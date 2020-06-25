暑期将至，准留学生如何调整留学计划？

目前，蔓延全球的新冠肺炎疫情改变了人们的生活，对于有留学计划的同学来说，一些既定打算也不得不做出调整。对于这些准留学生来说，该如何在当前情势下完成自己的留学规划呢？

关注考位新变化

5月26日，教育部考试中心发布声明，取消6月海外托福、雅思、GRE、GMAT等考试，同时取消6月20日举行的剑桥通用英语五级FCE考试、6月28日举行的LSAT，考试费将全额退还至考生个人报名账户。

语言成绩在申请海外学校时的重要性不言而喻。目前2020年秋季入学的申请季已基本结束，主要受到影响的是今年下半年提交材料、申请明年入学的准留学生。如今距离申请季还有几个月，学生依然有相对充足的时间准备和参加语言考试。

根据往常经验，由于不可抗拒因素取消考试后，考试单位有可能会在后续适当增加考位，以满足考生的考试需求。但是，上半年考试陆续取消，可预见的是下半年考位竞争必定会非常激烈，需要转考的同学应尽早锁定距离自己较近的考位，及时关注考位动态。

在延迟考试的时间里安心复习，做更充足的准备，待开考后一举考出理想成绩，才是当前情况下的上上策。

对于目前急需语言成绩的同学来说，可以选择参加其他替代性考试，如多邻国考试DET、PTE、IELTS Indicator、托福ITP中国版、托福家庭版考试等。与此同时，包括英国伯明翰大学在内的不少海外院校认可英语六级成绩，学子需要根据不同英语考试的特点、目标院校所认可的考试项目来选择考试。近几个月，陆续有海外院校放宽条件、延长申请时间，考生需要及时关注目标院校相关政策，与校方保持沟通。

了解学校新动态

新冠肺炎疫情也直接影响了准留学生的签证办理和交通出行。面对不少国家和地区采取的出入境限制措施，很多已经拿到offer的同学对于秋季是否能够顺利入学感到忧虑。

当前赴美留学态势如何，是公众关注热点之一。新冠肺炎疫情形势严峻、美国非裔男遭暴力执法致死事件持续发酵，这些都让有留学美国打算的中国学生陷入忐忑和纠结中。

其实，美国诸多院校正陆续推出延迟入学、在线授课等措施，以将国际学生赴美留学的不利因素降至最低，同时，不少院校也允许学生申请延期一年入学。对于已拿到今秋美国入学offer的同学来说，应该第一时间与校方取得联系，咨询学校的具体要求，同时密切关注院校秋季教学安排。对于尚处于申请准备中的学子而言，还有更多时间观望事态发展，在准备申请的同时留心相关政策变化，让自己有更多的选择余地。

目前许多国家都对留学政策进行了调整，以英国为例，自2021年夏季开始，完成学位的国际学生都可以申请为期两年的PSW签证（旨在让拥有学士及以上毕业文凭的国际留学生毕业后，有时间在英国找工作或开展商业活动），这对有意向留英工作的同学无疑是重要利好，而自6月1日起，国内的英国签证中心将陆续开放，学子可预约办理。

业内分析人士认为，对于已拿到offer、准备入学的学生来说，目前无须过度焦虑。在留学目的国恢复签证办理后，准留学生也很可能会面临入校后先进行自我隔离等情况，因此，准留学生要及时关注留学目的国的入境防疫动态，耐心等待签证恢复开放。

提高申请竞争力

申请留学过程复杂、时间跨度大，语言成绩、在校各科平均成绩、实习或科研经历等都会影响最终录取结果。此次新冠肺炎疫情不可避免地打乱了许多学生的留学准备进程，眼下最紧要的，便是根据疫情现状及时调整自己的安排，将留学前需要完成的事情按照时间节点一一列出，有序落实，区分出疫情之下哪些是可控因素、哪些是不可控因素。

诸如语言考试被迫取消等不可控因素，学生需要思考的是尽量将已带来的不利影响降到最低。在不确定何时开考、不确定签证何时开放办理的这段时间内，准留学生在认真备考的同时，还可以申请一份含金量高的线上实习，也可以申请参与本专业的远程科研项目，积累实践经验。

可控因素是学生本身的申请竞争力。对于今秋或明年有留学计划的学生来说，应该有效利用这段时间查漏补缺，前置留学准备方案。这恰恰是一些自身实力相对较弱的学生在留学申请中增加竞争力的绝佳时机。

(本版配图均来源于网络)

(责编：杨光宇、曹昆)