逆境突围 就业季奋起追梦

海南省举行2020年首批面向全球招聘3万岗位人才活动。

张 茂摄（人民视觉）

离开校园，与学生身份作别。随着各地高校进入毕业季，毕业生就业也进入冲刺阶段。受新冠肺炎疫情影响，传统招聘季“金三银四”的热门期不再，高校毕业生的就业工作面临考验。

高校毕业生就业是稳就业工作的重中之重。为此，今年《政府工作报告》指出，要促进市场化社会化就业，高校和属地政府都要提供不断线的就业服务。

为了让874万毕业生在这个特殊的就业季里实现理想，国家部委和全国各地密集出台各类政策，为毕业生创造就业机会、为青春之梦护航。

增加岗位 落户放宽

多管齐下找工作

海南大学毕业生孙思博，原本打算毕业后回东北老家，并在春招时拿到了一家企业的offer。但看到近期海南放开落户限制的新政，她动了留在海南的念头。

根据海南省发布的《吸引留住高校毕业生建设海南自由贸易港的若干政策措施》，海南将全面放开对高校毕业生的落户限制，并允许离校3年内的全日制本科学历及以上的高校毕业生在海南先落户后就业（三沙市除外）。此外，海南还将为高校毕业生提供住房租赁补贴或购房补贴，并鼓励事业单位和企业拿出更多岗位招聘高校毕业生。

“海南自由贸易港发展前景好、就业机会多，海南又是东北人的‘第二故乡’，我觉得在这里能实现自己的职业追求。”孙思博说。

多管齐下、广开“才”路——各地通过放宽落户条件、增加岗位供给、提供创业补贴等措施，帮助高校毕业生就业。

今年5月，山东省全面放开对高校在校生、毕业生的落户限制，全省16地市均可先落户后就业。南京、福州、苏州等地也先后宣布放宽落户限制，吸引优秀人才。

从5月开始，教育部等6部门共同开展“百日冲刺”行动，帮助毕业生尽早就业。其中提出增加招募5000名特岗教师，招募总规模达10.5万人；招收40多万名毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍。

为了拓宽高校毕业生的就业渠道，一些地方还为毕业生发放招聘、创业补贴。例如，广西对招用高校毕业生并与之签订1年以上劳动合同的小微企业或社会组织，按照每人2000元的标准给予补贴，并给予1年的社会保险补贴。上海则明确，对高校毕业生首次在沪创业的，可申请一次性8000元创业补贴；对符合上海市产业发展导向的高校毕业生创办企业或创新团队，给予每年最高50万元资助。

到基层去 投身新基建

抓住就业新风口

受新冠肺炎疫情影响，目前“云招聘”成为对接企业和毕业生需求的主流方式。

从今年2月开始，上海浦东新区便连续举办了几十场云招聘活动，今年内将举办180多场线上线下招聘活动。为了提升岗位和毕业生需求的匹配度，浦东新区对1.2万名应届毕业生进行精准排摸就业需求，根据需求，浦东新区将举办信息技术及信息服务、生物医药、汽车服务等多个产业专场招聘会。

疫情防控期间，教育部联合多家社会招聘网站推出“24365校园招聘服务”活动，为毕业生提供每天24小时、全年365天免费网上就业服务。截至6月5日，累计提供岗位信息1230万条，简历投递2600万人次。此外，教育部已联合相关行业部门、重点企业、产业园区等，举办各类专场招聘活动23场，累计提供岗位400万个。

在多项政策推动下，目前，各地促进高校毕业生就业取得初步成效。黑龙江省教育厅近日公布数据显示，全省高校毕业生签约就业率40.45%，较去年同期上升7.13个百分点；陕西省发布的数据显示，截至今年6月上旬，该省高校毕业生总体签约率达60.61%；而在受疫情影响最为严重的武汉，高校毕业生就业率也已达到40%—50%。

与此同时，一些热门领域和岗位成为高校毕业生的就业新风口。

北京邮电大学应届毕业生刘锋表示，此次疫情改变了自己的职业规划。“本来计划考公务员或选调生，找一个比较稳定的工作。但随着新基建加快发展，相关岗位的机会多了起来。”刘峰说，最近自己与一家科技企业达成了就业意向，将从事Java工程师工作。

智联招聘日前发布的《2020年新基建产业人才发展报告》显示，预测到今年底，新型基础设施中信息基础设施产业核心技术人才的缺口将达417万人。中国工程院院士邬贺铨此前也预计，从2020年至2025年，中国仅因5G发展就将新增就业岗位300万个。

到基层去，也是高校毕业生就业选择的重要方向。当前，各地在基层医疗卫生、社会保障、公共教育等领域的人才缺口仍然较大。人社部此前明确，今年在全国将招募3.2万名高校毕业生到基层从事支教、支农、支医等服务，较去年增加5000名。

近日，各省份的公务员考试招录公告陆续发布，多个省份大幅扩招、向应届生倾斜的同时，也在扩大基层公务员的招录规模。

专家指出，增加新岗位并引导高校毕业生到基层就业，对扩大岗位供给、缓解基层人才短缺、促进乡村振兴和区域协调发展具有重要意义。

慢就业 再学习

为更多选择提供机会

考公务员、考研还是找其他工作？山东某高校大四学生陈俊正在观望。“之前参加了一些线上招聘活动，没有找到喜欢的工作。我想不如再等等看，疫情过后或许还有更好的机会。”

保持观望心态，选择“慢就业”——这样的想法不在少数。疫情带来的不确定性和就业压力，更是加重了毕业生延迟就业的想法。国家统计局上海调查总队近日对上海3518名高校应届毕业生的调查显示，34.0%的毕业生选择“慢就业”，其中90.4%选择继续深造后就业，9.6%选择暂缓就业（间隔一段时期再就业）。

武汉一所重点高校就业负责人表示，往年本科毕业生考研失败后再次参加考试的比例在5%左右，今年选择再次考研的或将明显增加。为了给高校毕业生提供更多的再学习机会，教育部明确硕士研究生、普通专升本分别扩大招生规模18.9万、32.2万，并继续安排在高校开展学制为两年、全日制学习的第二学士学位教育。

中央党校教授周天勇表示，当前高校毕业生求职进入冲刺阶段，相关部委和地方出台的扶持政策应尽快细化落地，助力高校毕业生实现就业。同时，也应在充分评估疫情形势、做好防控的基础上，有计划地安排毕业生返校，为他们参与学校就业辅导、企业实习招聘提供便利。

(责编：杨光宇、曹昆)