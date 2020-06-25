首都师范大学校长孟繁华：人性光辉育成长，专业担当写华章

人民网北京6月25日电 24日，首都师范大学举行2020届毕业生毕业典礼，5000余名毕业生通过“云端”收看直播的方式参加仪式。

典礼上，首都师范大学校长孟繁华寄语毕业生：“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”希望同学们不畏一切艰难险阻，树立奋勇争先的进取精神，在艰苦奋斗中砥砺意志品质，在实践中增长工作本领，扛起社会责任，担负时代使命，让人生在实现中华民族伟大复兴中国梦的奋进中展现新时代青年的英姿。

孟繁华教授在题为《人性光辉育成长，专业担当写华章》演讲全文如下——

今天，我们通过网络直播的方式举行首都师范大学2020届毕业生毕业典礼。因为疫情，这场前所未有的“云典礼”赋予今年的毕业季以特殊的意义和内涵。首先，请允许我代表全校师生员工向圆满完成学业的2665名本专科生和2359名研究生表示最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母、悉心教导你们的老师，以及所有帮助你们成长成才的朋友们，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

新年伊始，一场突如其来的疫情打乱了我们正常的学习、工作和生活节奏。在党中央领导下,中国人民“众志成城、共克时艰，凝聚起防控疫情的强大正能量。”让我们每个人都经受了一场震撼心灵的洗礼。各位同学都是这场全民抗疫的践行者、见证人。我校近3000名同学参与了抗疫志愿服务。几百名同学组织了“同心抗疫”学业辅导团，为抗疫一线医务人员的子女提供“一对一”学业指导志愿服务，师者的初心爱心匠心，让医护人员多了一份安心。有的同学撰写科技抗疫论文，有的参与社区疫情监控，有的组织疫情科普宣传，有的当起了防疫的“跑腿业务员”……你们敢于担当、主动作为，安全稳妥地投入到疫情防控第一线，勾勒出最美“逆行者”的首师大学子画像。对此，我感到无上荣耀和自豪。你们用朴实无华的行动交出了一份优异的青春答卷，用脚踏实地的担当证明了首师大的同学顶得上、立得住、豁得出、干得好。

恩格斯说，一个聪明的民族，从灾难和错误中学到的东西会比平时多得多。没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。这场前所未有的疫情灾难固然改变了我们的学习生活，带来了很多的未知、变动和不确定性。然而，疫情也让我们直面反思一些更加深刻和本质的问题。人类对苦难场景的集体记忆、抗击灾难时的共情体验和被灾难激发的共生意识，可以学习到如何看待发展，如何与自然和谐相处，如何完善人类自身，如何珍惜那些日常生活中被我们忽视的爱与感动。下面我谈三点思考，与大家共勉。

首先，人性光辉育成长。灾难是人性的试金石。人性有很多闪光点值得发扬，也有很多弱点需要克服。突发的疫情将既往的秩序撕开裂痕，人与人之间的裂痕却在与灾难的对抗中得以弥合。正是一次次灾难后的学习，人类的理性不断得到拓展，人性的光辉不断得以闪耀，人性的一些基本命题——对生命价值的尊重、对善良和勇敢的坚持、对人类和谐共生的追求等等，被不断赋予新的内涵。在疫情灾难中，一个人可以选择成为英雄，也可以选择成为懦夫；一个人可以表现为守望与互助，也可以表现为自私与贪婪。灾难中的恐惧不会妨碍人的勇敢，求生本能的自利也未必会走向自私，关键在于做人的底线在哪里。大家都应该成为一个守住底线的人，进而成为人性闪光的人。

同情和尊严是人性最基本的要素。对悲惨处境的漠视、倚强凌弱意味着失去了人性中应有的同情心。正是同情、爱心，使得我们的社会、学校首先成为一个温暖的“人”的共同体，然后才是一个学习共同体。尊重每个人，就是在呵护他的尊严，就是在构筑他的高贵。古今中外，凡是具备人性之美的人，他们都有一个共同点，那就是愿意成就对方，能够帮助别人成长。帮助别人成长的同时也成就了自己。各位同学作为跨越疫情灾难的人，在你们身上将获得一种看不见的成果，那就是你们人格与心智的迅速成长。在你们身上，我看到了很多宝贵的人格品质，有所畏惧却依然能挺身而出的勇敢、永怀希望的自强不息、持续专注的坚毅、关怀珍重他人的友爱、服从理性的现代性……等等。

其次，专业能力助进步。我们身处变革的新时代，社会需要各行各业的专业人员，各司其职，各尽所能。今年疫情再次证明，专业的事要专业的人来做。疫情防控需要专业人员，从核酸检测到病人治疗，从病毒基因测序到疫苗研发，都离不开大量医护人员、公共卫生人员和科研人员。同时，疫情控制需要社交隔离，更离不开党和政府强大的组织和协调，这些工作同样需要专业。思想家爱默生说“灾难是真理的第一程”。灾难的困境与压力迫使人类理性迅速发展。经历这次疫情，让人欣喜的是专业意识的回归，全社会更加重视专业对于社会发展的突出价值。这是一种可喜的文化现象，它意味着人们将目光更多地投向能加速人类文明和社会进程的伟大科学家、创造者和管理者。对专业工作者的信任是社会专家信任系统重建的良好开端，而专业工作者自身的专业素养、职业操守与知识分子品格，是重建专家社会信任系统的关键一环。

同学们即将毕业，多年的学业使大家掌握了大量专业知识和专业技能。很多同学将投身到基础教育事业中，在学期间就按照“四有”好老师标准，按照教师专业的要求，激发潜能、凝练价值，秉持学生中心的理念，研究“教与学”的专业知识，树立起社会公认的“首师范儿”。你们中也有同学立志做“顶天立地”的科研工作者，有的本科生已公开发表5篇学术论文，也有的研究生在国际顶级期刊发表高水平论文，成果卓著，为登上科学巅峰奠定了坚实的基础。还有的同学学习艺术类专业，崇德尚艺，无论是在70周年国庆期间，还是平时的校园，你们都是一道美丽的风景线。专业助力进步，专业求真无止境，对专业工作和学习执着的热爱，达到忘我的境界，才是专业的品质。希望同学们不断磨练求真意志，保持不断探索的冲动与激情。惟此，才能更好地应对未来的不确定性，才能铸就你们的专业精神和真理之爱。

最后，担当有为促发展。同学们承载着民族和家庭沉甸甸的期待，担当之责将落在你们肩上。这次疫情再次激发了我们的思考，我们是谁，我们现在在哪，我们的未来在哪。中国有句俗语：灾难是一笔财富。但这是有条件的，那就是只有战胜过的灾难才是财富。只有站在灾难之后，我们才有资格说：痛苦和美丽是一双姐妹花。同学们，因为勇于担当，你们把灾难变成了一所成就自我的学校，造就了更好的自我，这是让你们终身受益的财富。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”希望同学们不畏一切艰难险阻，树立奋勇争先的进取精神，在艰苦奋斗中砥砺意志品质，在实践中增长工作本领，扛起社会责任，担负时代使命，让人生在实现中华民族伟大复兴中国梦的奋进中展现新时代青年的英姿。

毕业季，就是分别季。今年的分别在还没有意识到的时候便悄然发生了，甚至还来不及流泪。我们都明白，藏在内心的眼泪，不是因为痛，而是因为触及了人性柔软处的感动。作为校长，我的感动化作首师大所有校区展板上写的那句话：每一名学子都是学校的挚爱，每一位校友都是母校的牵挂。

学校欠同学们一个学位授予仪式。在这里我郑重承诺，待疫情过去，在恰当的时间，学校一定邀请所有2020届毕业生分期分批重返校园，补上庄严而神圣的学位授予仪式，一个都不能少！学位服先替大家保管着，等你回家。

前途似海，来日方长。衷心祝福同学们拥有美好的前程、幸福的人生！

(责编：李依环、岳弘彬)