国家卫健委发布2020年高考防疫关键措施10条

人民网北京6月25日电 据国家卫健委网站消息，国家卫健委疾病预防控制局24日发布《2020年高考防疫关键措施10条》。措施要求，参与组考、监考环节的工作人员和考生必须提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。措施提出，在考点入口处设体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量，只有体温低于37.3℃的人员方可进入考点。

具体措施如下：

一是人员的健康监测。对参与组考、监考环节的工作人员和考生，要求提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。

二是自我防护的准备。考试前，考生要做好自我健康监测，确保考试时身体状况良好，提前准备好口罩、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。赴考时如乘坐私家车、步行或骑自行车，可不戴口罩；如果乘坐公共交通工具，需要全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生，同时注意社交距离。

三是异常状况的评估制度。对考前和考试中监测、检查发现的考生和工作人员身体异常状况，卫生健康部门、疾控机构、医疗机构指导教育部门做好专业评估，教育主管部门依据专业评估建议，综合研判评估是否具备参加考试和组织考试工作的条件。

四是考点的体温检测。考点入口处设体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量，所有考生、考试工作人员体温低于37.3℃方可进入考点。同时，设置凉棚和体温异常者复检室，供待检和复检人员等候时使用。

五是考点入口体温异常的处置。如体温不合格，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量，仍不合格的，须经专业评估，综合研判评估是否具备参加考试的条件，凡不具备相关条件的，须安排在备用隔离考场考试，不得与健康考生同考场考试。

六是备用考场的设置。原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场(每考点不得少于3个)。当考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间(最多不超过4人)。

七是环境卫生和消毒。发生过疫情的学校，不能作为考点。考试前，对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒，至少一次彻底的卫生大扫除和至少一次预防性消毒，消毒后要进行通风，明确张贴完成标识。低风险地区在每天考试结束后，对考场做一次预防性消毒；非低风险地区要在每科考试结束后做一次预防性消毒。

八是考场降温和通风。对考场考点空调运行情况进行全面检查，开展清洁消毒。普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风，电风扇在使用前应进行清洗。如使用冰块降温，应保证冰块及制冰使用的水卫生安全。在使用电风扇或冰块降温时，门窗不要完全闭合。

九是考试过程中异常状况的处置。考试过程中有发热、咳嗽等呼吸道症状者，由考点当地的卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业人员进行个案研判，具备继续完成考试条件的考生，须安排在备用隔离考场考试。考生从普通考场转移至备用隔离考场(未出考点)所耽误的时间，经省级招生考试机构批准予以补齐。当科目考试结束时，由负责研判的专业人员当场简要向所有考生进行解释和说明，避免其他考生恐慌。

十是人员的卫生防护。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服。

(责编：马昌、岳弘彬)