的复试，另一边还准备着春招的面试；有的同学虽然已经拿到了国外知名大学的offer，但能否如期正常出国心里还没有底；还有的同学面试遇到了挫折，自己背着父母偷偷地哭，但擦干眼泪，还是昂首挺胸赶往下一场招聘！作为老师，同学们背负的压力，我们看在眼里，感同身受。正如我之前所说，特别的经历让你们这一届同学显得如此“特殊”，我也向你们承诺，你们也将得到来自母校更多的关怀和帮助。我们的服务不会随着你们的毕业就此“断线”，学校将用足用好各项政策，为大家接续助力！

同学们，不管形势有多难，只要大家坚持住，就一定能迎来转机。所以我要为所有同学加油，为所有同学鼓劲！我想在你们毕业前再多嘱咐几句，讲三点希望：

一是希望你们能逆风起飞，在风雨中积蓄力量。同学们，时间不会为任何人停留，你们前行的道路，也不会只有一个方向。很多同学可能已经初步体会到生活的艰辛，我也丝毫不想去为你们遮掩生活的不易。找到工作以后，你们可能还会面临住房、通勤等诸多的困难，工作的压力、人际的关系，无不考验着初入职场的你们。但这些就是真实的生活，一代人有一代人的际遇，一代代国人正是在不断地攻坚克难中一路走来。中华人民共和国建国第二年的时候，爆发朝鲜战争，我们没有退缩；五九年苏联撤回所有援建专家，我们没有气馁；改革开放前西方对我国几乎全线封锁，我们无所畏惧；到如今面对贸易、金融、科技等各领域的外部打压，我们依然勇往直前。回顾共和国的历史，就是一部在中国共产党带领下，各族人民万众一心，不断化解外部危机，自强不息的奋斗史。希望同学们能从我们伟大人民不屈不挠的斗争中汲取前进的力量。我相信，广阔的中华大地提供了足够大的舞台，等待着同学们去建功立业。遇到困难了，不要紧，中华民族的复兴正蓄势待发，正如你们的人生才刚刚开始，我对此充满信心！哪一天，真到了不知是该向左还是向右走的时候，标哥告诉你，就大胆地主动向前走一步吧！

二是希望你们能仰望苍穹，在平凡中收获不凡。一些同学对毕业后如何面对现实的琐碎，如何接受一个平凡的自己感到失落。有时候不得不承认，我们中的大部分人将平凡地度过这一生。但是平凡和不凡的界限却并不是那么不可逾越。刚毕业的你们，如果已经可以自食其力，甚至能独立撑起自己的一个小家，那我会为你们感到骄傲；即使没有实现当初立下的宏大理想，但仍然踏实认真地完成自己的本职工作，我会为你们感到欣慰；从来没有出现在灯光聚焦的中心，但为了整个系统流畅运转，默默坚守在幕后的岗位，我仍会为你们感到自豪。奋战在教育一线的特岗教师、正在保家卫国的边防战士、文化旅游事业的建设者、中外文明交流的翻译员，他们平凡到我们很难记住他们的名字，但是他们值得我们所有人最高的敬意。平凡不是卑微，更不是平庸，即使平凡，那也是唯一的，正如刚才我点到的和没点到的我们广大毕业生一样，整个历史的推进，其中有你的一份力量。同学们，当你对自己产生怀疑时，不妨平静内心，看看星空，那里有古往今来平凡的、伟大的人物汇聚的星光，如果你仍然心怀远大，那他们将给予你力量。

三是希望你们能历尽千帆，仍不改少年热血。成长在00年代的你们思维活跃，富有创意，但我也知道，简单用一两个标签去代表你们，既不准确，也没有必要。就像如果有人说60后守旧、刻板，那我也是不太服气的。去年毕业典礼我就对你们的师兄师姐说，我这个岁数和新生相约奥森10公里，和你们比赛英语单词量，我眉头都不皱一下。今年我也和你们约定，如果屏幕前的同学们觉得自己英语单词背得差不多了，或者打桥牌已经达到王者段位，等疫情结束了可以回母校来找我挑战。其实，我就是希望同学们不管到了人生哪一个阶段，都能保持你们在校园时的那一丝“少年气”，不惧挑战、不畏艰难、不知疲倦。为了做好一个presentation，熬成了熊猫眼；为了在“无冬之夜”展现最好的自己，与同伴彻夜排练；为了穿上喜欢的衣服，疯狂健身怒减十多斤。随着时间的推移，你们就会发现，年少时质朴的情感、简单的对错、天真的愿望和自带BGM的热血，在越来越复杂的世界就越发显得弥足珍贵，这些将成为你们离开校园前最宝贵的财富。我祝愿你们有一天在历经世事、千帆阅尽后，仍能热爱生活，依旧热泪盈眶，仍然棱角分明。

同学们，送君千里，终须一别。今年的离别如此特别，以至于不能去你们喜欢的档口再点一份喜欢的套餐；不能和你们的同学通宵卧谈、一一道别；也不能回到学校的操场，再来一场夕阳下的奔跑。但即便时光匆匆，二外也将永远保留着你们最初的梦想，珍藏着你们最难忘的青春，请你们鼓起勇气，满怀信心地出发吧！无论你们去往何方，走得多远，二外永远是你们温暖的港湾，你们永远在母校的心里！

最后，祝全体毕业生健康平安，前程远大，梦想成真！

谢谢大家！ 

(责编：李枫、岳弘彬)
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