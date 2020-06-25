教育部部署深入开展新时代校园爱国卫生运动

人民网北京6月25日电 为改善校园环境，提高健康素养，促进学生德智体美劳全面发展，教育部近日印发通知，部署深入开展新时代校园爱国卫生运动。通知提出，建立健全学校公共卫生体系，完善学校突发公共卫生事件应急响应机制。

通知要求：一、整治校园整体环境。完善学校基础设施，保障校园饮用水安全，提供充足的洗手设施。加强公共物品及地面、走廊、电梯等公共区域清扫消毒，加强室内区域通风换气。规范开展绿地、楼道、食堂、宿舍等重点区域病媒生物防制。开展校园环境卫生大扫除，彻底清除积存杂物、废弃物、卫生死角，保持校园整体环境干净、整洁。

二、强化食品安全管理。做好学校食堂从业人员健康检查、食品原料进货查验、食堂和餐饮具清洗消毒，确保从业人员健康、食材安全、餐饮具洁净。严格落实食品操作规范，熟制食品做到烧熟煮透，生熟食品及其工用具分开存放或使用。对每餐成品按规定进行留样。

三、开展传染病防控。坚持预防为主，大力宣传公共卫生安全、传染病防治和卫生健康知识，提高广大师生传染病防控意识和能力。进一步完善学校传染病联防联控、群防群控工作机制，健全晨午晚检及病因追查与登记制度，确保传染病疫情早发现、早报告、早隔离、早处置。发生传染病时有效控制传染源，切断传播途径。加强学校预防艾滋病教育，采取多种形式动员学校、家庭和社会共同参与校园防艾抗艾行动。

四、落实生活垃圾分类。宣传生活垃圾分类要求，强化生活垃圾分类意识，配置分类垃圾箱（桶），加强生活垃圾分类管理，完善校内生活垃圾分类投放收集贮存管理制度。

五、推进厕所革命。加强学校厕所建设，大力推进厕所改造。规范厕所使用管理维护，抓好粪污无害化处理。专人保洁、定期清扫，科学开展预防性消毒，做到厕所干净卫生。

六、落实控烟措施。落实托幼机构、中小学校、中等职业学校的室内和校园全面禁烟以及普通高等学校教学区、办公区、图书馆等场所室内全面禁烟要求。加大学校控烟宣传教育力度，普及烟草危害知识。

另外，通知还明确倡导健康生活，保持疫情防控期间形成的勤洗手、常通风、少聚集、科学佩戴口罩、保持社交距离、保护野生动物等健康行为和习惯。加强生态文明和环境保护教育，倡导均衡营养、合理膳食，提倡分餐制和使用公勺公筷；持续关注复学复课后学生的心理健康，引导正确认识心理健康问题，完善学校心理健康咨询服务机制，提供方便、可及的心理健康服务，将心理疏导干预机制融入日常生活；将新时代校园爱国卫生运动的内涵和要求作为学校教育教学重要内容，融入德智体美劳全面培养体系，融入课程教材体系；落实健康教育课程课时要求，多形式、多途径开展健康教育。持续开展“师生健康中国健康”主题健康教育活动。加强学校体育、美育设施配备，引导学生积极参加体育锻炼和艺术活动。加强劳动教育，培养正确劳动价值观和良好劳动品质；营造健康环境，完善健康服务，加强健康管理，培育健康文化，引导各地和学校积极创建健康学校。

(责编：曹昆、闫嘉琪)